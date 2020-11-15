С начала года в ДТП погибли почти 3 тыс. украинцев
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За первые 10 месяцев 2020 года дорожно-транспортные происшествия забрали жизни 2 842 жителей Украины.
Об этом Патрульная полиция сообщает 15 ноября, во Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, информирует Цензор.НЕТ.
"2 842 потерянных жизни. Именно столько украинцев погибло на дорогах страны за 10 месяцев этого года. Статистика шокирует и огорчает", - сказано в сообщении.
Полиция напоминает, что никто из этих людей не ожидал, что может погибнуть в ДТП. И призывает всех участников дорожного движения быть внимательными и придерживаться правил.
"Невозможно вернуть потерянные жизни. Но в наших силах предотвратить будущие трагедии. Стоит только придерживаться ПДД всем участникам дорожного движения - всегда и везде", - добавили в полиции.
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Пожалуйста, подождите...
Сколько погибших
в Лексусах Крузерах и
другого рамного металлолома ?
Mercedes Benz ML против ВАЗ 06.
Ничья.
Друге, окремі політичні діячі, а навіть їх дописувачі, запускають тему причин аварійності у євробляхах і під тим запускають на втілення ідею про упровадження технічного огляду (для приватних структур з величезним оборотом і непомірними тарифами). А хто покаже реальну статистику скільки мало місце ДТП з причин несправності транспортних засобів, мабуть
0, 0001%, може й менше, бо кожен водій несе відповідальності за свій автомобіль і хоче жити. Тільки повний дурень виїде на дорогу без гальм, без належних шин, без світлових приладів та такої конструкції, який несе загрозу іншим учасника руху. Все інше (що хочуть перевіряти на СТО) - від лукавого. Стан СО у вихлопній трубі на аварійність не впливає.
Третя і найбільша проблема в іншому: що сталось з народом, чи подуріли, чи вже сіли на президентську марихуану (канабіс, кокс), але кермо не штурвал, за нього не можна потягнути і злетіти над об"єктом небезпеки. За кермом значна частина п"яниць і наркоманів -вбивців і коли будуть показувати ролики з відбуття покарання у люксусових номерах для харківської вбивці 6 людей, толку не буде. Дивіться, що далі робиться в тому Харкові, Києві.
Біда, коли дурні- мажори за кермом без навиків керування, коли таксисти -маршруток вирулюють по 120 км/год з людьми.
Четверта проблема (з галузі психології) дивіться на горе-пішоходів з навушниками і айфонами у руках. Йде, навіть не дивиться на дорогу при переході, доходить до краю, спотикається, бо не контролює своїми мізками свої ноги, голову. У них вся зомбована інформація від коробочки в руках і її картинок, а ще голосу. Це результат тупої глобалізації, але як нашим людям це довести до усвідомлення, коли наші чиновники при дипломах, посадах не можуть зрозуміти реалії сьогодення.
Мерс занимает 2.15.
Ваз 2106 - 1.611.
Итого ночью при свете фар мерс прижимается к середине и у 06 не остается места для маневра .
Тем более со стороны мерса нет обочины. но есть гидроусилитель руля.
но власти пох - пофиг , лишь бы их не касалось