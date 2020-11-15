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Від початку року в ДТП загинули майже 3 тис. українців

Новини Цензор.НЕТ Події

Від початку року в ДТП загинули майже 3 тис. українців

За перші 10 місяців 2020 року дорожньо-транспортні пригоди забрали життя 2 842 жителів України.

Про це Патрульна поліція повідомляє 15 листопада, у Всесвітній день пам'яті жертв дорожньо-транспортних пригод, інформує Цензор.НЕТ.

"2 842 втрачені життя. Саме стільки українців загинуло на дорогах країни за 10 місяців цього року. Статистика шокує й засмучує. Ці життя обірвалися раптово. Хтось думав, що це не може трапитися з ним. Хтось покладався на удачу. А хтось просто не очікував, що злий фатум чекає за рогом. Але їхні життя й долі змінилися в одну мить…

Не можливо повернути втрачені життя. Але у наших силах запобігти майбутнім трагедіям. Лише варто дотримуватися ПДР усім учасникам дорожнього руху — завжди і всюди", - пишуть у поліції.

Також читайте: Mercedes і ВАЗ зіткнулися на Львівщині: загинули обидва водії. ФОТО

Від початку року в ДТП загинули майже 3 тис. українців 01
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Топ коментарі
+3
учите ПДД и УДД лохи
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15.11.2020 13:06
+2
Трагедія українців в численних жертвах на дорогах байдужа, очевидно, лише керівництву держави. Ще не так давно попередній прем"єр Гончарук з розумним виглядом говорив, що уряд займеться вивченням та аналізом причин аварійності на дорогах. Коли урядовці думають вивчати, то таких чиновників не можна допускати до влади. Подібно і в теперішній владній верхівці МВС, Національної поліції. Коли люди в погонах (або і без них) на генеральських посадах в цих структурах подають лише статистичні дані і стурбованість, то це вже державна проблема. Урядовці не розуміють декількох проблем: за дорожнім рухом повинні стежити та вести контроль фахівці: чи-то нова державна автомобільна інспекція чи дорожня поліція (як у більшості країн). Створена на 3-х місячних курсах патрульна поліція не здатна контролювати стан дорожнього руху, а лише займатись штрафами з водіїв, що найбільше їх приваблює, але це не одне і теж. Ліквідація ДАІ як служби було стратегічно помилковим рішенням, наслідки чого ми маємо і на сьогодні.
Друге, окремі політичні діячі, а навіть їх дописувачі, запускають тему причин аварійності у євробляхах і під тим запускають на втілення ідею про упровадження технічного огляду (для приватних структур з величезним оборотом і непомірними тарифами). А хто покаже реальну статистику скільки мало місце ДТП з причин несправності транспортних засобів, мабуть
0, 0001%, може й менше, бо кожен водій несе відповідальності за свій автомобіль і хоче жити. Тільки повний дурень виїде на дорогу без гальм, без належних шин, без світлових приладів та такої конструкції, який несе загрозу іншим учасника руху. Все інше (що хочуть перевіряти на СТО) - від лукавого. Стан СО у вихлопній трубі на аварійність не впливає.
Третя і найбільша проблема в іншому: що сталось з народом, чи подуріли, чи вже сіли на президентську марихуану (канабіс, кокс), але кермо не штурвал, за нього не можна потягнути і злетіти над об"єктом небезпеки. За кермом значна частина п"яниць і наркоманів -вбивців і коли будуть показувати ролики з відбуття покарання у люксусових номерах для харківської вбивці 6 людей, толку не буде. Дивіться, що далі робиться в тому Харкові, Києві.
Біда, коли дурні- мажори за кермом без навиків керування, коли таксисти -маршруток вирулюють по 120 км/год з людьми.
Четверта проблема (з галузі психології) дивіться на горе-пішоходів з навушниками і айфонами у руках. Йде, навіть не дивиться на дорогу при переході, доходить до краю, спотикається, бо не контролює своїми мізками свої ноги, голову. У них вся зомбована інформація від коробочки в руках і її картинок, а ще голосу. Це результат тупої глобалізації, але як нашим людям це довести до усвідомлення, коли наші чиновники при дипломах, посадах не можуть зрозуміти реалії сьогодення.
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15.11.2020 13:58
+1
Половина убийцы , половина жертвы .
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15.11.2020 12:11
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Половина убийцы , половина жертвы .
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15.11.2020 12:11 Відповісти
Как только начинается пи$деж такого типа, ожидай поднятия штрафов....
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15.11.2020 18:39 Відповісти
есть коореляция с ремонтом-состоянием дорог - штрафами- посадками??? Антонина..АУ!!!
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15.11.2020 12:17 Відповісти
Жертв - 90% на бюджетных возках без подушек безопасности.

Сколько погибших
в Лексусах Крузерах и

другого рамного металлолома ?
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15.11.2020 12:21 Відповісти
Ковид "отдыхает"
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15.11.2020 12:48 Відповісти
Это точно, похоже пандемия на автодорогах. Даже военных действий не надо, поубиваемся сами и других.
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15.11.2020 17:14 Відповісти
Половина на автохламе
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15.11.2020 12:54 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3231155/mercedes_i_vaz_stolknulis_na_lvovschine_pogibli_oba_voditelya_foto

