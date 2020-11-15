Від початку року в ДТП загинули майже 3 тис. українців

За перші 10 місяців 2020 року дорожньо-транспортні пригоди забрали життя 2 842 жителів України.

Про це Патрульна поліція повідомляє 15 листопада, у Всесвітній день пам'яті жертв дорожньо-транспортних пригод, інформує Цензор.НЕТ.

"2 842 втрачені життя. Саме стільки українців загинуло на дорогах країни за 10 місяців цього року. Статистика шокує й засмучує. Ці життя обірвалися раптово. Хтось думав, що це не може трапитися з ним. Хтось покладався на удачу. А хтось просто не очікував, що злий фатум чекає за рогом. Але їхні життя й долі змінилися в одну мить…

Не можливо повернути втрачені життя. Але у наших силах запобігти майбутнім трагедіям. Лише варто дотримуватися ПДР усім учасникам дорожнього руху — завжди і всюди", - пишуть у поліції.

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