УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5218 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Коронавірус і карантин
392 1
ВР (11722) карантин (16095) Корнієнко (649) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

Рада не йтиме на карантин, - "слуга народу" Корнієнко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада не йтиме на карантин, -

Перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що Верховна Рада на карантин не піде.

Про це сказав Корнієнко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" передає Цензор.НЕТ.

"Рада не може піти на карантин. Це такий орган, який повинен працювати постійно. У нас є досвід цієї весни, коли ми трохи міняли календарний план і працювали у форматі позачергових засідань", - сказав Корнієнко.

За його словами, поки триває бюджетний процес, і існують інші завдання, що вимагають термінового вирішення, парламент буде працювати в форматі комітетів, позачергових засідань, календарного плану сесії.

Він також розповів, що секретаріати комітетів йдуть негайно на самоізоляцію, якщо є хворі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Жодних коаліційних переговорів поки бути не може, тому що існує монобільшість", - "слуга народу" Корнієнко

Корнієнко зазначив, що у Верховній Раді проводяться всі протиепідемічні заходи, під час кожної перерви пленарного засідання зал кварцують, усе дезінфікують.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кому вы гандоны нужны, чтобы еще и работать постоянно! Чтобы напринимать еще больше дебильных законов?
показати весь коментар
18.11.2020 10:49 Відповісти
 
 