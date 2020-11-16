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Поліція відкрила провадження проти міськвиконкому Івано-Франківська через оголошення суботи та неділі робочими днями

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Поліція відкрила провадження проти міськвиконкому Івано-Франківська через оголошення суботи та неділі робочими днями

В Івано-Франківську поліція відкрила кримінальну справу через рішення виконавчого комітету міста, яким субота і неділя були оголошені робочими днями.

Про це йдеться в повідомленні Сектору комунікації поліції Івано-Франківської області, передає Цензор.НЕТ.

"Правоохоронцями розпочато одне кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України щодо рішення виконавчого комітету, згідно з яким суботи та неділі до 30 листопада цього року є робочими днями на території Франківської ОТГ. Таке рішення виконкому суперечить постанові №641 (КМУ опублікував постанову, якою скасовується адаптивний карантин та вводиться локдаун вихідного) і тим самим порушує правила та норми щодо запобігання епідемічних й інших інфекційних хвороб", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Наталя Джума
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В цьому млядському цирку уже попкорну не вистачає, щоб дивитись на усе це лайно...
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16.11.2020 13:04 Відповісти
А чому ще не відкрито провадження по Садовому А., більш відомому за прізвиськом "Доля".
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16.11.2020 13:28 Відповісти
Где ж оно противоречит? Кабмин сказал в выходные а у них нету выходных. Всё почеснаку.
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16.11.2020 13:32 Відповісти
Открыть дело можно и на пень. Закон не нарушен.
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16.11.2020 13:48 Відповісти
І що? Як відкрили, так і закриють.
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16.11.2020 15:18 Відповісти
А проти Епіцентру - яйця повтікали?? Паперова полюція..
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16.11.2020 18:05 Відповісти
 
 