Беременной минчанке дали 25 суток ареста за участие в протесте
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Беременной жительнице Минска дали 25 суток ареста за участие в протесте.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram-канал HEXTA live.
Сообщается, что 16 ноября в суде Фрунзенского района рассматривалось дело Виктории, которую вместе с мамой 15.11.2020 задержали на "площади Перемен". Свою вину (участие в митинге и сопротивление милиции) она не признаёт. В ходе суда девушка рассказала, что беременна, но это не помешало судье Андрею Млечко назначить ей 25 суток административного ареста.
Кроме того, он отказал в ходатайстве вызвать на процесс маму девушки, которая была свидетелем задержания.
Отмечается, что согласно белорусскому законодательству, административный арест не может быть назначен беременной женщине (ч. 2 ст. 6.7 КоАП).
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С середины августа в Минске растет предложение на рынке жилой недвижимости.
Согласно статистике крупнейшего портала недвижимости Беларуси Realt.by, по состоянию на 16 ноября в его базе было более 11 600 предложений по продаже, что является рекордным значением за все время ведения статистики с 2005 года, передает Интерфакс-Украина.
Предыдущий всплеск активности продавцов жилья в столице Белурси был зафиксирован в начале лета 2020 года - около 9 200 вариантов при средней цене квадратного метра на уровне $1 400.
Однако к августу предложение просело до отметки в 7 700 вариантов при сохранении той же цены, а с середины месяца начался стремительный рост. Уже к 1 сентября в Минске продавалось 8 тыс. квартир, к первому октября - около 9 тыс., а в ноябре перевалило десятитысячную отметку. Таким образом, предложение менее чем за три месяца выросло на четверть.
При этом, согласно статистике портала, с сентября цена предложения по жилой недвижимости в столице начала снижаться. На данный момент она составляет $1347 за квадратный метр - на $52 ниже, чем 1 сентября, и на $130 меньше "пиковой" цены 2020 года, зафиксированной в конце марта ($1477 за квадратный метр).
Как сообщалось, по данным МВД Беларуси, в сентябре-октябре в Украину уехало 3 тыс. граждан республики, в Польшу 10 тыс. человек.
Напомним, после выборов президента в Беларуси, протестов, преследований оппозиции и отключений интернета некоторые беларуские IT-компании начали релокейт сотрудников в соседние страны. К примеру, в Киев переехали некоторые сотрудники PandaDoc и Wargaming. - https://biz.censor.net/n3231377
А ще мене дивує - де білоруські чоловіки ? На протестах ,в основному ,то жінки , то студенти , то пенсіонери . Якраз ті , кого мусора найбільше бояться . .
Вставай Беларусь!
Вашингтонский Обком
Боевой петух пропустил ответ
https://twitter.com/i/status/1327938199365296128