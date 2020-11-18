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Главу департаменту Нацполіції Наумова звільнили через скандал із нічним клубом його сина, який працював під час карантину

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Главу департаменту Нацполіції Наумова звільнили через скандал із нічним клубом його сина, який працював під час карантину

Міністерство внутрішніх справ звільнило з посади начальника Департаменту управління майном НПУ Івана Наумова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник директора департаменту комунікації МВС Ярослав Тракало в коментарі УП.

"Начальник Департаменту управління майном НПУ полковник поліції Іван Наумов від сьогодні звільнений із займаної посади", - повідомив він.

За словами Тракала, Національна поліція також проводить службову перевірку за фактами, оприлюдненими щодо посадової особи в засобах масової інформації.

Нагадаємо, раніше журналісти видання Bihus.Info з'ясували, що клуб відпочинку сина начальника Департаменту управління майном Нацполіції Івана Наумова працював під час дії "карантину вихідного дня".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Клуб завгоспа Нацполіції Наумова працює під час "карантину вихідного дня", - ЗМІ. ВIДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+19
Получит 750к.,а потом уже через суд восстановится,😤
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18.11.2020 13:49
+11
та мине ен часу і через найчесніший печерський чи оаск відновиться, щей компенсацію отримає. ділов то Глава департамента Нацполиции Наумов уволен из-за скандала с работавшим во время карантина ночным клубом его сына - Цензор.НЕТ 8821
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18.11.2020 13:48
+11
Освобождение от должности не означает увольнение со службы. Найдут другую должность, а со временем вернут обратно.
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18.11.2020 13:54
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та мине ен часу і через найчесніший печерський чи оаск відновиться, щей компенсацію отримає. ділов то Глава департамента Нацполиции Наумов уволен из-за скандала с работавшим во время карантина ночным клубом его сына - Цензор.НЕТ 8821
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18.11.2020 13:48 Відповісти
как Денис Бенедиктов? Глава департамента Нацполиции Наумов уволен из-за скандала с работавшим во время карантина ночным клубом его сына - Цензор.НЕТ 1769
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18.11.2020 13:49 Відповісти
Денису даже в суд не надо было идти. Сам уволился, взял денюшку и пришлось вернуться по конкурсу. Ценный кадр, чуть не потеряли!
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18.11.2020 14:07 Відповісти
З-за такої дрібниці? Коли за вкладені мільярди не саджають?
Між собою погризлися.
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18.11.2020 13:48 Відповісти
Уволен ??????? А ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОСАЖЕН МИНИМУМ НА ПЯТНАШКУ ,вместе с СЫНКОМ !!! Глава департамента Нацполиции Наумов уволен из-за скандала с работавшим во время карантина ночным клубом его сына - Цензор.НЕТ 3061
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18.11.2020 13:49 Відповісти
Получит 750к.,а потом уже через суд восстановится,😤
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18.11.2020 13:49 Відповісти
с языка снял-))))
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18.11.2020 13:49 Відповісти
Получается, это был не "клуб отдыха" а "клуб труда".
А папа трудяги вступил в клуб отдыха.
Наверно, жадным оказался.
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18.11.2020 13:50 Відповісти
А на клуб сынуля прозрачно заработал, талантливый стоматолог №2 ? Может потрудится гбр или набу выяснит откуда миллионы долларов на клуб ?
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18.11.2020 13:53 Відповісти
Освобождение от должности не означает увольнение со службы. Найдут другую должность, а со временем вернут обратно.
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18.11.2020 13:54 Відповісти
Уволили и все?! Так он восстановится с компенсацией +100500... Главу департаменту Нацполіції Наумова звільнили через скандал із нічним клубом його сина, який працював під час карантину - Цензор.НЕТ 6992
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18.11.2020 13:54 Відповісти
Хорошо бы еще тех двух полицейских что приехали покрутились и уехали - тоже уволить.
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18.11.2020 13:55 Відповісти
И заставить компенсировать ущерб, нанесенный завхозу увольнением!
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18.11.2020 14:11 Відповісти
