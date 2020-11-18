Кабмин утвердил передислокацию четырех воинских частей в Бердянск и Очаков
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Кабинет Министров утвердил передислокацию трех воинских частей в г. Бердянск Запорожской области и одной воинской части - в г. Очаков Николаевской области.
Соответствующее решение правительство приняло сегодня, 18 ноября, на своем заседании, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.
В Бердянск передислоцируются 2 воинские части из Николаева и пгт Сарата Одесской области, в Очаков - в/ч из Николаева.
Как отмечается в пояснительной записке, такие шаги позволят создать надлежащие условия для размещения личного состава перспективных военных частей.
Топ комментарии
+6 Дяди Васи Ученик
показать весь комментарий18.11.2020 17:31
+6 Серафим Полубес b2c3ffad
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+5 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий18.11.2020 17:21
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ольгинцы,фас
А Бердянск.... думал, думал -- и дошло! Первая задача --- взорвать нахрен Крымскй (или как он там) мост, чтобы руссише швайне не успели по нему здрыснуть... Потом --- по Дону на Ростов, далее по каналу Волго-Дон , застолбить при дележке кацапии за Украиной волжские города-миллионники, обложить их данью, далее водным путем --- на Москву...
И вот что-то мне подсказывает, что так --- и будет!!