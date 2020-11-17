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Украина может идти в НАТО и без ПДЧ, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина может идти в НАТО и без ПДЧ, - Кулеба

Предоставление Украине Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО не нужно подносить в ранг культа, ведь целью Киева является членство в Альянсе, которое можно достичь и без этого плана.

Такое мнение в рамках онлайн-конференции "The Road to Warsaw Security Forum" высказал во вторник глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает  Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Позиция Украины проста: если ПДЧ является чем-то, что в дальнейшем cпростить наш путь к членству, то Украина и Грузия его получить. Но если союзники решат, что мы можем достичь такого же результата за определенный период времени без ПДЧ, то это можем обсудить ", - заявил Кулеба.

Он добавил, что ПДЧ нельзя подносить в ранг культа.

Кулеба отметил, что путь Украины к членству в НАТО должен быть четко определен по направлению, инструментах и ​​дедлайне.

"Это очень важно. В противном случае мы будем блуждать в пространстве, делая что-то, не наближуватиме нас к нашей цели ", - резюмировал украинский министр.

Также читайте: Украина должна терпеливо делать свое домашнее задание на пути к членству в НАТО, - посол Литвы Сарапинас

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+12
Лучше сразу вступить в НАТО, но им об этом не сообщать.
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17.11.2020 20:20
+11
Мы можем и без Кулебы йти в НАТО. І без Осла. Нахер він нам там потрібен.
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17.11.2020 20:26
+6
На фотке - ***** и стесяюсь Украина может идти в НАТО и без ПДЧ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8502
Украина может идти в НАТО и без ПДЧ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2539
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17.11.2020 20:32
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Лучше сразу вступить в НАТО, но им об этом не сообщать.
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17.11.2020 20:20 Ответить
Придёт ли?
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17.11.2020 20:23 Ответить
Мы можем и без Кулебы йти в НАТО. І без Осла. Нахер він нам там потрібен.
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17.11.2020 20:26 Ответить
Ну шо,уроды зесраные,все просрали?
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17.11.2020 20:28 Ответить
Украина может идти в НАТО и без ПДЧ, А вдруг Кремль обидеться и не отдаст украинский разрушенный Донбасс Украине
Украина может идти в НАТО и без ПДЧ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 764 .
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17.11.2020 20:31 Ответить
На фотке - ***** и стесяюсь Украина может идти в НАТО и без ПДЧ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8502
Украина может идти в НАТО и без ПДЧ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2539
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17.11.2020 20:32 Ответить
Кулеба, з таким фейсом, ти можеш піти лише в сра-ку...
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17.11.2020 20:58 Ответить
Это будет альтернативный НАТО
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17.11.2020 20:44 Ответить
НАТО про це знає?
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17.11.2020 20:48 Ответить
Этот Кулеба как попугай который все время твердит - да все плохо, но ведь все хорошо.
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17.11.2020 20:49 Ответить
Так только на.й можно идти, а в НАТО только с пдч
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17.11.2020 21:02 Ответить
Украина в НАТО идти то может. А вот дойдёт ли?
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17.11.2020 21:14 Ответить
Украина то в НАТО идти может это факт, но вот беда и наш гарантик и его окружение против.... помните как некоторые властьдержащие хотели референдумы проводить и на счет ЕС и на счет НАТО... а партия ЗА ЖОПА вообще за дружбу с ******.... что в таком случае делать а кулеба??? может для начало разогнать весь ваш кагал?
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17.11.2020 21:16 Ответить
ну так мы туда так и 30 лет и идем!!!
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17.11.2020 21:53 Ответить
С такой властью как бы не пришлось в НАТО ещё столько же идти,с...ка!
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17.11.2020 22:00 Ответить
Кулеба, если ты можешь действовать без плана, то это бесцельное и бессмысленное движение. Подумал, что сказал?
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17.11.2020 21:58 Ответить
Эх, мать твою, вам бы БОЛЬШУЮ ЗЕЛЕНУЮ волшебную палочку - все бы дела порешали и сразу. За один мах
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17.11.2020 22:04 Ответить
Может ДА, а может НЕТ... Хотелось бы больше конкретики, при чем от тех людей, которые этот вопрос решают
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17.11.2020 22:27 Ответить
Україна може йти в НАТО і без ПДЧ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5677
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18.11.2020 04:27 Ответить
Кулеба краще знає ситуацію, він НАГОЛОСИВ, що "Шлях України до членства в НАТО має бути ЧІТКО ВИЗНАЧЕНИЙ по НАПРЯМКУ, інструментах і дедлайн". НАТО чекає рішучого кроку від України, двері відкриті, але заявку не пишуть чомусь наші гаранти -- ні цей, ні попередній, крутять хвостом.
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18.11.2020 07:33 Ответить
 
 