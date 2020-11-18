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Новости За рубежом Санкции против России
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Благодаря санкциям возможности властей РФ истощаются, - заместитель госсекретаря США Биган

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Благодаря санкциям возможности властей РФ истощаются, - заместитель госсекретаря США Биган

РФ продолжает попытки утвердить свое влияние в Восточной Европе и Черноморском регионе, однако благодаря последовательному давлению со стороны стран Запада режим Путина истощается.

Такое убеждение высказал заместитель государственного секретаря США Стивен Биган, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я вижу, как российское правительство истощается", - заявил представитель Госдепа. Он отметил, что это может быть следствием последовательного давления на Москву со стороны США и партнеров, усиления активности НАТО и ЕС в Черноморском регионе, а также поддержки Западом стран региона.

"Возможно, мы наблюдаем определенную отдачу от этих длительных "инвестиций", - сказал Биган.

Замгоссекретаря отметил, что было бы "слишком оптимистично ожидать немедленного результата" от давления Запада. Но, по его словам, "очевидно, что российскому правительству приходится принимать все более сложные решения в контексте привлеченя ресурсов".

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Именно поэтому, по мнению Бигана, россияне заинтересованы в продолжении действия договора СНВ-III с американской стороной.

"Я уверен, что мы найдем способ это сделать. Но я не думаю, что россияне в состоянии инвестировать в стратегическую модернизацию или расширение своих систем так, чтоб конкурировать с нами", - подчеркнул заместитель госсекретаря США.

Также читайте: США ввели санкции против российского научно-исследовательского института

