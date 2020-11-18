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Кабмін затвердив передислокацію чотирьох військових частин у Бердянськ та Очаків

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін затвердив передислокацію чотирьох військових частин у Бердянськ та Очаків

Кабінет Міністрів затвердив передислокацію трьох військових частин у м.Бердянськ Запорізької області та однієї військової частини - в м.Очаків Миколаївської області.

Відповідне рішення уряд ухвалив сьогодні, 18 листопада, на своєму засіданні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

У Бердянськ передислокуються 2 військові частини з Миколаєва та смт Сарата Одеської області, в Очаків - в/ч з Миколаєва.

Як наголошується в пояснювальній записці, такі кроки дозволять створити належні умови для розміщення особового складу перспективних військових частин.

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Топ коментарі
+6
У ольгинцев нынче диарея! Трудно, видимо, фекалить одновременно и ртом и очком!
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18.11.2020 17:31
+6
Очаков перекрывает вход в Днепро-Бугский лиман --- защита Николаева, Херсона от высадки десанта...
А Бердянск.... думал, думал -- и дошло! Первая задача --- взорвать нахрен Крымскй (или как он там) мост, чтобы руссише швайне не успели по нему здрыснуть... Потом --- по Дону на Ростов, далее по каналу Волго-Дон , застолбить при дележке кацапии за Украиной волжские города-миллионники, обложить их данью, далее водным путем --- на Москву...
И вот что-то мне подсказывает, что так --- и будет!! Кабмин утвердил передислокацию четырех воинских частей в Бердянск и Очаков - Цензор.НЕТ 7662
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18.11.2020 22:15
+5
возможно это информация не для широкого круга обывателей?
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18.11.2020 17:21
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шота происходит...
ольгинцы,фас Кабмин утвердил передислокацию четырех воинских частей в Бердянск и Очаков - Цензор.НЕТ 2705
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18.11.2020 17:16 Відповісти
У ольгинцев нынче диарея! Трудно, видимо, фекалить одновременно и ртом и очком!
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18.11.2020 17:31 Відповісти
возможно это информация не для широкого круга обывателей?
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18.11.2020 17:21 Відповісти
Избыточное размещение воинских частей у нас как раз на западе страны, ещё с Совка, всё готовились к броску на Ла-Манш, а потом жрать стало нечего. А к чему тасовать части на юге? Хотелось бы услышать внятное пояснение
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18.11.2020 17:23 Відповісти
юг-зона ответственности флота.им виднее,где главная угроза
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18.11.2020 17:27 Відповісти
Карту посмотри, все понятно!
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18.11.2020 17:28 Відповісти
О Очакове база флота строиться с помощью американцев.
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18.11.2020 17:30 Відповісти
Спасибо, шта сообщили Кабмин утвердил передислокацию четырех воинских частей в Бердянск и Очаков - Цензор.НЕТ 1496
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18.11.2020 18:00 Відповісти
В Бердянске намечается организация еще одной базы Флота на Азове.Помогать взялись британцы. В Очакове продолжается строительство базы и американцы там очень активно ведут работы
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18.11.2020 18:21 Відповісти
Очаков перекрывает вход в Днепро-Бугский лиман --- защита Николаева, Херсона от высадки десанта...
А Бердянск.... думал, думал -- и дошло! Первая задача --- взорвать нахрен Крымскй (или как он там) мост, чтобы руссише швайне не успели по нему здрыснуть... Потом --- по Дону на Ростов, далее по каналу Волго-Дон , застолбить при дележке кацапии за Украиной волжские города-миллионники, обложить их данью, далее водным путем --- на Москву...
И вот что-то мне подсказывает, что так --- и будет!! Кабмин утвердил передислокацию четырех воинских частей в Бердянск и Очаков - Цензор.НЕТ 7662
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18.11.2020 22:15 Відповісти
Звичка афішувати приїзд цирку не покидає Зеленського навіть на посту головнокомандуючого.
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19.11.2020 00:21 Відповісти
Ну невже, від кварталу 95-го владна команда перейшла до справ української армії, Аж самому відставному не віриться. А то все тендери, розводи, освоєння на дороги, велике будівництво. Чи так же завезут полки (в/ч) як при Пороху в поле у болото і скажуть командири будувати. Ну що робити, коли "Не вірю..." А як же з теорією Єрмака не дратувати путєна і миролюбних кроків верховного, хіба що переїзд без танків, гаубиць, градів, смерчів. А як же зі стратегією "не стрелять"? А нові склади *********** напевно будуть робити на пляжі в Очакові ( є така база відпочинку "Ольвія"), де саме в Бердянську сказати важко, але думаю ближче до моря, а ще командирам там кілька дач збудують 18-ти річні дітваки.
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19.11.2020 01:10 Відповісти
Військова частина переміщується в Бердянськ не просто так. Це захист Азовського (Синього) моря від московитів, які гасають по всьому морю і блокують проходження наших цивільних кораблів, проводять неконтрольований вилов рибних запасів. Все робиться правильно і це рекомендації НАТО, а не думка великих митців 95 кварталу.
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19.11.2020 09:33 Відповісти
освобождаем одессу для входа кремлевских орков, дорогу не забудь построить.
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19.11.2020 10:11 Відповісти
 
 