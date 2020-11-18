УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14866 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном Санкції проти Росії
5 484 39
Держдепартамент США (1302) Росія (47133) санкції (6830) Біган (13)

Завдяки санкціям можливості влади РФ виснажуються, - заступник держсекретаря США Біган

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Завдяки санкціям можливості влади РФ виснажуються, - заступник держсекретаря США Біган

РФ продовжує спроби утвердити свій вплив у Східній Європі й Чорноморському регіоні, однак через послідовний тиск з боку країн Заходу режим Путіна виснажується.

Таке переконання висловив заступник державного секретаря США Стівен Біган, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я бачу, як російський уряд виснажується", - підкреслив представник Держдепу. Він зауважив, що це може бути наслідком неухильного тиску на Москву з боку США та партнерів, посилення активності НАТО та ЄС у Чорноморському регіоні, а також підтримки Заходом країн регіону.

"Можливо, ми спостерігаємо певну віддачу від цих тривалих "інвестицій", - зазначив Біґен.

Заступник державного секретаря зауважив, що було би "занадто оптимістично очікувати негайного результату" від тиску Заходу. Але, за його словами, "очевидно, що російському уряду доводиться приймати дедалі складніші рішення в контексті залучення ресурсів".

Саме тому, на думку Бігана, росіяни зацікавлені в продовженні дії договору СНО-ІІІ з американською стороною.

"Я впевнений, що ми знайдемо спосіб це зробити. Але я не думаю, що росіяни в змозі інвестувати в стратегічну модернізацію або розширення своїх систем так, щоби конкурувати з нами", - зауважив заступник держсекретаря США.

