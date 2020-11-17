РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
52334 посетителя онлайн
Новости Происшествия
2 845 21
арест (2693) Беларусь (4560) Лукашенко (2244) репрессии (1642)

Беременной минчанке дали 25 суток ареста за участие в протесте

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Беременной жительнице Минска дали 25 суток ареста за участие в протесте.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram-канал HEXTA live.

Сообщается, что 16 ноября в суде Фрунзенского района рассматривалось дело Виктории, которую вместе с мамой 15.11.2020 задержали на "площади Перемен". Свою вину (участие в митинге и сопротивление милиции) она не признаёт. В ходе суда девушка рассказала, что беременна, но это не помешало судье Андрею Млечко назначить ей 25 суток административного ареста.

Кроме того, он отказал в ходатайстве вызвать на процесс маму девушки, которая была свидетелем задержания.

Отмечается, что согласно белорусскому законодательству, административный арест не может быть назначен беременной женщине (ч. 2 ст. 6.7 КоАП).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На "Марше сильных" в Минске начались задержания: применяется газ и светошумовые гранаты. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Беременной минчанке дали 25 суток ареста за участие в протесте 01

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
 Поддержать Цензор.НЕТ
Топ комментарии
+15
шел четвертый месяц протеста, ни один мусор не сдох... f Беларусь
показать весь комментарий
17.11.2020 09:00
+10
Лукавий тарган вже саджає навіть ненароджених,а "фОшисти" в Україні.
показать весь комментарий
17.11.2020 09:08
+9
Вагітній жительці Мінська дали 25 діб арешту за участь у протесті - Цензор.НЕТ 7394
показать весь комментарий
17.11.2020 09:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
шел четвертый месяц протеста, ни один мусор не сдох... f Беларусь
показать весь комментарий
17.11.2020 09:00 Ответить
Я просто дивуюсь білорусам , які з тупою впертістю підставляють спини і голови , під кийки ментозаврів , вже чотири місяці Вагітній жительці Мінська дали 25 діб арешту за участь у протесті - Цензор.НЕТ 1996 .. !! Мазохізм якийсь , в чистому виді .
показать весь комментарий
17.11.2020 09:07 Ответить
наразі голосують ногами

С середины августа в Минске растет предложение на рынке жилой недвижимости.
Согласно статистике крупнейшего портала недвижимости Беларуси Realt.by, по состоянию на 16 ноября в его базе было более 11 600 предложений по продаже, что является рекордным значением за все время ведения статистики с 2005 года, передает Интерфакс-Украина.
Предыдущий всплеск активности продавцов жилья в столице Белурси был зафиксирован в начале лета 2020 года - около 9 200 вариантов при средней цене квадратного метра на уровне $1 400.
Однако к августу предложение просело до отметки в 7 700 вариантов при сохранении той же цены, а с середины месяца начался стремительный рост. Уже к 1 сентября в Минске продавалось 8 тыс. квартир, к первому октября - около 9 тыс., а в ноябре перевалило десятитысячную отметку. Таким образом, предложение менее чем за три месяца выросло на четверть.
При этом, согласно статистике портала, с сентября цена предложения по жилой недвижимости в столице начала снижаться. На данный момент она составляет $1347 за квадратный метр - на $52 ниже, чем 1 сентября, и на $130 меньше "пиковой" цены 2020 года, зафиксированной в конце марта ($1477 за квадратный метр).
Как сообщалось, по данным МВД Беларуси, в сентябре-октябре в Украину уехало 3 тыс. граждан республики, в Польшу 10 тыс. человек.
Напомним, после выборов президента в Беларуси, протестов, преследований оппозиции и отключений интернета некоторые беларуские IT-компании начали релокейт сотрудников в соседние страны. К примеру, в Киев переехали некоторые сотрудники PandaDoc и Wargaming. - https://biz.censor.net/n3231377
показать весь комментарий
17.11.2020 09:03 Ответить
Скоро туда приедут и Костромы или с Урала активисты с удовольствием, которым будут давать кредиты на покупку квартиры на всегда, так делали на юго- востоке Украины, только после голода и войны когда работать не кому было
показать весь комментарий
17.11.2020 09:33 Ответить
Вагітній жительці Мінська дали 25 діб арешту за участь у протесті - Цензор.НЕТ 7394
показать весь комментарий
17.11.2020 09:03 Ответить
Тактика білорусів найжорстокіша ,> з ніг до голови закидати бацька квітами >в нього почнеться алергія і він задихнеться Вагітній жительці Мінська дали 25 діб арешту за участь у протесті - Цензор.НЕТ 3643 ..

