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Україна закупить 6 млн експрес-тестів на COVID-19, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Україна закупить 6 млн експрес-тестів на COVID-19, - Шмигаль

Україна закупить 6 млн експрес-тестів. Комітет парламенту з питань бюджету підтримав рішення уряду про виділення 1 млрд грн на їхню закупівлю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

За словами Шмигаля, тести отримають переважно сімейні лікарі та мобільні бригади швидкої допомоги.

"Так у нас з'явиться ефективний і швидкий інструмент додаткового тестування", - повідомив він.

Також прем'єр зазначив, що ще 900 млн грн піде на додаткове забезпечення киснем ліжок у стаціонарах всіх областей. Додаткові кошти також будуть спрямовані в регіони для підготовки організації мобільних госпіталів.

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"Будемо сподіватися, що до цього справа не дійде, але мусимо бути готовими і передбачити всі варіанти", - Додав Шмигаль.

Україна закупить 6 млн експрес-тестів на COVID-19, - Шмигаль 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+2
Это не те который показывают ковид через раз?))
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18.11.2020 14:22
+2
167гр за тест ? За сколько продадут ?
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18.11.2020 14:24
+2
Еххх, якби 42 роки тому, СРСР закупив партію якісних презервативів і передав їх у Кривий Ріг, скільки би бід могли уникнути....
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18.11.2020 14:26
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закупит 6 млн экспресс-тестов..

Нафига??? Может сразу гробы закупать??? Или может потратить деньги на лечение? На вакцины, на лекарства, на кислород?
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18.11.2020 14:21 Відповісти
Это не те который показывают ковид через раз?))
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18.11.2020 14:22 Відповісти
Зараз існує нагальна потреба з киснем .
Скільки людей вже померли, бо ви вчасно не зреагували.
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18.11.2020 14:24 Відповісти
А скільки кримінальних проваджень Венедиктова порушила по факту цих смертей?
Жодного
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18.11.2020 14:27 Відповісти
Спишуть все на вірус.
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18.11.2020 14:28 Відповісти
167гр за тест ? За сколько продадут ?
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18.11.2020 14:24 Відповісти
Еххх, якби 42 роки тому, СРСР закупив партію якісних презервативів і передав їх у Кривий Ріг, скільки би бід могли уникнути....
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18.11.2020 14:26 Відповісти
А тесты какие, это те новые которые 10 минут и результат или опять те что 10 дней и вероятность правильного результата 30%?
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18.11.2020 14:28 Відповісти
о де бабло відмивають
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18.11.2020 14:28 Відповісти
опять опоздали
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18.11.2020 14:32 Відповісти
Украина закупит 6 млн экспресс-тестов на COVID-19, - Шмыгаль.

Дивно, що не 6 мільярдів...
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18.11.2020 14:33 Відповісти
Хроника одного президента

17.11.2020 г.
Зеленский\Шмыгаль\Степанов попали в интересную ситуацию. Они так много и вдохновленно врали об "украинских тест-системах для определения COVID-19", что им поверили даже собственные депутаты. В Раде Шмыгалю предъявили претензии о " ... витрачанні мільярдів на закупівлю тест-систем за кордоном, коли в Україні є власні ". Вот как теперь объяснить этим доверчивым (но не умным) людям, что Украина лишь расфасовывает импортные реактивы в импортные же пробирочки, а не то, что им врали ?
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18.11.2020 14:57 Відповісти
...майбутнє... знову майбутнє.... камуністи ..../censored/
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18.11.2020 20:25 Відповісти
 
 