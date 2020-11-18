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Новообраний мер Чорноморська Гуляєв заразився коронавірусом

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Новообраний мер Чорноморська Гуляєв заразився коронавірусом
Фото: DW

У новообраного мера міста Чорноморська Одеської області Василя Гуляєва виявили коронавірусну інфекцію COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив у відеозверненні у фейсбуці.

Гуляєв розповів, що пройшов обстеження двічі: перший результат аналізів був негативним, другий - позитивним.

"З 18 листопада мерія Чорноморська переходить на дистанційний режим роботи", - заявив він.

За інформацією ЦВК, 57-річний кандидат від партії "За майбутнє" Гуляєв переміг на виборах міського голови Чорноморська 25 жовтня. За нього виборці віддали 7754 голоси.

У 2019 році був обраний депутатом Верховної Ради України.

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Автор: Наталя Джума
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Новоизбранным мэрам опасно болеть, по стране мор.
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18.11.2020 00:35 Відповісти
Вибори ще дадуть свій результат.
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18.11.2020 00:43 Відповісти
О,а шо с Хмельнюком?он же у вас типа Дарт Вейдер,или Кернес?
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18.11.2020 00:44 Відповісти
Він вже геть зтрухлявів. Новообраний мер Чорноморська Гуляєв заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 6723
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18.11.2020 10:17 Відповісти
Когда такие люди , как крук ещё и баллотируются в мэры, то непонятно вообще , куда смотрит набу и зачем нам то набу , чтобы мвф кредиты давало? Хорошо хоть не прошёл этот приспособленец.
Не знаю, кто этот новый мэр, но Черноморск, который местные упрямо называют Ильичёвск - очень чистый, ухоженный город, с классными пляжами и приветливыми людьми.
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18.11.2020 06:42 Відповісти
Ще б пак, маючи при 60 тис. населення кілька великих підприємств, як от торговий порт та паромний термінал, по-рекетирському обдираючи більш дрібних підприємців, не зробити щось для міста ... Тут такі великі гроші обертались, що навіть більшості обласних центрів і не снилось. Це вже було б нахабство за межами не тільки здорового глузду не зробити щось для благоустрою міста.
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18.11.2020 10:24 Відповісти
Те, що, як ви кажете, обертаються великі гроші, ще не факт, що повинні щось робити. На прикладі Одеси це можна спостерігати, де обертаються грош в десятки разів більш вагомі. Але не має навіть доріг . У чорноморську нас зустрічають сосни, яких висаджено дуже багато. В Одесі місцева влада повирубала вже все під забудівлю.
У Чорноморську є де працювати. А чисте море приваблює туристів, тому й здається багато житла в оренду.
В Одесі в цьому році море вибухнуло проти людини зеленим кольором водоростей. Купатися було не можливо. Але цей факт ніяк не збентежив виборців, які знов обирали серед двох пройдисвітів.
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18.11.2020 11:38 Відповісти
Я живу в Чорноморську. Закрита на карантин не тільки мерія (виконком), але і весь будинок, в якому мерія займає ліве крило. Закриті всі контори, які базуються в цьому "синьому домі".
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18.11.2020 10:14 Відповісти
 
 