А ще мене дивує - де білоруські чоловіки ? На протестах ,в основному ,то жінки , то студенти , то пенсіонери . Якраз ті , кого мусора найбільше бояться . Вагітній жительці Мінська дали 25 діб арешту за участь у протесті - Цензор.НЕТ 9097 .
показать весь комментарий
17.11.2020 09:16 Ответить
Усатый бульбофашист!
показать весь комментарий
17.11.2020 09:08 Ответить
Лукавий тарган вже саджає навіть ненароджених,а "фОшисти" в Україні.
показать весь комментарий
17.11.2020 09:08 Ответить
Сябры, не обижайтесь, но вы реально бараны!!!
показать весь комментарий
17.11.2020 09:09 Ответить
30 Листопада не за горами. Сябри, я ні на що не натякаю, а так - підбурюю.
показать весь комментарий
17.11.2020 09:10 Ответить
пока не полыхнут по всей стране РУВД,суды с госадминистрациями - зверства бульбофюрера будут только крепчять....
Вставай Беларусь!
показать весь комментарий
17.11.2020 09:13 Ответить


Вашингтонский Обком



Боевой петух пропустил ответ


https://twitter.com/i/status/1327938199365296128
показать весь комментарий
17.11.2020 09:24 Ответить
Туда скорее всего введут воиска миротворцы с востока, а Майдана того что был не будет, не того замеса народец
показать весь комментарий
17.11.2020 09:36 Ответить
У меня уже складывается впечатление что взрослым и здоровым мужикам в Беларуси нравится власть Лукашенко, они ее поддерживают и просто ждут пока их дочери, жены, сестры и матери выпустят пар. Когда им надоест ходить на митинги и у них закончатся деньги на покупку цветов. Может я ошибаюсь? Но пока другого я не вижу, я вижу лишь молчаливое согласие. Что ещё должно произойти что бы мужчины взяли инициативу в свои руки?
показать весь комментарий
17.11.2020 09:40 Ответить
Та то фігня , главна ни правацировать милицию , у нас жиж мирний пратест
показать весь комментарий
17.11.2020 10:02 Ответить
Заявить это одно. Меня тоже в свое время девушки пытались так разводить.
показать весь комментарий
17.11.2020 10:11 Ответить
идиот = вали отсюда и не появляйся... гуляка-недоделанный-дон жуан
показать весь комментарий
17.11.2020 13:27 Ответить
Кстати, у нас свежая новость. Девушку проверили в больнице. Оказалось, не только не беременная, но даже девственница. А ты на такой развод не попадайся.
показать весь комментарий
17.11.2020 15:32 Ответить
Після цього має з'явитися питання, то хто все таки фашисти, про яких весь час розповідають терористичні медіа війська московії, показуючи в бік Нічеччини?
показать весь комментарий
17.11.2020 10:17 Ответить
Як можна йти вагітною на демонстраціі,на яких тебе можуть побити кийками,затиснути,затоптати...навіть свої,не мусора...Чим думала ця "революціонерка",точно не головою...Тепер місяць посидить на збереженні,можливо цим спасе життя дитинки...
показать весь комментарий
17.11.2020 10:53 Ответить
 
 