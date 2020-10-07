Контррозвідка СБУ розкрила спробу вербування українця спецслужбами РФ

Контррозвідники Служби безпеки України зафіксували спробу залучення спецслужбами Російської Федерації жителя одного з прикордонних районів Чернігівської області до конфіденційного співробітництва на шкоду державній безпеці України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Встановлено, що наш співвітчизник періодично виїжджав до Росії в особистих справах. Під час чергової поїздки його затримали російські правоохоронці за начебто порушення трудового законодавства та умов перебування на території РФ.

Удавшись до методів психологічного тиску і залякування, представники ворожої спецслужби змусили чоловіка підписати згоду на негласне співробітництво. За завданням російських кураторів, українець мав збирати інформацію про військові частини та військовослужбовців, які проходять службу у районах, що межують з РФ. Їх також цікавила інформація щодо співробітників українських правоохоронних органів, громадян, які систематично їздять до Росії на заробітки. Зібрані дані чоловік мав передати кураторам під час наступного візиту до РФ", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що після повернення додому чоловік добровільно звернувся в Службу безпеки України і дав свідчення про обставини його вербування і поставлені завдання.

Служба безпеки України нагадує, що відповідно ст. 111 Кримінального кодексу України від кримінальної відповідальності звільняються громадяни, які не вчинили жодних дій на виконання злочинного завдання іноземної держави, організації або їх представників, та добровільно повідомили органи державної влади про факти залучення до конфіденційного співробітництва на шкоду державній безпеці України.

"Протягом останніх років на Чернігівщині контррозвідниками СБУ викрито низку спроб з боку іноземних спецслужб залучити мешканців прикордоння до шпигунської діяльності.

Під посиленою увагою іноземних спецслужб перебуває широкий спектр наших співвітчизників – від працівників органів місцевого самоврядування, військовослужбовців, правоохоронців, учасників АТО (ООС) та членів їх сімей, до пересічних громадян України, які виїжджають до РФ для працевлаштування, з комерційною метою, відвідування родичів тощо", - додали в пресслужбі СБУ.

