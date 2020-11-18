Благодаря санкциям возможности властей РФ истощаются, - заместитель госсекретаря США Биган

РФ продолжает попытки утвердить свое влияние в Восточной Европе и Черноморском регионе, однако благодаря последовательному давлению со стороны стран Запада режим Путина истощается.

Такое убеждение высказал заместитель государственного секретаря США Стивен Биган, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я вижу, как российское правительство истощается", - заявил представитель Госдепа. Он отметил, что это может быть следствием последовательного давления на Москву со стороны США и партнеров, усиления активности НАТО и ЕС в Черноморском регионе, а также поддержки Западом стран региона.

"Возможно, мы наблюдаем определенную отдачу от этих длительных "инвестиций", - сказал Биган.

Замгоссекретаря отметил, что было бы "слишком оптимистично ожидать немедленного результата" от давления Запада. Но, по его словам, "очевидно, что российскому правительству приходится принимать все более сложные решения в контексте привлеченя ресурсов".

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Именно поэтому, по мнению Бигана, россияне заинтересованы в продолжении действия договора СНВ-III с американской стороной.

"Я уверен, что мы найдем способ это сделать. Но я не думаю, что россияне в состоянии инвестировать в стратегическую модернизацию или расширение своих систем так, чтоб конкурировать с нами", - подчеркнул заместитель госсекретаря США.

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