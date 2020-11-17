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Новини Політика України
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НАБУ (3424) Герасимов Артур (289) Європейська Солідарність (1020) Федина (69)

"ЄС" вимагає від НАБУ розслідувати розкрадання коронавірусного фонду: "На дороги витрачено 20 млрд, а на закупівлю апаратів ШВЛ - лише 40 млн"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Депутати з фракції "Європейська Солідарність" звернулися до Національного антикорупційного бюро України щодо нецільового використання урядовцями та посадовими особами коштів коронавірусного фонду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Від імені фракції "Європейська Солідарність" хочемо оголосити, що спрямовуємо повідомлення про вчинення кримінального правопорушення до Національного антикорупційного бюро України щодо нецільового використання коштів ковідного фонду", – повідомила нардеп "ЄС" Федина.

За словами депутатки, в той час коли катастрофічно зростає кількість хворих щодня, критично не вистачає засобів лікування, медикаментів, апаратури і ліжко-місць, кошти з коронавірусного фонду витрачаються не на медичні потреби.

"Також маємо заяву наших закордонних партнерів щодо коштів, які нам надав на боротьбу з коронавірусом Європейський Союз, які теж були у ковідному фонді, і у яких виникають питання – куди ці кошти пішли", – наголосила депутатка.

"На наше переконання розпорядником бюджетних коштів – службовими особами Кабінету міністрів України було здійснене нецільове використання бюджетних коштів та здійснено видатки з бюджету без встановлених бюджетних призначень і всупереч закону "Про державний бюджет 2020 року". Це свідчить про те, що в діях окремих службових осіб Кабінету міністрів України є ознаки складу кримінального правопорушення передбаченого частиною 2 статті 210 Кримінального кодексу України", – додала Федина і попросила НАБУ внести відомості про вчинення службовими особами Кабінету міністрів кримінальних правопорушень передбачених частиною 2 статті 210 ККУ до Єдиного реєстру досудових розслідувань і розпочати досудове розслідування.

В свою чергу, нардеп "ЄС" Володимир Ар’єв нагадав, що кілька днів тому колишній міністр фінансів, ексрадник глави Офісу президента Ігор Уманський заявив про масштабні розкрадання коштів і нецільове використання у розмірі від 36 до 40% коштів від тих, які виділялися на будівництво і реконструкцію доріг.

"На дороги витрачено 20 мільярдів, а на закупку апаратів ШВЛ витрачено лише 40 мільйонів гривень. Не закуповувалися в достатній кількості кисневі концентратори, не виділилися кошти взагалі, щоб підготувати приймальні відділення".

"Європейська Солідарність" зараз вимагає він НАБУ відкрити кримінальне провадження і розслідувати, яким чином виділялися кошти, яким чином розподілялися і яким чином витрачалися. І я думаю, що корупції там буде більш, ніж достатньо", – резюмував Ар’єв.
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Топ коментарі
+13
бобєкі, про що це вони? Невже найвеличніша бубочка щось вкрала?
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17.11.2020 16:07
+13
Питання стоїть більш гостро - дожити до весни.
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17.11.2020 16:13
+12
Зеленское НИЧТОЖЕСТВО ГЕТЬ!
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17.11.2020 16:11
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бобєкі, про що це вони? Невже найвеличніша бубочка щось вкрала?
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17.11.2020 16:07 Відповісти
Зеленское НИЧТОЖЕСТВО ГЕТЬ!
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17.11.2020 16:11 Відповісти
Кислорода в больницах нет. Только сейчас начинают восстанавливать инфраструктуру подачи (проводят трубки к койкам) - и это в областном центре, именно в том отделении, где лежат тяжелые ковидники. Информация от дежурных врачей. Люди задыхаются. Не слушайте вранье рапортующих начальников и губернаторов - эти рапорты никогда не отражают реалии. Чиновники, лежащие на соседних койцах, даже самого низкого ранга, продолжают пользоваться привилегиями (это выражается в том, какие концентраторы кислорода им достаются в сравнении с обычными людьми).
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17.11.2020 16:09 Відповісти
ну эт лохотрон века Укравтодор нанял бухарей через подряды, те за 30% катали асфальт забодяжив его шлаками с Кривого Рога, весной посмотрим что с этого лохотрона останеца когда сойдёт снег.
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17.11.2020 16:11 Відповісти
Питання стоїть більш гостро - дожити до весни.
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17.11.2020 16:13 Відповісти
да согласен.
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17.11.2020 16:15 Відповісти
Один тупий зебіл вчора писав-зато он дорогі дєлаєт.Відповів,коли ти,або твої родичі захворіють,зєлін асфальт будеш прикладать.А як не допоможе,на кладбище поїдеш "с вєтєрком".
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17.11.2020 16:18 Відповісти
Прямо зараз - пресуха Ар'єва з Верховної Ради
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17.11.2020 16:18 Відповісти



К А Ю

@yurayura641

·

В ответ
@olivia88877

І НЕ ТРЕБА НА МЕНЕ ТАК ДИВИТИСЬ...
"ЕС" требует от НАБУ расследовать хищение коронавирусного фонда: "На дороги потрачено 20 млрд, а на закупку аппаратов ИВЛ - лишь 40 млн" - Цензор.НЕТ 2416
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17.11.2020 16:20 Відповісти
В бюджете на 2020 год не было ни какого "короновирусного фонда", так как не было еще осенью 2019 года ни какого короновируса. Сплошная ложь от олигархов.
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17.11.2020 16:22 Відповісти
"ЄС" вимагає від НАБУ розслідувати розкрадання коронавірусного фонду: "На дороги витрачено 20 млрд, а на закупівлю апаратів ШВЛ - лише 40 млн" - Цензор.НЕТ 2327
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17.11.2020 16:24 Відповісти
Смерті людей від ковід в лікарнях, де немає кисню на совісті зеленої влади і особисто Найсвітлішого Асфальтовича!
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17.11.2020 16:25 Відповісти
нафига оте ИВЛ када есть дароги
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17.11.2020 16:39 Відповісти
"...и они освещены."
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17.11.2020 17:05 Відповісти
ЭТО Ж ПРОСТО КАКИЕ ТО КРОВОПИЙЦЫ СМЕРТНЫЕ !!!
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17.11.2020 16:50 Відповісти
Да, и при всём при этом - у действующего презедента Украины - поддержка более 30% - почти, столько было в первом туре голосования. Реально рейтинг его не упал - столько дерьма и мочи съедено и выпито его избирателями - но они его продолжают поддерживать.
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17.11.2020 18:03 Відповісти
Шота наши дороги не выглядят на такие суммы, присем ежегодно из выделяют))
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17.11.2020 19:09 Відповісти
😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
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17.11.2020 19:53 Відповісти
як можно обвинувачувати в крадіжкі, якщо нема суда чи навіть слідства?
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17.11.2020 21:29 Відповісти
Требуйте раследований с 2014 по 2019 год. Там я думаю много на копаете .
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18.11.2020 01:30 Відповісти
 
 