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Кабмин утвердил передислокацию четырех воинских частей в Бердянск и Очаков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин утвердил передислокацию четырех воинских частей в Бердянск и Очаков

Кабинет Министров утвердил передислокацию трех воинских частей в г. Бердянск Запорожской области и одной воинской части - в г. Очаков Николаевской области.

Соответствующее решение правительство приняло сегодня, 18 ноября, на своем заседании, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

В Бердянск передислоцируются 2 воинские части из Николаева и пгт Сарата Одесской области, в Очаков  - в/ч из Николаева.

Как отмечается в пояснительной записке, такие шаги позволят создать надлежащие условия для размещения личного состава перспективных военных частей.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+6
У ольгинцев нынче диарея! Трудно, видимо, фекалить одновременно и ртом и очком!
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18.11.2020 17:31
+6
Очаков перекрывает вход в Днепро-Бугский лиман --- защита Николаева, Херсона от высадки десанта...
А Бердянск.... думал, думал -- и дошло! Первая задача --- взорвать нахрен Крымскй (или как он там) мост, чтобы руссише швайне не успели по нему здрыснуть... Потом --- по Дону на Ростов, далее по каналу Волго-Дон , застолбить при дележке кацапии за Украиной волжские города-миллионники, обложить их данью, далее водным путем --- на Москву...
И вот что-то мне подсказывает, что так --- и будет!! Кабмин утвердил передислокацию четырех воинских частей в Бердянск и Очаков - Цензор.НЕТ 7662
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18.11.2020 22:15
+5
возможно это информация не для широкого круга обывателей?
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18.11.2020 17:21
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шота происходит...
ольгинцы,фас Кабмин утвердил передислокацию четырех воинских частей в Бердянск и Очаков - Цензор.НЕТ 2705
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18.11.2020 17:16 Ответить
У ольгинцев нынче диарея! Трудно, видимо, фекалить одновременно и ртом и очком!
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18.11.2020 17:31 Ответить
возможно это информация не для широкого круга обывателей?
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18.11.2020 17:21 Ответить
Избыточное размещение воинских частей у нас как раз на западе страны, ещё с Совка, всё готовились к броску на Ла-Манш, а потом жрать стало нечего. А к чему тасовать части на юге? Хотелось бы услышать внятное пояснение
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18.11.2020 17:23 Ответить
юг-зона ответственности флота.им виднее,где главная угроза
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18.11.2020 17:27 Ответить
Карту посмотри, все понятно!
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18.11.2020 17:28 Ответить
О Очакове база флота строиться с помощью американцев.
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18.11.2020 17:30 Ответить
Спасибо, шта сообщили Кабмин утвердил передислокацию четырех воинских частей в Бердянск и Очаков - Цензор.НЕТ 1496
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18.11.2020 18:00 Ответить
В Бердянске намечается организация еще одной базы Флота на Азове.Помогать взялись британцы. В Очакове продолжается строительство базы и американцы там очень активно ведут работы
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18.11.2020 18:21 Ответить
Очаков перекрывает вход в Днепро-Бугский лиман --- защита Николаева, Херсона от высадки десанта...
А Бердянск.... думал, думал -- и дошло! Первая задача --- взорвать нахрен Крымскй (или как он там) мост, чтобы руссише швайне не успели по нему здрыснуть... Потом --- по Дону на Ростов, далее по каналу Волго-Дон , застолбить при дележке кацапии за Украиной волжские города-миллионники, обложить их данью, далее водным путем --- на Москву...
И вот что-то мне подсказывает, что так --- и будет!! Кабмин утвердил передислокацию четырех воинских частей в Бердянск и Очаков - Цензор.НЕТ 7662
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18.11.2020 22:15 Ответить
Звичка афішувати приїзд цирку не покидає Зеленського навіть на посту головнокомандуючого.
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19.11.2020 00:21 Ответить
Ну невже, від кварталу 95-го владна команда перейшла до справ української армії, Аж самому відставному не віриться. А то все тендери, розводи, освоєння на дороги, велике будівництво. Чи так же завезут полки (в/ч) як при Пороху в поле у болото і скажуть командири будувати. Ну що робити, коли "Не вірю..." А як же з теорією Єрмака не дратувати путєна і миролюбних кроків верховного, хіба що переїзд без танків, гаубиць, градів, смерчів. А як же зі стратегією "не стрелять"? А нові склади *********** напевно будуть робити на пляжі в Очакові ( є така база відпочинку "Ольвія"), де саме в Бердянську сказати важко, але думаю ближче до моря, а ще командирам там кілька дач збудують 18-ти річні дітваки.
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19.11.2020 01:10 Ответить
Військова частина переміщується в Бердянськ не просто так. Це захист Азовського (Синього) моря від московитів, які гасають по всьому морю і блокують проходження наших цивільних кораблів, проводять неконтрольований вилов рибних запасів. Все робиться правильно і це рекомендації НАТО, а не думка великих митців 95 кварталу.
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19.11.2020 09:33 Ответить
освобождаем одессу для входа кремлевских орков, дорогу не забудь построить.
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19.11.2020 10:11 Ответить
 
 