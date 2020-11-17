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Мужчина в Полтаве попал под колеса патрульного автомобиля и погиб

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Мужчина в Полтаве попал под колеса патрульного автомобиля и погиб

16 ноября около 19 часов на улице Европейской при выезде из города Полтава произошло ДТП с участием служебного автомобиля патрульной полиции.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции в Полтавской области, передает Цензор.НЕТ.

Так, служебный автомобиль Skoda Rapid двигался в направлении выезда из города. Во время движения совершил наезд на пешехода, который внезапно выбежал на проезжую часть в неустановленном месте. В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения.

Во время проведения реанимационных мероприятий мужчина скончался в скорой.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, проводятся следственные действия.

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Мужчина в Полтаве попал под колеса патрульного автомобиля и погиб 01

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Топ комментарии
+3
Ну да, как с обычным водилой, то "вышел почти на переходе", а как с палицаями, так "ВНЕЗАПНО ВЫБЕЖАЛ в НЕУСТАНОВЛЕННОМ месте", ага
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17.11.2020 09:40
+2
Это не отменяет ответственности. Обычному гражданину уже впаяли бы 2 года минимум.
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17.11.2020 10:26
+1
Чоловік побачим поліцію, намагався зупинити поліціянтів щоб отримати від них допомогу або звернутись з заявою а поліціянти не хотіли зупинятись і переїхали людину. Я таке вже не раз бачив, коли люди потребують допомоги поліції, викликають патрульних, бачать машину поліції яка їде повз місце пригоди, виходять на дорогу, махають руками, а машина поліції замість того щоб зупинитись набирає швидкість і тікає.
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17.11.2020 09:38
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Чоловік побачим поліцію, намагався зупинити поліціянтів щоб отримати від них допомогу або звернутись з заявою а поліціянти не хотіли зупинятись і переїхали людину. Я таке вже не раз бачив, коли люди потребують допомоги поліції, викликають патрульних, бачать машину поліції яка їде повз місце пригоди, виходять на дорогу, махають руками, а машина поліції замість того щоб зупинитись набирає швидкість і тікає.
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17.11.2020 09:38 Ответить
то шо, обов.язково своєю тушею зупиняти?
може за кермом мусор якра роздивлявся навсебіч - шукаючи цього викликанта? ну і "знайшов"....
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17.11.2020 09:59 Ответить
Это не отменяет ответственности. Обычному гражданину уже впаяли бы 2 года минимум.
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17.11.2020 10:26 Ответить
Хотя конечно случаи разные бывают и в данном случае надо смотреть не только на факт но и обстоятельства. Т к к сожалению закон не является справедливостью(а должен бы).
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17.11.2020 10:29 Ответить
Ну я вот не знаю - любого зека спроси = "меня мусора посадили по беспределу, выбили показания, а я - чуть ли не цветочки дарил вытиранинам и бабушек переводил через реку Стикс". и чет никто из них не выйдя, не пришел в гости к ссудье и к мусорам, незаконно его посадившим. Чоловік у Полтаві потрапив під колеса патрульного автомобіля і загинув - Цензор.НЕТ 1734
что то из двух одно - либо "не по беспределу сел", либо у нас даже мужики не такие как тот в Рашке, осетин, шо поехал в Швейцарию(!) и казнил диспетчера.(типо самолет плохо направлял и - минус жена и еще чет там у Мужика)
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17.11.2020 10:35 Ответить
Ну вот с Зайцевой - киданули быдлу пару тыщ евро за родаков = забрали заявы. претензий нетъ.
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17.11.2020 10:36 Ответить
Бред - он что, выскочил останавливать телом?
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17.11.2020 11:29 Ответить
Ну да, как с обычным водилой, то "вышел почти на переходе", а как с палицаями, так "ВНЕЗАПНО ВЫБЕЖАЛ в НЕУСТАНОВЛЕННОМ месте", ага
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17.11.2020 09:40 Ответить
Полювання на людей!!
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17.11.2020 09:46 Ответить
Мусора це вороги людей
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17.11.2020 09:49 Ответить
А может мусора нажрались ,накурились ,нанюхались и специально задавили бедолагу ?
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17.11.2020 10:10 Ответить
Ага, а перед этим гонялись за ним по всему городу 😁
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17.11.2020 11:30 Ответить
Як це в невстановленому місці? Не знають, де збили?
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17.11.2020 10:23 Ответить
неустановленном для перебегания скота(если мужик виновен)
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17.11.2020 10:37 Ответить
Кстати, без шуток, месяца три назад был свидетелем, как человек 29 лет отроду прыгнул под троллейбус. Причем, головой и плечем ударился в левое лобовое стекло . У меня средний рост (1.78 СМ), но тудой допрыгнуть с бордюра....). Спортсмен хренов. Если бы не свидетели, уколотали бы водилу тралика. Его трусило конкретно.
Живой козел остался, какой то херни обкурился + нгемного алкоголя.
Водила по моему уволился из ТТУ (со словами ну его на..... такие стрессы).
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17.11.2020 11:14 Ответить
Очередной двуногий алень выскочил на дорогу
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17.11.2020 11:31 Ответить
Угу, подумал, что оно "Крыса из нержавеющей стали"....
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17.11.2020 11:54 Ответить
😁
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17.11.2020 13:55 Ответить
 
 