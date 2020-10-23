США ввели санкции против российского научно-исследовательского института

Министерство финансов США внесло в санкционного списка Центральный научно-исследовательский институт химии и механики (ЦНИИХМ) России.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЛБ, информация об этом опубликована на сайте Минфина США.

Причиной введения санкций стало использование в августе 2017 вредоносной компьютерной программы Triton во время хакерской атаки на нефтехимический объект на Ближнем Востоке. У американских властей есть основания полагать, что к атаке причастен ЦНИИХМ. Институт предоставил "специально подготовленные инструменты, которые сделали эту атаку возможной", говорится в сообщении.

Внесение в санкционного списка означает, что с этим институтом гражданам и компаниям США запрещено вести бизнес.

"Российское правительство продолжает свои опасные действия в киберпространстве, направленные против США и их союзников. Наша администрация продолжит активно защищать жизненно важную инфраструктуру США от любого, кто попытается нанести ей вред", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

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