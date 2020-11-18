Главу департаменту Нацполіції Наумова звільнили через скандал із нічним клубом його сина, який працював під час карантину
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Міністерство внутрішніх справ звільнило з посади начальника Департаменту управління майном НПУ Івана Наумова.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник директора департаменту комунікації МВС Ярослав Тракало в коментарі УП.
"Начальник Департаменту управління майном НПУ полковник поліції Іван Наумов від сьогодні звільнений із займаної посади", - повідомив він.
За словами Тракала, Національна поліція також проводить службову перевірку за фактами, оприлюдненими щодо посадової особи в засобах масової інформації.
Нагадаємо, раніше журналісти видання Bihus.Info з'ясували, що клуб відпочинку сина начальника Департаменту управління майном Нацполіції Івана Наумова працював під час дії "карантину вихідного дня".
Топ коментарі
+19 nevs nevs
показати весь коментар18.11.2020 13:49
+11 Olexandr Chornogorodskij
показати весь коментар18.11.2020 13:48
+11 Полина Золотая ab24ae81
показати весь коментар18.11.2020 13:54
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Між собою погризлися.
А папа трудяги вступил в клуб отдыха.
Наверно, жадным оказался.
Владимир Александрович, а я-то почему?
Потому что твой пес на вечерней прогулке нюхал зад корги троюродной бабушки внучатого племянника хозяина заведения работавшего во время карантина.
Дитячий лепет від цілого відомства, щось ****** плебсу його прес-центр. Відсторонити від посади можна за порушення (адміністративне, кримінальне, навіть дуже вже не просте дисциплінарне). А коли є за що, то так треба і писати, а може прокрався, як за зарплатню в поліції можна прикупити чи навіть збудувати елітний клуб. Може син бізнесмен, теща суддя чи прокурорка, а може сімейний бізнес 20 років будували, будували, а тут карантин, от біда.
А потім що народу думати, як пояснювати призначення молоденьких жіночок-лейтенанток на посади заступників міністрів МВС, коли там клуби, басейни, сауни у керівників (перепрошую синів керівників) поліції. Але це з іншої тематики, не від поліційного завгоспа. Невже всю систему засвітив?