Читайте також: У Росії продовжують літати на несправних "Русланах" через санкції України: Ан-124 в Новосибірську здійснив аварійну посадку через поломку двигуна. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+16
Санкции конечно оказывают влияние, но основной удар по РФ наносит дешёвая нефть.
показати весь коментар
18.11.2020 19:45
+12
Благодаря санкциям возможности властей РФ истощаются, - заместитель госсекретаря США Биган - Цензор.НЕТ 9284
показати весь коментар
18.11.2020 19:54
+7
Do more sanctions!
показати весь коментар
18.11.2020 19:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
По ходу касапамам только одна санкция поможет - запрет размножаться..
показати весь коментар
18.11.2020 19:45 Відповісти
Ще і жерти і бояру глушити. Це дуже ощутімо для кацапа Благодаря санкциям возможности властей РФ истощаются, - заместитель госсекретаря США Биган - Цензор.НЕТ 1015
показати весь коментар
18.11.2020 19:58 Відповісти
Санкции конечно оказывают влияние, но основной удар по РФ наносит дешёвая нефть.
показати весь коментар
18.11.2020 19:45 Відповісти
Северный поток2 - капут !!! ))
показати весь коментар
18.11.2020 19:48 Відповісти
Достроят. Инфа 100%.
показати весь коментар
18.11.2020 19:50 Відповісти
Я тоже слышал - бабки во дваре судачили. ))
показати весь коментар
18.11.2020 19:57 Відповісти
Что капут?
показати весь коментар
18.11.2020 19:58 Відповісти
Ja, Nord Stream2 ist tot! ))
показати весь коментар
18.11.2020 20:01 Відповісти
Do more sanctions!
показати весь коментар
18.11.2020 19:45 Відповісти
А если бы трампампам ввел те санкции, которые Обама включил в закон перед уходом, то рашке уже и кирдык бы наступил. Но "хорошие парни" очень любят друг друга.
показати весь коментар
18.11.2020 19:45 Відповісти
На кума там хоть шось наложить.
показати весь коментар
18.11.2020 19:46 Відповісти
Благодаря санкциям возможности властей РФ истощаются, - заместитель госсекретаря США Биган - Цензор.НЕТ 4065
показати весь коментар
18.11.2020 19:46 Відповісти
Благодаря санкциям возможности властей РФ истощаются, - заместитель госсекретаря США Биган - Цензор.НЕТ 6406
показати весь коментар
18.11.2020 19:50 Відповісти
Ні, ні, ні. Бамбіть, то з іншої серії серіалу!
показати весь коментар
18.11.2020 19:56 Відповісти
Тридцать лет американцы состояли в Минских угодах по Карабаху, пока их не выкинули на мороз вместе с лягушатниками, пардон, французами.
показати весь коментар
18.11.2020 19:47 Відповісти
Любимое слово кремляди - ,,Скоро,, ))
показати весь коментар
18.11.2020 19:52 Відповісти
вонючие кацапские смерды должны помнить, что при Пушкине их сраные "элиты" говорили на французском языке и токо на руцком говорили нищие холопы
показати весь коментар
18.11.2020 19:51 Відповісти
Благодаря санкциям возможности властей РФ истощаются, - заместитель госсекретаря США Биган - Цензор.НЕТ 9284
показати весь коментар
18.11.2020 19:54 Відповісти
Гыгымония лаптей заканчивается хлебными карточками.
показати весь коментар
18.11.2020 19:55 Відповісти
Рф успешно научились обходить эти санкции.
показати весь коментар
18.11.2020 20:03 Відповісти
Успешно !
показати весь коментар
18.11.2020 20:05 Відповісти
Скорее с трудом, но да, их развитие не преостановлено. К тому же санкции очень мягкие, надеюсь Байден это исправит.
показати весь коментар
18.11.2020 20:07 Відповісти
Каким образом он исправит? Из его первых указов отмена запрета на миграцию в США из мусульманских стран , отмена запрета на операцию по изменению пола за счет бюджета в Армии США , возвращение к парижскому соглашению об изменении климата , восстановление членства во всемирной организации здравоохранения того самого ВОЗ который скрывал информацию о короновурусе по просьбе китайских товарищей . вы хоть сами санкции против росеи ввели ?
показати весь коментар
18.11.2020 20:46 Відповісти
Ещё запрет фракинга нефти на федеральных землях и запрет но новые лицензии на нефтепроводы из Арктики - Штатам прийдется закупать нефть и цена пойдет вверх к $60-70.
показати весь коментар
18.11.2020 20:58 Відповісти
вот это самое плохое . нефть пойдет вверх и цена на бензин за ней .
показати весь коментар
18.11.2020 21:06 Відповісти
Украине санкции полезны? "Мотор сiч" уже не украинская, моторы только Раша и Китай покупали, но много. Запретили в Рашу продавать, что дальше? Криворукие шустро свое производство наладили, моторы мощнее и экономичнее. Где Бугуслаев? В Раше, и уехал не один, а с ведущими спецами, со всеми наработками. Та же фигня и с Николаевским судостроительным. Запретили продавать газотурбины, и что. На пол-года строительство фрегатов задержали.На новых фрегатах "Эссен" и "Горшков" уже русские стоят. Где главный инженер николаевского судостроительного? В Китае.
показати весь коментар
18.11.2020 21:50 Відповісти
Какое может быть развитие на кацапщине? Развитие долбое...изма? Ну это никто и ничто у них не остановит.
показати весь коментар
18.11.2020 20:50 Відповісти
Промышленное.
показати весь коментар
18.11.2020 21:05 Відповісти
И шо-то ржания Искандеров не слыхать?!
показати весь коментар
18.11.2020 20:09 Відповісти
Байден обещал продлить СНВ-3. Кацапам уже можно не напрягаться.
показати весь коментар
18.11.2020 20:11 Відповісти
"Халва, халва..."
показати весь коментар
18.11.2020 20:28 Відповісти
мало! совершенству нет предела!
показати весь коментар
18.11.2020 20:29 Відповісти
Мишкину и Чепиге запретили въезд в UK, дочкам главного фсбшеника московии запретили US - это не санкции, а их жалкая породия, настоящие санкции почти год лежат в Сенате и блокируются рыжей путаной.
показати весь коментар
18.11.2020 20:56 Відповісти
Это в твоем больном воображении . Если санкции лежат в Сенате то блокироваться могут только Сенаторами . Президент только подписывает утвержденные санкции Сенатом . Откуда вас таких одаренных набирают в лахту ?
показати весь коментар
18.11.2020 21:40 Відповісти
чтобы быть в авторитете в мире-Байден должен ******* кацапов, например кокнуть их подлодку и сказать что "она утонула" патамушта не туда заплыла...
показати весь коментар
18.11.2020 21:11 Відповісти
Через два месяца, о Бигане, никто и не вспомнит.
показати весь коментар
18.11.2020 21:43 Відповісти
Это не те санкции которых все ждали: Частичное эмбарго на покупку у раши энергоносителей , полная визовая блокада и аресты счетов всех чиновников и феодалов орды за рубежом .Тогда был бы толк .
показати весь коментар
18.11.2020 22:25 Відповісти
РФ УЖЕ ХЙЛО ПОДСАСЫВАЕТ !)
показати весь коментар
19.11.2020 12:09 Відповісти
 
 