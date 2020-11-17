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Україна може йти в НАТО і без ПДЧ, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна може йти в НАТО і без ПДЧ, - Кулеба

Надання Україні Плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО не потрібно підносити до рангу культу, адже метою Києва є членство в Альянсі, яке можна досягнути і без цього плану.

Таку думку в рамках онлайн-конференції "The Road to Warsaw Security Forum" висловив у вівторок глава МЗС України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Позиція Україна проста: якщо ПДЧ є чимось, що надалі cпростить наш шлях до членства, то Україна і Грузія мають його отримати. Але якщо союзники вирішать, що ми можемо досягнути такого ж результату за визначений період часу без ПДЧ, то ми це можемо обговорити",- заявив Кулеба.

Він додав, що ПДЧ не можна підносити до рангу культу.

Кулеба наголосив, що шлях України до членства в НАТО має бути чітко визначений по напрямку, інструментах і дедлайні.

"Це дуже важливо. В іншому випадку ми блукатимемо у просторі, роблячи щось, що не наближуватиме нас до нашої мети",- резюмував український міністр.
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Топ коментарі
+12
Лучше сразу вступить в НАТО, но им об этом не сообщать.
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17.11.2020 20:20
+11
Мы можем и без Кулебы йти в НАТО. І без Осла. Нахер він нам там потрібен.
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17.11.2020 20:26
+6
На фотке - ***** и стесяюсь Украина может идти в НАТО и без ПДЧ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8502
Украина может идти в НАТО и без ПДЧ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2539
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17.11.2020 20:32
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Лучше сразу вступить в НАТО, но им об этом не сообщать.
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17.11.2020 20:20 Відповісти
Придёт ли?
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17.11.2020 20:23 Відповісти
Мы можем и без Кулебы йти в НАТО. І без Осла. Нахер він нам там потрібен.
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17.11.2020 20:26 Відповісти
Ну шо,уроды зесраные,все просрали?
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17.11.2020 20:28 Відповісти
Украина может идти в НАТО и без ПДЧ, А вдруг Кремль обидеться и не отдаст украинский разрушенный Донбасс Украине
Украина может идти в НАТО и без ПДЧ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 764 .
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17.11.2020 20:31 Відповісти
На фотке - ***** и стесяюсь Украина может идти в НАТО и без ПДЧ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8502
Украина может идти в НАТО и без ПДЧ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2539
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17.11.2020 20:32 Відповісти
Кулеба, з таким фейсом, ти можеш піти лише в сра-ку...
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17.11.2020 20:58 Відповісти
Это будет альтернативный НАТО
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17.11.2020 20:44 Відповісти
НАТО про це знає?
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17.11.2020 20:48 Відповісти
Этот Кулеба как попугай который все время твердит - да все плохо, но ведь все хорошо.
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17.11.2020 20:49 Відповісти
Так только на.й можно идти, а в НАТО только с пдч
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17.11.2020 21:02 Відповісти
Украина в НАТО идти то может. А вот дойдёт ли?
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17.11.2020 21:14 Відповісти
Украина то в НАТО идти может это факт, но вот беда и наш гарантик и его окружение против.... помните как некоторые властьдержащие хотели референдумы проводить и на счет ЕС и на счет НАТО... а партия ЗА ЖОПА вообще за дружбу с ******.... что в таком случае делать а кулеба??? может для начало разогнать весь ваш кагал?
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17.11.2020 21:16 Відповісти
ну так мы туда так и 30 лет и идем!!!
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17.11.2020 21:53 Відповісти
С такой властью как бы не пришлось в НАТО ещё столько же идти,с...ка!
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17.11.2020 22:00 Відповісти
Кулеба, если ты можешь действовать без плана, то это бесцельное и бессмысленное движение. Подумал, что сказал?
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17.11.2020 21:58 Відповісти
Эх, мать твою, вам бы БОЛЬШУЮ ЗЕЛЕНУЮ волшебную палочку - все бы дела порешали и сразу. За один мах
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17.11.2020 22:04 Відповісти
Может ДА, а может НЕТ... Хотелось бы больше конкретики, при чем от тех людей, которые этот вопрос решают
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17.11.2020 22:27 Відповісти
Україна може йти в НАТО і без ПДЧ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5677
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18.11.2020 04:27 Відповісти
Кулеба краще знає ситуацію, він НАГОЛОСИВ, що "Шлях України до членства в НАТО має бути ЧІТКО ВИЗНАЧЕНИЙ по НАПРЯМКУ, інструментах і дедлайн". НАТО чекає рішучого кроку від України, двері відкриті, але заявку не пишуть чомусь наші гаранти -- ні цей, ні попередній, крутять хвостом.
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18.11.2020 07:33 Відповісти
 
 