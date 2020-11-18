Новообраний мер Чорноморська Гуляєв заразився коронавірусом

У новообраного мера міста Чорноморська Одеської області Василя Гуляєва виявили коронавірусну інфекцію COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив у відеозверненні у фейсбуці.

Гуляєв розповів, що пройшов обстеження двічі: перший результат аналізів був негативним, другий - позитивним.

"З 18 листопада мерія Чорноморська переходить на дистанційний режим роботи", - заявив він.

За інформацією ЦВК, 57-річний кандидат від партії "За майбутнє" Гуляєв переміг на виборах міського голови Чорноморська 25 жовтня. За нього виборці віддали 7754 голоси.

У 2019 році був обраний депутатом Верховної Ради України.

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