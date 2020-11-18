Украина закупит 6 млн экспресс-тестов на COVID-19, - Шмыгаль
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Украина закупит 6 млн экспресс-тестов. Комитет парламента по вопросам бюджета поддержал решение правительства о выделении 1 млрд грн на их закупку.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.
По словам Шмыгаля, тесты получат преимущественно семейные врачи и мобильные бригады скорой помощи.
"Так у нас появится эффективный и быстрый инструмент дополнительного тестирования", - сообщил он.
Также премьер отметил, что еще 900 млн грн пойдет на дополнительное обеспечение кислородом коек в стационарах всех областей. Дополнительные средства также будут направлены в регионы для подготовки организации мобильных госпиталей.
"Будем надеяться, что до этого дело не дойдет, но должны быть готовы и предусмотреть все варианты", - Добавил Шмыгаль.
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Нафига??? Может сразу гробы закупать??? Или может потратить деньги на лечение? На вакцины, на лекарства, на кислород?
Скільки людей вже померли, бо ви вчасно не зреагували.
Жодного
Дивно, що не 6 мільярдів...
17.11.2020 г.
Зеленский\Шмыгаль\Степанов попали в интересную ситуацию. Они так много и вдохновленно врали об "украинских тест-системах для определения COVID-19", что им поверили даже собственные депутаты. В Раде Шмыгалю предъявили претензии о " ... витрачанні мільярдів на закупівлю тест-систем за кордоном, коли в Україні є власні ". Вот как теперь объяснить этим доверчивым (но не умным) людям, что Украина лишь расфасовывает импортные реактивы в импортные же пробирочки, а не то, что им врали ?