Mercedes Benz ML против ВАЗ 06.
Ничья.
Від початку року в ДТП загинули майже 3 тис. українців - Цензор.НЕТ 4071
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15.11.2020 13:02 Відповісти
учите ПДД и УДД лохи
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15.11.2020 13:06 Відповісти
як для наших водіїі та пешеходів цілком нормальна статистика НА ЖАЛЬ але це так
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15.11.2020 13:08 Відповісти
Отже, треба оголосити карантин вхідного пня.
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15.11.2020 13:11 Відповісти
Є часткова вина і МОЗ: медкомісію проходять багато неадекватів, а то й наркозалежні (алкаші теж). А риба ж гніє у офісі (чи як там його?)...
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15.11.2020 13:12 Відповісти
Ну так прогнали Гройсмана. Он занимался этой проблемой всерьёз: переходы, островки безопасности и т.д.
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15.11.2020 13:17 Відповісти
Я так понимаю,информация для того,что бы опять поднять штрафы и снизить скоростной режим до 30 км?
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15.11.2020 13:41 Відповісти
Нужно ввести карантин выходного дня...запретить выезжать авто на дороги...кроме разумеется авто эпицентра...это резко снизит количество смертей..
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15.11.2020 13:53 Відповісти
А не перерыть ли дороги и запустить чумацкий транспорт, в нем можна пить и спать, правда дорога будет извилистой, как бык пописял.
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15.11.2020 17:17 Відповісти
Трагедія українців в численних жертвах на дорогах байдужа, очевидно, лише керівництву держави. Ще не так давно попередній прем"єр Гончарук з розумним виглядом говорив, що уряд займеться вивченням та аналізом причин аварійності на дорогах. Коли урядовці думають вивчати, то таких чиновників не можна допускати до влади. Подібно і в теперішній владній верхівці МВС, Національної поліції. Коли люди в погонах (або і без них) на генеральських посадах в цих структурах подають лише статистичні дані і стурбованість, то це вже державна проблема. Урядовці не розуміють декількох проблем: за дорожнім рухом повинні стежити та вести контроль фахівці: чи-то нова державна автомобільна інспекція чи дорожня поліція (як у більшості країн). Створена на 3-х місячних курсах патрульна поліція не здатна контролювати стан дорожнього руху, а лише займатись штрафами з водіїв, що найбільше їх приваблює, але це не одне і теж. Ліквідація ДАІ як служби було стратегічно помилковим рішенням, наслідки чого ми маємо і на сьогодні.
Друге, окремі політичні діячі, а навіть їх дописувачі, запускають тему причин аварійності у євробляхах і під тим запускають на втілення ідею про упровадження технічного огляду (для приватних структур з величезним оборотом і непомірними тарифами). А хто покаже реальну статистику скільки мало місце ДТП з причин несправності транспортних засобів, мабуть
0, 0001%, може й менше, бо кожен водій несе відповідальності за свій автомобіль і хоче жити. Тільки повний дурень виїде на дорогу без гальм, без належних шин, без світлових приладів та такої конструкції, який несе загрозу іншим учасника руху. Все інше (що хочуть перевіряти на СТО) - від лукавого. Стан СО у вихлопній трубі на аварійність не впливає.
Третя і найбільша проблема в іншому: що сталось з народом, чи подуріли, чи вже сіли на президентську марихуану (канабіс, кокс), але кермо не штурвал, за нього не можна потягнути і злетіти над об"єктом небезпеки. За кермом значна частина п"яниць і наркоманів -вбивців і коли будуть показувати ролики з відбуття покарання у люксусових номерах для харківської вбивці 6 людей, толку не буде. Дивіться, що далі робиться в тому Харкові, Києві.
Біда, коли дурні- мажори за кермом без навиків керування, коли таксисти -маршруток вирулюють по 120 км/год з людьми.
Четверта проблема (з галузі психології) дивіться на горе-пішоходів з навушниками і айфонами у руках. Йде, навіть не дивиться на дорогу при переході, доходить до краю, спотикається, бо не контролює своїми мізками свої ноги, голову. У них вся зомбована інформація від коробочки в руках і її картинок, а ще голосу. Це результат тупої глобалізації, але як нашим людям це довести до усвідомлення, коли наші чиновники при дипломах, посадах не можуть зрозуміти реалії сьогодення.
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15.11.2020 13:58 Відповісти
это ещё зимы не было...
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15.11.2020 14:14 Відповісти
МАЙЖЕ 10 СМЕРТЕЙ ЩОДНЯ !!!!!!!! А СКІЛЬКИ ПОКАЛІЧЕНИХ !!!! А ЩЄ ЯКІ МАТЕРІАЛЬНІ ЗБИТКИ !!!!! ЦЕ ВАГОМА ЯКЩО НЕ НАЙВАГОМІША ЗАГРОЗА НАЦІЇЇ ТЕРМІНОВО ПОРТІБЕН КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ СИТУАЦІЇ ТА НАПРАЦЮВАННЯ ЗАХОДІВ ДЛЯ КОРІННОГО ПОКРАЩЕННЯ СИТУАЦІЇ РНБО ТЕРМІНОВО ВТРУТИТИСЯ !!!!!!
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15.11.2020 15:47 Відповісти
Посмотрите на фото ширину дороги .
Мерс занимает 2.15.
Ваз 2106 - 1.611.
Итого ночью при свете фар мерс прижимается к середине и у 06 не остается места для маневра .
Тем более со стороны мерса нет обочины. но есть гидроусилитель руля.
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15.11.2020 16:02 Відповісти
А если считать с "получившими смертельные травмы" и умершими через месяцы от травм полученных в ДТП.
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15.11.2020 16:25 Відповісти
мизерные штрафы , дурацкие законы ( есть и норм - но они не работают ) , отсуствие реального ( сурового ) наказания и продажные суды делают страшную статистику
но власти пох - пофиг , лишь бы их не касалось
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15.11.2020 18:08 Відповісти
 
 