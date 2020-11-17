Чоловік у Полтаві потрапив під колеса патрульного автомобіля і загинув
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16 листопада близько 19-ї години на вулиці Європейській при виїзді з міста Полтава сталася ДТП за участю службового автомобіля патрульної поліції.
Про це повідомила пресслужба патрульної поліції в Полтавській області, передає Цензор.НЕТ.
Так, службовий автомобіль Skoda Rapid рухався в напрямку виїзду з міста. Під час руху скоїв наїзд на пішохода, який раптово вибіг на проїжджу частину в невстановленому місці. Внаслідок пригоди пішохід зазнав тілесних ушкоджень.
Під час проведення реанімаційних заходів чоловік помер у швидкій.
Обставини ДТП встановлюються, проводяться слідчі дії.
Топ коментарі
+3 Eugen Mk
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+2 Diogen Gdl
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+1 Igor Lyashenko 37b3b0fe
показати весь коментар17.11.2020 09:38
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може за кермом мусор якра роздивлявся навсебіч - шукаючи цього викликанта? ну і "знайшов"....
что то из двух одно - либо "не по беспределу сел", либо у нас даже мужики не такие как тот в Рашке, осетин, шо поехал в Швейцарию(!) и казнил диспетчера.(типо самолет плохо направлял и - минус жена и еще чет там у Мужика)
Живой козел остался, какой то херни обкурился + нгемного алкоголя.
Водила по моему уволился из ТТУ (со словами ну его на..... такие стрессы).