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Новоизбранный мэр Черноморска Гуляев заразился коронавирусом

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Новоизбранный мэр Черноморска Гуляев заразился коронавирусом
Фото: DW

У новоизбранного мэра города Черноморская Одесской области Василия Гуляева обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в видеообращении в Фейсбуке

Гуляев рассказал, что прошел обследование дважды: первый результат анализов был отрицательным, второй - положительным.

"С 18 ноября мэрия Черноморска переходит на дистанционный режим работы", -  заявил он.

По информации ЦИК, 57-летний кандидат от партии "За майбутнє" Гуляев победил на выборах городского головы Черноморска 25 октября. За него избиртатели отдали 7754 голосов.

В 2019 году был избран депутатом Верховной Рады Украины.

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Автор: Роман Свиридович
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Новоизбранным мэрам опасно болеть, по стране мор.
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18.11.2020 00:35 Ответить
Вибори ще дадуть свій результат.
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18.11.2020 00:43 Ответить
О,а шо с Хмельнюком?он же у вас типа Дарт Вейдер,или Кернес?
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18.11.2020 00:44 Ответить
Він вже геть зтрухлявів. Новообраний мер Чорноморська Гуляєв заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 6723
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18.11.2020 10:17 Ответить
Когда такие люди , как крук ещё и баллотируются в мэры, то непонятно вообще , куда смотрит набу и зачем нам то набу , чтобы мвф кредиты давало? Хорошо хоть не прошёл этот приспособленец.
Не знаю, кто этот новый мэр, но Черноморск, который местные упрямо называют Ильичёвск - очень чистый, ухоженный город, с классными пляжами и приветливыми людьми.
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18.11.2020 06:42 Ответить
Ще б пак, маючи при 60 тис. населення кілька великих підприємств, як от торговий порт та паромний термінал, по-рекетирському обдираючи більш дрібних підприємців, не зробити щось для міста ... Тут такі великі гроші обертались, що навіть більшості обласних центрів і не снилось. Це вже було б нахабство за межами не тільки здорового глузду не зробити щось для благоустрою міста.
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18.11.2020 10:24 Ответить
Те, що, як ви кажете, обертаються великі гроші, ще не факт, що повинні щось робити. На прикладі Одеси це можна спостерігати, де обертаються грош в десятки разів більш вагомі. Але не має навіть доріг . У чорноморську нас зустрічають сосни, яких висаджено дуже багато. В Одесі місцева влада повирубала вже все під забудівлю.
У Чорноморську є де працювати. А чисте море приваблює туристів, тому й здається багато житла в оренду.
В Одесі в цьому році море вибухнуло проти людини зеленим кольором водоростей. Купатися було не можливо. Але цей факт ніяк не збентежив виборців, які знов обирали серед двох пройдисвітів.
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18.11.2020 11:38 Ответить
Я живу в Чорноморську. Закрита на карантин не тільки мерія (виконком), але і весь будинок, в якому мерія займає ліве крило. Закриті всі контори, які базуються в цьому "синьому домі".
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18.11.2020 10:14 Ответить
 
 