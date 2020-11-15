С начала года в ДТП погибли почти 3 тыс. украинцев

За первые 10 месяцев 2020 года дорожно-транспортные происшествия забрали жизни 2 842 жителей Украины.

Об этом Патрульная полиция сообщает 15 ноября, во Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, информирует Цензор.НЕТ.

"2 842 потерянных жизни. Именно столько украинцев погибло на дорогах страны за 10 месяцев этого года. Статистика шокирует и огорчает", - сказано в сообщении.

Полиция напоминает, что никто из этих людей не ожидал, что может погибнуть в ДТП. И призывает всех участников дорожного движения быть внимательными и придерживаться правил.

"Невозможно вернуть потерянные жизни. Но в наших силах предотвратить будущие трагедии. Стоит только придерживаться ПДД всем участникам дорожного движения - всегда и везде", - добавили в полиции.

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