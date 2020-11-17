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Вагітній жительці Мінська дали 25 діб арешту за участь у протесті

Новини Цензор.НЕТ Події

Вагітній мінчанці дали 25 діб арешту за участь у протесті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram-канал HEXTA live.

Повідомляється, що 16 листопада в суді Фрунзенського району розглядалася справа Вікторії, яку разом з мамою 15.11.2020 затримали на "площі Змін". Свою вину (участь у мітингу і опір міліції) вона не визнає. Під час суду дівчина розповіла, що вагітна, але це не завадило судді Андрію Млечку призначити їй 25 діб адміністративного арешту.

Крім того, він відмовив у клопотанні викликати на процес маму дівчини, яка була свідком затримання.

Зазначається, що відповідно до білоруського законодавства, адміністративний арешт не може бути призначений вагітній жінці (ч. 2 ст. 6.7 КоАП).

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Вагітній жительці Мінська дали 25 діб арешту за участь у протесті 01

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Топ коментарі
+15
шел четвертый месяц протеста, ни один мусор не сдох... f Беларусь
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17.11.2020 09:00
+10
Лукавий тарган вже саджає навіть ненароджених,а "фОшисти" в Україні.
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17.11.2020 09:08
+9
Вагітній жительці Мінська дали 25 діб арешту за участь у протесті - Цензор.НЕТ 7394
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17.11.2020 09:03
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шел четвертый месяц протеста, ни один мусор не сдох... f Беларусь
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17.11.2020 09:00 Відповісти
Я просто дивуюсь білорусам , які з тупою впертістю підставляють спини і голови , під кийки ментозаврів , вже чотири місяці Вагітній жительці Мінська дали 25 діб арешту за участь у протесті - Цензор.НЕТ 1996 .. !! Мазохізм якийсь , в чистому виді .
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17.11.2020 09:07 Відповісти
наразі голосують ногами

С середины августа в Минске растет предложение на рынке жилой недвижимости.
Согласно статистике крупнейшего портала недвижимости Беларуси Realt.by, по состоянию на 16 ноября в его базе было более 11 600 предложений по продаже, что является рекордным значением за все время ведения статистики с 2005 года, передает Интерфакс-Украина.
Предыдущий всплеск активности продавцов жилья в столице Белурси был зафиксирован в начале лета 2020 года - около 9 200 вариантов при средней цене квадратного метра на уровне $1 400.
Однако к августу предложение просело до отметки в 7 700 вариантов при сохранении той же цены, а с середины месяца начался стремительный рост. Уже к 1 сентября в Минске продавалось 8 тыс. квартир, к первому октября - около 9 тыс., а в ноябре перевалило десятитысячную отметку. Таким образом, предложение менее чем за три месяца выросло на четверть.
При этом, согласно статистике портала, с сентября цена предложения по жилой недвижимости в столице начала снижаться. На данный момент она составляет $1347 за квадратный метр - на $52 ниже, чем 1 сентября, и на $130 меньше "пиковой" цены 2020 года, зафиксированной в конце марта ($1477 за квадратный метр).
Как сообщалось, по данным МВД Беларуси, в сентябре-октябре в Украину уехало 3 тыс. граждан республики, в Польшу 10 тыс. человек.
Напомним, после выборов президента в Беларуси, протестов, преследований оппозиции и отключений интернета некоторые беларуские IT-компании начали релокейт сотрудников в соседние страны. К примеру, в Киев переехали некоторые сотрудники PandaDoc и Wargaming. - https://biz.censor.net/n3231377
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17.11.2020 09:03 Відповісти
Скоро туда приедут и Костромы или с Урала активисты с удовольствием, которым будут давать кредиты на покупку квартиры на всегда, так делали на юго- востоке Украины, только после голода и войны когда работать не кому было
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17.11.2020 09:33 Відповісти
Вагітній жительці Мінська дали 25 діб арешту за участь у протесті - Цензор.НЕТ 7394
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17.11.2020 09:03 Відповісти
Тактика білорусів найжорстокіша ,> з ніг до голови закидати бацька квітами >в нього почнеться алергія і він задихнеться Вагітній жительці Мінська дали 25 діб арешту за участь у протесті - Цензор.НЕТ 3643 ..

А ще мене дивує - де білоруські чоловіки ? На протестах ,в основному ,то жінки , то студенти , то пенсіонери . Якраз ті , кого мусора найбільше бояться . Вагітній жительці Мінська дали 25 діб арешту за участь у протесті - Цензор.НЕТ 9097 .
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17.11.2020 09:16 Відповісти
Усатый бульбофашист!
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17.11.2020 09:08 Відповісти
Лукавий тарган вже саджає навіть ненароджених,а "фОшисти" в Україні.
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17.11.2020 09:08 Відповісти
Сябры, не обижайтесь, но вы реально бараны!!!
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17.11.2020 09:09 Відповісти
30 Листопада не за горами. Сябри, я ні на що не натякаю, а так - підбурюю.
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17.11.2020 09:10 Відповісти
пока не полыхнут по всей стране РУВД,суды с госадминистрациями - зверства бульбофюрера будут только крепчять....
Вставай Беларусь!
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17.11.2020 09:13 Відповісти


Вашингтонский Обком



Боевой петух пропустил ответ


https://twitter.com/i/status/1327938199365296128
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17.11.2020 09:24 Відповісти
Туда скорее всего введут воиска миротворцы с востока, а Майдана того что был не будет, не того замеса народец
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17.11.2020 09:36 Відповісти
У меня уже складывается впечатление что взрослым и здоровым мужикам в Беларуси нравится власть Лукашенко, они ее поддерживают и просто ждут пока их дочери, жены, сестры и матери выпустят пар. Когда им надоест ходить на митинги и у них закончатся деньги на покупку цветов. Может я ошибаюсь? Но пока другого я не вижу, я вижу лишь молчаливое согласие. Что ещё должно произойти что бы мужчины взяли инициативу в свои руки?
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17.11.2020 09:40 Відповісти
Та то фігня , главна ни правацировать милицию , у нас жиж мирний пратест
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17.11.2020 10:02 Відповісти
Заявить это одно. Меня тоже в свое время девушки пытались так разводить.
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17.11.2020 10:11 Відповісти
идиот = вали отсюда и не появляйся... гуляка-недоделанный-дон жуан
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17.11.2020 13:27 Відповісти
Кстати, у нас свежая новость. Девушку проверили в больнице. Оказалось, не только не беременная, но даже девственница. А ты на такой развод не попадайся.
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17.11.2020 15:32 Відповісти
Після цього має з'явитися питання, то хто все таки фашисти, про яких весь час розповідають терористичні медіа війська московії, показуючи в бік Нічеччини?
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17.11.2020 10:17 Відповісти
Як можна йти вагітною на демонстраціі,на яких тебе можуть побити кийками,затиснути,затоптати...навіть свої,не мусора...Чим думала ця "революціонерка",точно не головою...Тепер місяць посидить на збереженні,можливо цим спасе життя дитинки...
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17.11.2020 10:53 Відповісти
 
 