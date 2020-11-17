Вагітній жительці Мінська дали 25 діб арешту за участь у протесті

Вагітній мінчанці дали 25 діб арешту за участь у протесті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram-канал HEXTA live.

Повідомляється, що 16 листопада в суді Фрунзенського району розглядалася справа Вікторії, яку разом з мамою 15.11.2020 затримали на "площі Змін". Свою вину (участь у мітингу і опір міліції) вона не визнає. Під час суду дівчина розповіла, що вагітна, але це не завадило судді Андрію Млечку призначити їй 25 діб адміністративного арешту.

Крім того, він відмовив у клопотанні викликати на процес маму дівчини, яка була свідком затримання.

Зазначається, що відповідно до білоруського законодавства, адміністративний арешт не може бути призначений вагітній жінці (ч. 2 ст. 6.7 КоАП).

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