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Міністр охорони довкілля Абрамовський вилікувався від коронавірусу

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Міністр охорони довкілля Абрамовський вилікувався від коронавірусу

Міністр охорони довкілля і природних ресурсів України Роман Абрамовський отримав негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19.

Про це міністр повідомив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Отримав негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19. Тому після двотижневої самоізоляції нарешті повертаюся в стіни Міністерства захисту довкілля і природних ресурсів України в звичний робочий ритм", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 3 листопада Абрамовський повідомив, що захворів на коронавірус.

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Автор: Анастасія Потіха
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Зелень отримує результати виборчої кампанії. Всюди бігали та піарились, але щось пішло не так.
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17.11.2020 10:14 Відповісти
Еслиб Абрамовский не выкрутился. Был бы не правильный.. А так усё в норме!
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17.11.2020 10:14 Відповісти
Наверное, в районной больнице лечился.
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17.11.2020 10:15 Відповісти
Чем он вылечился? Надо всем срочно применять.
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17.11.2020 10:17 Відповісти
 
 