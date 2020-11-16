Адміністрація московського СІЗО "Лефортово" відмовилася пускати українського консула до кримчанина Кашука, - родичі

Адміністрація московського слідчого ізолятора "Лефортово" відмовила українському консулу у візиті до засудженого в окупованому Криму Дениса Кашука, оскільки вважає його громадянином Росії.

Про це правозахисному центру ZMINA повідомила мати ув'язненого Катерина Кашук, посилаючись на першуо заступницю голови МЗС України Еміне Джапарову, пише Цензор.НЕТ.

"Таку відповідь з "Лефортово" надіслали три тижні тому. Я б дуже хотіла, щоб український консул домігся зустрічі з Денисом", - сказала вона.

Водночас Катерина Кашук закликала владу України надіслати новорічні листівки українцям, які утримуються в Росії з політичних мотивів. За її словами, це могло б змінити ставлення до них в місцях позбавлення волі.

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"Мені Микола Карпюк розповів, як колишній президент Петро Порошенко і ексміністр закордонних справ Павло Клімкін прислали йому листівки до Нового року. Хоча ця листівка прийшла із запізненням, все одно навіть сусіди по камері були такі здивовані: "Як це так? Тобі сам президент написав?" - переказала Катерина Кашук.

На сайті Управління Федеральної служби виконання покарань у Москві немає інформації про відмову у зустрічі, зазначають Крим.Реалії.

Нагадаємо, в грудні 2019 року російські силовики затримали Дениса Кашука. ФСБ Росії зарахувало йому три статті Кримінального кодексу Росії (незаконне придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, його основних частин, боєприпасів).

Прокуратура Автономної Республіки Крим порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі) за фактом затримання і позбавлення волі жителя Сімферополя Дениса Кашука.

Суддя підконтрольного Росії Вірменського міського суду Лариса Ліхачова засудила сімферопольця до трьох років і восьми місяців колонії загального режиму. Адвокат Кашука при цьому повідомив, що не планує оскаржувати вирок.

МЗС України висловило рішучий протест Росії через вирок громадянину України Денису Кашуку.