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+16
Санкции конечно оказывают влияние, но основной удар по РФ наносит дешёвая нефть.
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18.11.2020 19:45
+12
Благодаря санкциям возможности властей РФ истощаются, - заместитель госсекретаря США Биган - Цензор.НЕТ 9284
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18.11.2020 19:54
+7
Do more sanctions!
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18.11.2020 19:45
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По ходу касапамам только одна санкция поможет - запрет размножаться..
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18.11.2020 19:45 Ответить
Ще і жерти і бояру глушити. Це дуже ощутімо для кацапа Благодаря санкциям возможности властей РФ истощаются, - заместитель госсекретаря США Биган - Цензор.НЕТ 1015
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18.11.2020 19:58 Ответить
Санкции конечно оказывают влияние, но основной удар по РФ наносит дешёвая нефть.
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18.11.2020 19:45 Ответить
Северный поток2 - капут !!! ))
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18.11.2020 19:48 Ответить
Достроят. Инфа 100%.
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18.11.2020 19:50 Ответить
Я тоже слышал - бабки во дваре судачили. ))
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18.11.2020 19:57 Ответить
Что капут?
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18.11.2020 19:58 Ответить
Ja, Nord Stream2 ist tot! ))
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18.11.2020 20:01 Ответить
Do more sanctions!
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18.11.2020 19:45 Ответить
А если бы трампампам ввел те санкции, которые Обама включил в закон перед уходом, то рашке уже и кирдык бы наступил. Но "хорошие парни" очень любят друг друга.
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18.11.2020 19:45 Ответить
На кума там хоть шось наложить.
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18.11.2020 19:46 Ответить
Благодаря санкциям возможности властей РФ истощаются, - заместитель госсекретаря США Биган - Цензор.НЕТ 4065
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18.11.2020 19:46 Ответить
Благодаря санкциям возможности властей РФ истощаются, - заместитель госсекретаря США Биган - Цензор.НЕТ 6406
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18.11.2020 19:50 Ответить
Ні, ні, ні. Бамбіть, то з іншої серії серіалу!
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18.11.2020 19:56 Ответить
Тридцать лет американцы состояли в Минских угодах по Карабаху, пока их не выкинули на мороз вместе с лягушатниками, пардон, французами.
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18.11.2020 19:47 Ответить
Любимое слово кремляди - ,,Скоро,, ))
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18.11.2020 19:52 Ответить
вонючие кацапские смерды должны помнить, что при Пушкине их сраные "элиты" говорили на французском языке и токо на руцком говорили нищие холопы
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18.11.2020 19:51 Ответить
Благодаря санкциям возможности властей РФ истощаются, - заместитель госсекретаря США Биган - Цензор.НЕТ 9284
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18.11.2020 19:54 Ответить
Гыгымония лаптей заканчивается хлебными карточками.
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18.11.2020 19:55 Ответить
Рф успешно научились обходить эти санкции.
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18.11.2020 20:03 Ответить
Успешно !
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18.11.2020 20:05 Ответить
Скорее с трудом, но да, их развитие не преостановлено. К тому же санкции очень мягкие, надеюсь Байден это исправит.
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18.11.2020 20:07 Ответить
Каким образом он исправит? Из его первых указов отмена запрета на миграцию в США из мусульманских стран , отмена запрета на операцию по изменению пола за счет бюджета в Армии США , возвращение к парижскому соглашению об изменении климата , восстановление членства во всемирной организации здравоохранения того самого ВОЗ который скрывал информацию о короновурусе по просьбе китайских товарищей . вы хоть сами санкции против росеи ввели ?
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18.11.2020 20:46 Ответить
Ещё запрет фракинга нефти на федеральных землях и запрет но новые лицензии на нефтепроводы из Арктики - Штатам прийдется закупать нефть и цена пойдет вверх к $60-70.
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18.11.2020 20:58 Ответить
вот это самое плохое . нефть пойдет вверх и цена на бензин за ней .
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18.11.2020 21:06 Ответить
Украине санкции полезны? "Мотор сiч" уже не украинская, моторы только Раша и Китай покупали, но много. Запретили в Рашу продавать, что дальше? Криворукие шустро свое производство наладили, моторы мощнее и экономичнее. Где Бугуслаев? В Раше, и уехал не один, а с ведущими спецами, со всеми наработками. Та же фигня и с Николаевским судостроительным. Запретили продавать газотурбины, и что. На пол-года строительство фрегатов задержали.На новых фрегатах "Эссен" и "Горшков" уже русские стоят. Где главный инженер николаевского судостроительного? В Китае.
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18.11.2020 21:50 Ответить
Какое может быть развитие на кацапщине? Развитие долбое...изма? Ну это никто и ничто у них не остановит.
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18.11.2020 20:50 Ответить
Промышленное.
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18.11.2020 21:05 Ответить
И шо-то ржания Искандеров не слыхать?!
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18.11.2020 20:09 Ответить
Байден обещал продлить СНВ-3. Кацапам уже можно не напрягаться.
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18.11.2020 20:11 Ответить
"Халва, халва..."
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18.11.2020 20:28 Ответить
мало! совершенству нет предела!
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18.11.2020 20:29 Ответить
Мишкину и Чепиге запретили въезд в UK, дочкам главного фсбшеника московии запретили US - это не санкции, а их жалкая породия, настоящие санкции почти год лежат в Сенате и блокируются рыжей путаной.
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18.11.2020 20:56 Ответить
Это в твоем больном воображении . Если санкции лежат в Сенате то блокироваться могут только Сенаторами . Президент только подписывает утвержденные санкции Сенатом . Откуда вас таких одаренных набирают в лахту ?
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18.11.2020 21:40 Ответить
чтобы быть в авторитете в мире-Байден должен ******* кацапов, например кокнуть их подлодку и сказать что "она утонула" патамушта не туда заплыла...
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18.11.2020 21:11 Ответить
Через два месяца, о Бигане, никто и не вспомнит.
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18.11.2020 21:43 Ответить
Это не те санкции которых все ждали: Частичное эмбарго на покупку у раши энергоносителей , полная визовая блокада и аресты счетов всех чиновников и феодалов орды за рубежом .Тогда был бы толк .
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18.11.2020 22:25 Ответить
РФ УЖЕ ХЙЛО ПОДСАСЫВАЕТ !)
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19.11.2020 12:09 Ответить
 
 