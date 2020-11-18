Кабмін затвердив передислокацію чотирьох військових частин у Бердянськ та Очаків
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Кабінет Міністрів затвердив передислокацію трьох військових частин у м.Бердянськ Запорізької області та однієї військової частини - в м.Очаків Миколаївської області.
Відповідне рішення уряд ухвалив сьогодні, 18 листопада, на своєму засіданні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.
У Бердянськ передислокуються 2 військові частини з Миколаєва та смт Сарата Одеської області, в Очаків - в/ч з Миколаєва.
Як наголошується в пояснювальній записці, такі кроки дозволять створити належні умови для розміщення особового складу перспективних військових частин.
Топ коментарі
+6 Дяди Васи Ученик
показати весь коментар18.11.2020 17:31
+6 Серафим Полубес b2c3ffad
показати весь коментар18.11.2020 22:15
+5 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар18.11.2020 17:21
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ольгинцы,фас
А Бердянск.... думал, думал -- и дошло! Первая задача --- взорвать нахрен Крымскй (или как он там) мост, чтобы руссише швайне не успели по нему здрыснуть... Потом --- по Дону на Ростов, далее по каналу Волго-Дон , застолбить при дележке кацапии за Украиной волжские города-миллионники, обложить их данью, далее водным путем --- на Москву...
И вот что-то мне подсказывает, что так --- и будет!!