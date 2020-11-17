Міністр охорони довкілля Абрамовський вилікувався від коронавірусу
Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я
Міністр охорони довкілля і природних ресурсів України Роман Абрамовський отримав негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19.
Про це міністр повідомив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Отримав негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19. Тому після двотижневої самоізоляції нарешті повертаюся в стіни Міністерства захисту довкілля і природних ресурсів України в звичний робочий ритм", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 3 листопада Абрамовський повідомив, що захворів на коронавірус.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
✘
5 копійок
показати весь коментар17.11.2020 10:14 Відповісти Мені подобається 0
igor mandiur
показати весь коментар17.11.2020 10:14 Відповісти Мені подобається 2
Александр Иовица 4c66a33e
показати весь коментар17.11.2020 10:15 Відповісти Мені подобається 2
rofs
показати весь коментар17.11.2020 10:17 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...