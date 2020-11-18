Україна закупить 6 млн експрес-тестів на COVID-19, - Шмигаль
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Україна закупить 6 млн експрес-тестів. Комітет парламенту з питань бюджету підтримав рішення уряду про виділення 1 млрд грн на їхню закупівлю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.
За словами Шмигаля, тести отримають переважно сімейні лікарі та мобільні бригади швидкої допомоги.
"Так у нас з'явиться ефективний і швидкий інструмент додаткового тестування", - повідомив він.
Також прем'єр зазначив, що ще 900 млн грн піде на додаткове забезпечення киснем ліжок у стаціонарах всіх областей. Додаткові кошти також будуть спрямовані в регіони для підготовки організації мобільних госпіталів.
"Будемо сподіватися, що до цього справа не дійде, але мусимо бути готовими і передбачити всі варіанти", - Додав Шмигаль.
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Нафига??? Может сразу гробы закупать??? Или может потратить деньги на лечение? На вакцины, на лекарства, на кислород?
Скільки людей вже померли, бо ви вчасно не зреагували.
Жодного
Дивно, що не 6 мільярдів...
17.11.2020 г.
Зеленский\Шмыгаль\Степанов попали в интересную ситуацию. Они так много и вдохновленно врали об "украинских тест-системах для определения COVID-19", что им поверили даже собственные депутаты. В Раде Шмыгалю предъявили претензии о " ... витрачанні мільярдів на закупівлю тест-систем за кордоном, коли в Україні є власні ". Вот как теперь объяснить этим доверчивым (но не умным) людям, что Украина лишь расфасовывает импортные реактивы в импортные же пробирочки, а не то, что им врали ?