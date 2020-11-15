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С начала года в ДТП погибли почти 3 тыс. украинцев

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

С начала года в ДТП погибли почти 3 тыс. украинцев

За первые 10 месяцев 2020 года дорожно-транспортные происшествия забрали жизни 2 842 жителей Украины.

Об этом Патрульная полиция сообщает 15 ноября, во Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, информирует Цензор.НЕТ.

"2 842 потерянных жизни. Именно столько украинцев погибло на дорогах страны за 10 месяцев этого года. Статистика шокирует и огорчает", - сказано в сообщении.

Полиция напоминает, что никто из этих людей не ожидал, что может погибнуть в ДТП. И призывает всех участников дорожного движения быть внимательными и придерживаться правил.

"Невозможно вернуть потерянные жизни. Но в наших силах предотвратить будущие трагедии. Стоит только придерживаться ПДД всем участникам дорожного движения - всегда и везде", - добавили в полиции.

Также на Цензор.НЕТ: Сбивший людей на остановке в Киеве таксист Ломакин расплакался в суде: "Две жизни. Все. Больше ничего не могу сказать. Я себя за это травлю". ВИДЕО

С начала года в ДТП погибли почти 3 тыс. украинцев 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+3
учите ПДД и УДД лохи
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15.11.2020 13:06
+2
Трагедія українців в численних жертвах на дорогах байдужа, очевидно, лише керівництву держави. Ще не так давно попередній прем"єр Гончарук з розумним виглядом говорив, що уряд займеться вивченням та аналізом причин аварійності на дорогах. Коли урядовці думають вивчати, то таких чиновників не можна допускати до влади. Подібно і в теперішній владній верхівці МВС, Національної поліції. Коли люди в погонах (або і без них) на генеральських посадах в цих структурах подають лише статистичні дані і стурбованість, то це вже державна проблема. Урядовці не розуміють декількох проблем: за дорожнім рухом повинні стежити та вести контроль фахівці: чи-то нова державна автомобільна інспекція чи дорожня поліція (як у більшості країн). Створена на 3-х місячних курсах патрульна поліція не здатна контролювати стан дорожнього руху, а лише займатись штрафами з водіїв, що найбільше їх приваблює, але це не одне і теж. Ліквідація ДАІ як служби було стратегічно помилковим рішенням, наслідки чого ми маємо і на сьогодні.
Друге, окремі політичні діячі, а навіть їх дописувачі, запускають тему причин аварійності у євробляхах і під тим запускають на втілення ідею про упровадження технічного огляду (для приватних структур з величезним оборотом і непомірними тарифами). А хто покаже реальну статистику скільки мало місце ДТП з причин несправності транспортних засобів, мабуть
0, 0001%, може й менше, бо кожен водій несе відповідальності за свій автомобіль і хоче жити. Тільки повний дурень виїде на дорогу без гальм, без належних шин, без світлових приладів та такої конструкції, який несе загрозу іншим учасника руху. Все інше (що хочуть перевіряти на СТО) - від лукавого. Стан СО у вихлопній трубі на аварійність не впливає.
Третя і найбільша проблема в іншому: що сталось з народом, чи подуріли, чи вже сіли на президентську марихуану (канабіс, кокс), але кермо не штурвал, за нього не можна потягнути і злетіти над об"єктом небезпеки. За кермом значна частина п"яниць і наркоманів -вбивців і коли будуть показувати ролики з відбуття покарання у люксусових номерах для харківської вбивці 6 людей, толку не буде. Дивіться, що далі робиться в тому Харкові, Києві.
Біда, коли дурні- мажори за кермом без навиків керування, коли таксисти -маршруток вирулюють по 120 км/год з людьми.
Четверта проблема (з галузі психології) дивіться на горе-пішоходів з навушниками і айфонами у руках. Йде, навіть не дивиться на дорогу при переході, доходить до краю, спотикається, бо не контролює своїми мізками свої ноги, голову. У них вся зомбована інформація від коробочки в руках і її картинок, а ще голосу. Це результат тупої глобалізації, але як нашим людям це довести до усвідомлення, коли наші чиновники при дипломах, посадах не можуть зрозуміти реалії сьогодення.
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15.11.2020 13:58
+1
Половина убийцы , половина жертвы .
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15.11.2020 12:11
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Половина убийцы , половина жертвы .
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15.11.2020 12:11 Ответить
Как только начинается пи$деж такого типа, ожидай поднятия штрафов....
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15.11.2020 18:39 Ответить
есть коореляция с ремонтом-состоянием дорог - штрафами- посадками??? Антонина..АУ!!!
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15.11.2020 12:17 Ответить
Жертв - 90% на бюджетных возках без подушек безопасности.

Сколько погибших
в Лексусах Крузерах и

другого рамного металлолома ?
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15.11.2020 12:21 Ответить
Ковид "отдыхает"
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15.11.2020 12:48 Ответить
Это точно, похоже пандемия на автодорогах. Даже военных действий не надо, поубиваемся сами и других.
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15.11.2020 17:14 Ответить
Половина на автохламе
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15.11.2020 12:54 Ответить
https://censor.net/ru/news/3231155/mercedes_i_vaz_stolknulis_na_lvovschine_pogibli_oba_voditelya_foto

