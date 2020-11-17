"ЄС" вимагає від НАБУ розслідувати розкрадання коронавірусного фонду: "На дороги витрачено 20 млрд, а на закупівлю апаратів ШВЛ - лише 40 млн"

Депутати з фракції "Європейська Солідарність" звернулися до Національного антикорупційного бюро України щодо нецільового використання урядовцями та посадовими особами коштів коронавірусного фонду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Від імені фракції "Європейська Солідарність" хочемо оголосити, що спрямовуємо повідомлення про вчинення кримінального правопорушення до Національного антикорупційного бюро України щодо нецільового використання коштів ковідного фонду", – повідомила нардеп "ЄС" Федина.

За словами депутатки, в той час коли катастрофічно зростає кількість хворих щодня, критично не вистачає засобів лікування, медикаментів, апаратури і ліжко-місць, кошти з коронавірусного фонду витрачаються не на медичні потреби.

"Також маємо заяву наших закордонних партнерів щодо коштів, які нам надав на боротьбу з коронавірусом Європейський Союз, які теж були у ковідному фонді, і у яких виникають питання – куди ці кошти пішли", – наголосила депутатка.

"На наше переконання розпорядником бюджетних коштів – службовими особами Кабінету міністрів України було здійснене нецільове використання бюджетних коштів та здійснено видатки з бюджету без встановлених бюджетних призначень і всупереч закону "Про державний бюджет 2020 року". Це свідчить про те, що в діях окремих службових осіб Кабінету міністрів України є ознаки складу кримінального правопорушення передбаченого частиною 2 статті 210 Кримінального кодексу України", – додала Федина і попросила НАБУ внести відомості про вчинення службовими особами Кабінету міністрів кримінальних правопорушень передбачених частиною 2 статті 210 ККУ до Єдиного реєстру досудових розслідувань і розпочати досудове розслідування.

В свою чергу, нардеп "ЄС" Володимир Ар’єв нагадав, що кілька днів тому колишній міністр фінансів, ексрадник глави Офісу президента Ігор Уманський заявив про масштабні розкрадання коштів і нецільове використання у розмірі від 36 до 40% коштів від тих, які виділялися на будівництво і реконструкцію доріг.

"На дороги витрачено 20 мільярдів, а на закупку апаратів ШВЛ витрачено лише 40 мільйонів гривень. Не закуповувалися в достатній кількості кисневі концентратори, не виділилися кошти взагалі, щоб підготувати приймальні відділення".

"Європейська Солідарність" зараз вимагає він НАБУ відкрити кримінальне провадження і розслідувати, яким чином виділялися кошти, яким чином розподілялися і яким чином витрачалися. І я думаю, що корупції там буде більш, ніж достатньо", – резюмував Ар’єв.