Что же эти бигусы творят!
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18.11.2020 13:56 Відповісти
Да,да,сто мульонов компенсации и восстановление в должности через пять дней.
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18.11.2020 13:56 Відповісти
Отримає мільйонну компенсацію і відновиться по рішенню суду?
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18.11.2020 13:57 Відповісти
С одной стороны вроде и правильно, а с другой отец не несет ответственности за действия детей.
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18.11.2020 13:57 Відповісти
Ну да, папаша ну совершенно не при чем)
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18.11.2020 14:12 Відповісти
Главу департаменту Нацполіції Наумова звільнили через скандал із нічним клубом його сина, який працював під час карантину - Цензор.НЕТ 6719
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18.11.2020 13:58 Відповісти
хм.. там если "копнуть по взрослому" мусоров такого же ранга и немного поглубже - то это будет самое легкое нарушение действующих сотрудников в системе мвд !!! Главу департаменту Нацполіції Наумова звільнили через скандал із нічним клубом його сина, який працював під час карантину - Цензор.НЕТ 6761..Авякану привет !
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18.11.2020 13:58 Відповісти
НЕБЫВАЛО быстрая оперативность в реакции Органов власти навевает подозрение.....!!! Может искали повод и нашли...?
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18.11.2020 13:59 Відповісти
Непонятно, у силовиков увольняют со службы а не с должности, а от должности отстраняют.
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18.11.2020 14:01 Відповісти
Есть два варианта, либо возобновится и получит компенсацию пару лямов. Либо переведут на другую должность, где дальше будет вытворять всё что хочет.
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18.11.2020 14:01 Відповісти
Он же сказал, это клуб не его сына! Вы что не верите ему????
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18.11.2020 14:03 Відповісти
А как же видосик месячной давности о честном заме авакяна. Который так честно работал всю жизнь в милиции-полиции, что прибарахлился на миллионы долларов? Мы что-то не наблюдаем резонансное увольнение и открытие уголовного дела
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18.11.2020 14:04 Відповісти
Главу департаменту Нацполіції Наумова звільнили через скандал із нічним клубом його сина, який працював під час карантину - Цензор.НЕТ 1330 Главу департаменту Нацполіції Наумова звільнили через скандал із нічним клубом його сина, який працював під час карантину - Цензор.НЕТ 1330 циркачи в погонах , тьфу слизняки да же как мужики уволится не могут , цепляются до последнего черти
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18.11.2020 15:12 Відповісти
скоріше за все, знайшовся кращий претиндент на хлібне місце.
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18.11.2020 15:35 Відповісти
Ну, те що кращий - це ще не факт.
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18.11.2020 16:32 Відповісти
И, Вася... ты уволен.
Владимир Александрович, а я-то почему?
Потому что твой пес на вечерней прогулке нюхал зад корги троюродной бабушки внучатого племянника хозяина заведения работавшего во время карантина.
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18.11.2020 16:31 Відповісти
Готовят на повышение.....
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18.11.2020 16:55 Відповісти
Диви, звільнили поліцейського з посади, навіть завгосподарством Національної поліції, за сина порушника карантину, сміх та й годі. Відразу зрозуміло, що він не з Харкова ( уроженець Донбасу, працював у Києві , Вінниці ( УБЕЗ). А чому не звільнили голову Нацполіції з військовою освітою, це так само у його город камінь. Це ж у сина його підлеглого клуб не на карантині. Куди дивився сам головний поліцейський України, ага, прогавив сина підлеглого.
Дитячий лепет від цілого відомства, щось ****** плебсу його прес-центр. Відсторонити від посади можна за порушення (адміністративне, кримінальне, навіть дуже вже не просте дисциплінарне). А коли є за що, то так треба і писати, а може прокрався, як за зарплатню в поліції можна прикупити чи навіть збудувати елітний клуб. Може син бізнесмен, теща суддя чи прокурорка, а може сімейний бізнес 20 років будували, будували, а тут карантин, от біда.
А потім що народу думати, як пояснювати призначення молоденьких жіночок-лейтенанток на посади заступників міністрів МВС, коли там клуби, басейни, сауни у керівників (перепрошую синів керівників) поліції. Але це з іншої тематики, не від поліційного завгоспа. Невже всю систему засвітив?

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18.11.2020 19:14 Відповісти
 
 