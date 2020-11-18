Новоизбранный мэр Черноморска Гуляев заразился коронавирусом
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У новоизбранного мэра города Черноморская Одесской области Василия Гуляева обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в видеообращении в Фейсбуке
Гуляев рассказал, что прошел обследование дважды: первый результат анализов был отрицательным, второй - положительным.
"С 18 ноября мэрия Черноморска переходит на дистанционный режим работы", - заявил он.
По информации ЦИК, 57-летний кандидат от партии "За майбутнє" Гуляев победил на выборах городского головы Черноморска 25 октября. За него избиртатели отдали 7754 голосов.
В 2019 году был избран депутатом Верховной Рады Украины.
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Не знаю, кто этот новый мэр, но Черноморск, который местные упрямо называют Ильичёвск - очень чистый, ухоженный город, с классными пляжами и приветливыми людьми.
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