Вагітній жительці Мінська дали 25 діб арешту за участь у протесті
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Вагітній мінчанці дали 25 діб арешту за участь у протесті.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram-канал HEXTA live.
Повідомляється, що 16 листопада в суді Фрунзенського району розглядалася справа Вікторії, яку разом з мамою 15.11.2020 затримали на "площі Змін". Свою вину (участь у мітингу і опір міліції) вона не визнає. Під час суду дівчина розповіла, що вагітна, але це не завадило судді Андрію Млечку призначити їй 25 діб адміністративного арешту.
Крім того, він відмовив у клопотанні викликати на процес маму дівчини, яка була свідком затримання.
Зазначається, що відповідно до білоруського законодавства, адміністративний арешт не може бути призначений вагітній жінці (ч. 2 ст. 6.7 КоАП).
Топ коментарі
+15 Петя Петрович
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+10 злой крот
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+9 Прощай немытая раССея
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С середины августа в Минске растет предложение на рынке жилой недвижимости.
Согласно статистике крупнейшего портала недвижимости Беларуси Realt.by, по состоянию на 16 ноября в его базе было более 11 600 предложений по продаже, что является рекордным значением за все время ведения статистики с 2005 года, передает Интерфакс-Украина.
Предыдущий всплеск активности продавцов жилья в столице Белурси был зафиксирован в начале лета 2020 года - около 9 200 вариантов при средней цене квадратного метра на уровне $1 400.
Однако к августу предложение просело до отметки в 7 700 вариантов при сохранении той же цены, а с середины месяца начался стремительный рост. Уже к 1 сентября в Минске продавалось 8 тыс. квартир, к первому октября - около 9 тыс., а в ноябре перевалило десятитысячную отметку. Таким образом, предложение менее чем за три месяца выросло на четверть.
При этом, согласно статистике портала, с сентября цена предложения по жилой недвижимости в столице начала снижаться. На данный момент она составляет $1347 за квадратный метр - на $52 ниже, чем 1 сентября, и на $130 меньше "пиковой" цены 2020 года, зафиксированной в конце марта ($1477 за квадратный метр).
Как сообщалось, по данным МВД Беларуси, в сентябре-октябре в Украину уехало 3 тыс. граждан республики, в Польшу 10 тыс. человек.
Напомним, после выборов президента в Беларуси, протестов, преследований оппозиции и отключений интернета некоторые беларуские IT-компании начали релокейт сотрудников в соседние страны. К примеру, в Киев переехали некоторые сотрудники PandaDoc и Wargaming. - https://biz.censor.net/n3231377
А ще мене дивує - де білоруські чоловіки ? На протестах ,в основному ,то жінки , то студенти , то пенсіонери . Якраз ті , кого мусора найбільше бояться . .
Вставай Беларусь!
Вашингтонский Обком
Боевой петух пропустил ответ
https://twitter.com/i/status/1327938199365296128