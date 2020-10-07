УКР
Контррозвідка СБУ розкрила спробу вербування українця спецслужбами РФ

Контррозвідники Служби безпеки України зафіксували спробу залучення спецслужбами Російської Федерації жителя одного з прикордонних районів Чернігівської області до конфіденційного співробітництва на шкоду державній безпеці України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Встановлено, що наш співвітчизник періодично виїжджав до Росії в особистих справах. Під час чергової поїздки його затримали російські правоохоронці за начебто порушення трудового законодавства та умов перебування на території РФ.

Удавшись до методів психологічного тиску і залякування, представники ворожої спецслужби змусили чоловіка підписати згоду на негласне співробітництво. За завданням російських кураторів, українець мав збирати інформацію про військові частини та військовослужбовців, які проходять службу у районах, що межують з РФ. Їх також цікавила інформація щодо співробітників українських правоохоронних органів, громадян, які систематично їздять до Росії на заробітки. Зібрані дані чоловік мав передати кураторам під час наступного візиту до РФ", - сказано в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Співробітницю Луганської ОДА намагалося завербувати "МГБ ЛНР" для передачі службової інформації, - контррозвідка СБУ. ВIДЕО

Зазначається, що після повернення додому чоловік добровільно звернувся в Службу безпеки України і дав свідчення про обставини його вербування і поставлені завдання.

Служба безпеки України нагадує, що відповідно ст. 111 Кримінального кодексу України від кримінальної відповідальності звільняються громадяни, які не вчинили жодних дій на виконання злочинного завдання іноземної держави, організації або їх представників, та добровільно повідомили органи державної влади про факти залучення до конфіденційного співробітництва на шкоду державній безпеці України.

"Протягом останніх років на Чернігівщині контррозвідниками СБУ викрито низку спроб з боку іноземних спецслужб залучити мешканців прикордоння до шпигунської діяльності.

Під посиленою увагою іноземних спецслужб перебуває широкий спектр наших співвітчизників – від працівників органів місцевого самоврядування, військовослужбовців, правоохоронців, учасників АТО (ООС) та членів їх сімей, до пересічних громадян України, які виїжджають до РФ для працевлаштування, з комерційною метою, відвідування родичів тощо", - додали в пресслужбі СБУ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Терористи "ДНР" за допомогою психологічного тиску і погроз намагалися завербувати мешканку Львова, - контррозвідка СБУ. ВIДЕО

контррозвідка (470) Правоохоронні органи (2712) СБУ (13377) силовики (2518) вербування (256)
Отета новасть,у нас в парламенте не прикрытые агенты ***** сидят,где ваша служба тридварасы продажные???
показати весь коментар
07.10.2020 12:43 Відповісти
Мертвечина, Киви, Рабихлович - табу
показати весь коментар
07.10.2020 12:44 Відповісти
«от работников органов местного самоуправления, Источник: https://censor.net/ru/n3223420
ОТ есть, а где ДО ?
показати весь коментар
07.10.2020 12:49 Відповісти
При владі цієї гидоти набогато більше !!))
показати весь коментар
07.10.2020 12:58 Відповісти
НЕХЕР ШАСТАТЬ!!
показати весь коментар
07.10.2020 13:00 Відповісти
Як же смішно і гидко читати це. Та в нас в країні під носом СБУ перші вмсокопосадовці вже давно завербовані ФСБ. Взяти хоча б всіляких медведчуків, бойкіних, рабіновичів і багато інших з п"ятої колони. А скільки промосковітських каналів досі ще працює в Україні? Пів Ради можна саджати за зраду. Роботи СБУ непочатий край... А СБУ робить тільки вигляд, що працює - продажна свол...та (((.
показати весь коментар
07.10.2020 13:06 Відповісти
Пальчевського викрийте, недолугі
показати весь коментар
07.10.2020 13:12 Відповісти
А коли до Єрмака з Зеленським черга дійде?
показати весь коментар
07.10.2020 13:14 Відповісти
нехай шустать...
показати весь коментар
07.10.2020 23:27 Відповісти
 
 