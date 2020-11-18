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Украина закупит 6 млн экспресс-тестов на COVID-19, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Украина закупит 6 млн экспресс-тестов на COVID-19, - Шмыгаль

Украина закупит 6 млн экспресс-тестов. Комитет парламента по вопросам бюджета поддержал решение правительства о выделении 1 млрд грн на их закупку.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

По словам Шмыгаля, тесты получат преимущественно семейные врачи и мобильные бригады скорой помощи.

"Так у нас появится эффективный и быстрый инструмент дополнительного тестирования", - сообщил он.

Также премьер отметил, что еще 900 млн грн пойдет на дополнительное обеспечение кислородом коек в стационарах всех областей. Дополнительные средства также будут направлены в регионы для подготовки организации мобильных госпиталей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала пандемии коронавируса на медицину потратили более 20 млрд грн, - Шмыгаль

"Будем надеяться, что до этого дело не дойдет, но должны быть готовы и предусмотреть все варианты", - Добавил Шмыгаль.

Украина закупит 6 млн экспресс-тестов на COVID-19, - Шмыгаль 01
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Топ комментарии
+2
Это не те который показывают ковид через раз?))
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18.11.2020 14:22
+2
167гр за тест ? За сколько продадут ?
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18.11.2020 14:24
+2
Еххх, якби 42 роки тому, СРСР закупив партію якісних презервативів і передав їх у Кривий Ріг, скільки би бід могли уникнути....
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18.11.2020 14:26
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закупит 6 млн экспресс-тестов..

Нафига??? Может сразу гробы закупать??? Или может потратить деньги на лечение? На вакцины, на лекарства, на кислород?
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18.11.2020 14:21 Ответить
Это не те который показывают ковид через раз?))
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18.11.2020 14:22 Ответить
Зараз існує нагальна потреба з киснем .
Скільки людей вже померли, бо ви вчасно не зреагували.
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18.11.2020 14:24 Ответить
А скільки кримінальних проваджень Венедиктова порушила по факту цих смертей?
Жодного
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18.11.2020 14:27 Ответить
Спишуть все на вірус.
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18.11.2020 14:28 Ответить
167гр за тест ? За сколько продадут ?
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18.11.2020 14:24 Ответить
Еххх, якби 42 роки тому, СРСР закупив партію якісних презервативів і передав їх у Кривий Ріг, скільки би бід могли уникнути....
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18.11.2020 14:26 Ответить
А тесты какие, это те новые которые 10 минут и результат или опять те что 10 дней и вероятность правильного результата 30%?
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18.11.2020 14:28 Ответить
о де бабло відмивають
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18.11.2020 14:28 Ответить
опять опоздали
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18.11.2020 14:32 Ответить
Украина закупит 6 млн экспресс-тестов на COVID-19, - Шмыгаль.

Дивно, що не 6 мільярдів...
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18.11.2020 14:33 Ответить
Хроника одного президента

17.11.2020 г.
Зеленский\Шмыгаль\Степанов попали в интересную ситуацию. Они так много и вдохновленно врали об "украинских тест-системах для определения COVID-19", что им поверили даже собственные депутаты. В Раде Шмыгалю предъявили претензии о " ... витрачанні мільярдів на закупівлю тест-систем за кордоном, коли в Україні є власні ". Вот как теперь объяснить этим доверчивым (но не умным) людям, что Украина лишь расфасовывает импортные реактивы в импортные же пробирочки, а не то, что им врали ?
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18.11.2020 14:57 Ответить
...майбутнє... знову майбутнє.... камуністи ..../censored/
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18.11.2020 20:25 Ответить
 
 