Mercedes Benz ML против ВАЗ 06.
Ничья.
Від початку року в ДТП загинули майже 3 тис. українців - Цензор.НЕТ 4071
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15.11.2020 13:02 Ответить
учите ПДД и УДД лохи
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15.11.2020 13:06 Ответить
як для наших водіїі та пешеходів цілком нормальна статистика НА ЖАЛЬ але це так
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15.11.2020 13:08 Ответить
Отже, треба оголосити карантин вхідного пня.
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15.11.2020 13:11 Ответить
Є часткова вина і МОЗ: медкомісію проходять багато неадекватів, а то й наркозалежні (алкаші теж). А риба ж гніє у офісі (чи як там його?)...
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15.11.2020 13:12 Ответить
Ну так прогнали Гройсмана. Он занимался этой проблемой всерьёз: переходы, островки безопасности и т.д.
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15.11.2020 13:17 Ответить
Я так понимаю,информация для того,что бы опять поднять штрафы и снизить скоростной режим до 30 км?
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15.11.2020 13:41 Ответить
Нужно ввести карантин выходного дня...запретить выезжать авто на дороги...кроме разумеется авто эпицентра...это резко снизит количество смертей..
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15.11.2020 13:53 Ответить
А не перерыть ли дороги и запустить чумацкий транспорт, в нем можна пить и спать, правда дорога будет извилистой, как бык пописял.
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15.11.2020 17:17 Ответить
Трагедія українців в численних жертвах на дорогах байдужа, очевидно, лише керівництву держави. Ще не так давно попередній прем"єр Гончарук з розумним виглядом говорив, що уряд займеться вивченням та аналізом причин аварійності на дорогах. Коли урядовці думають вивчати, то таких чиновників не можна допускати до влади. Подібно і в теперішній владній верхівці МВС, Національної поліції. Коли люди в погонах (або і без них) на генеральських посадах в цих структурах подають лише статистичні дані і стурбованість, то це вже державна проблема. Урядовці не розуміють декількох проблем: за дорожнім рухом повинні стежити та вести контроль фахівці: чи-то нова державна автомобільна інспекція чи дорожня поліція (як у більшості країн). Створена на 3-х місячних курсах патрульна поліція не здатна контролювати стан дорожнього руху, а лише займатись штрафами з водіїв, що найбільше їх приваблює, але це не одне і теж. Ліквідація ДАІ як служби було стратегічно помилковим рішенням, наслідки чого ми маємо і на сьогодні.
Друге, окремі політичні діячі, а навіть їх дописувачі, запускають тему причин аварійності у євробляхах і під тим запускають на втілення ідею про упровадження технічного огляду (для приватних структур з величезним оборотом і непомірними тарифами). А хто покаже реальну статистику скільки мало місце ДТП з причин несправності транспортних засобів, мабуть
0, 0001%, може й менше, бо кожен водій несе відповідальності за свій автомобіль і хоче жити. Тільки повний дурень виїде на дорогу без гальм, без належних шин, без світлових приладів та такої конструкції, який несе загрозу іншим учасника руху. Все інше (що хочуть перевіряти на СТО) - від лукавого. Стан СО у вихлопній трубі на аварійність не впливає.
Третя і найбільша проблема в іншому: що сталось з народом, чи подуріли, чи вже сіли на президентську марихуану (канабіс, кокс), але кермо не штурвал, за нього не можна потягнути і злетіти над об"єктом небезпеки. За кермом значна частина п"яниць і наркоманів -вбивців і коли будуть показувати ролики з відбуття покарання у люксусових номерах для харківської вбивці 6 людей, толку не буде. Дивіться, що далі робиться в тому Харкові, Києві.
Біда, коли дурні- мажори за кермом без навиків керування, коли таксисти -маршруток вирулюють по 120 км/год з людьми.
Четверта проблема (з галузі психології) дивіться на горе-пішоходів з навушниками і айфонами у руках. Йде, навіть не дивиться на дорогу при переході, доходить до краю, спотикається, бо не контролює своїми мізками свої ноги, голову. У них вся зомбована інформація від коробочки в руках і її картинок, а ще голосу. Це результат тупої глобалізації, але як нашим людям це довести до усвідомлення, коли наші чиновники при дипломах, посадах не можуть зрозуміти реалії сьогодення.
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15.11.2020 13:58 Ответить
это ещё зимы не было...
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15.11.2020 14:14 Ответить
МАЙЖЕ 10 СМЕРТЕЙ ЩОДНЯ !!!!!!!! А СКІЛЬКИ ПОКАЛІЧЕНИХ !!!! А ЩЄ ЯКІ МАТЕРІАЛЬНІ ЗБИТКИ !!!!! ЦЕ ВАГОМА ЯКЩО НЕ НАЙВАГОМІША ЗАГРОЗА НАЦІЇЇ ТЕРМІНОВО ПОРТІБЕН КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ СИТУАЦІЇ ТА НАПРАЦЮВАННЯ ЗАХОДІВ ДЛЯ КОРІННОГО ПОКРАЩЕННЯ СИТУАЦІЇ РНБО ТЕРМІНОВО ВТРУТИТИСЯ !!!!!!
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15.11.2020 15:47 Ответить
Посмотрите на фото ширину дороги .
Мерс занимает 2.15.
Ваз 2106 - 1.611.
Итого ночью при свете фар мерс прижимается к середине и у 06 не остается места для маневра .
Тем более со стороны мерса нет обочины. но есть гидроусилитель руля.
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15.11.2020 16:02 Ответить
А если считать с "получившими смертельные травмы" и умершими через месяцы от травм полученных в ДТП.
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15.11.2020 16:25 Ответить
мизерные штрафы , дурацкие законы ( есть и норм - но они не работают ) , отсуствие реального ( сурового ) наказания и продажные суды делают страшную статистику
но власти пох - пофиг , лишь бы их не касалось
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15.11.2020 18:08 Ответить
 
 