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США ввели санкции против российского научно-исследовательского института

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

США ввели санкции против российского научно-исследовательского института

Министерство финансов США внесло в санкционного списка Центральный научно-исследовательский институт химии и механики (ЦНИИХМ) России.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЛБ, информация об этом опубликована на сайте Минфина США.

Причиной введения санкций стало использование в августе 2017 вредоносной компьютерной программы Triton во время хакерской атаки на нефтехимический объект на Ближнем Востоке. У американских властей есть основания полагать, что к атаке причастен ЦНИИХМ. Институт предоставил "специально подготовленные инструменты, которые сделали эту атаку возможной", говорится в сообщении.

Внесение в санкционного списка означает, что с этим институтом гражданам и компаниям США запрещено вести бизнес.

"Российское правительство продолжает свои опасные действия в киберпространстве, направленные против США и их союзников. Наша администрация продолжит активно защищать жизненно важную инфраструктуру США от любого, кто попытается нанести ей вред", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+14
Вот тут и кроется проблема цивилизованных людей. С дикарями надо действовать их же методами. Положить к херам всю их систему, и делать невинное лицо "этонемы", "авыдокажите". И нехай вонючая русня верещит в ООН. Настамнет и все.
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24.10.2020 00:00
+12
Российский НИИ - это оксюморон!
Как кенийская пилотируемая программа на Марс
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23.10.2020 23:45
+11
США ввели санкции против российского научно-исследовательского института - Цензор.НЕТ 3051
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23.10.2020 23:45
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Российский НИИ - это оксюморон!
Как кенийская пилотируемая программа на Марс
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23.10.2020 23:45 Ответить
Российский НИИ чародейства и волшебства - НИИЧАВО.
Братья Стругацкие тему давным давно прохавали...
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24.10.2020 00:10 Ответить
США ввели санкции против российского научно-исследовательского института - Цензор.НЕТ 3051
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23.10.2020 23:45 Ответить
Да, видать, какого-то гусеничного ядовитого шпиона опять изобретали!
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23.10.2020 23:57 Ответить
песта, прощаи microsoft и другие программы. США ввели санкції проти російського науково-дослідного інституту - Цензор.НЕТ 5172
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23.10.2020 23:54 Ответить
как пользовались ворованой виндой, так и будут
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24.10.2020 02:55 Ответить
Вот тут и кроется проблема цивилизованных людей. С дикарями надо действовать их же методами. Положить к херам всю их систему, и делать невинное лицо "этонемы", "авыдокажите". И нехай вонючая русня верещит в ООН. Настамнет и все.
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24.10.2020 00:00 Ответить
Точно. "Против лома нет приема ... если нет другого лома".
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24.10.2020 00:37 Ответить
Иду я грудью на топор
в руке сжимая лом,
как символ вечного добра,
что победит над злом.
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24.10.2020 08:55 Ответить
пойдешь голосовать 3го или mail-in ballot?
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24.10.2020 03:51 Ответить
Не буду голосовать. Как хочешь меня пинай - я уперся. Единственное "шо", которое меня сдвинет - это если Тигра решит, шо ей до сраци, на якому боци в мене моя тюбетейка.
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24.10.2020 17:00 Ответить
твое мнение - твое мнение на то и голосовашка....
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24.10.2020 17:05 Ответить
я уже и отвез и вбросил...
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24.10.2020 17:34 Ответить
Мои все хором голосовать пойдут 3-го. Надеюсь отмазаться тем, шо буду сидеть с внуком. Но чует моя печень, шо у Тигры есть другая идея.....
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24.10.2020 17:37 Ответить
ты и правда дедом стал - скажи сладко?
тигра теперь за тебя воюет?
так тока и должны поступать наши жены, когда мужики в отказе.
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24.10.2020 17:51 Ответить
Ну так, я жеж и фотку тут постил. 10,5 месяцев уже козаку, лазит везде, где нельзя, котов приводит в тихий ужас. Вчера у жены кусок ковбасы отобрал и грыз аж с рычанием. Я для него воздушку Crossman 2240 начал собирать, на баллончиках, кал. , 22.Начнет стрелять раньше, чем ходить и говорить. А шодо "воюет"...даже не пытайся, я свои резоны пояснил. Но если она меня пнет, то таки придется лететь.
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24.10.2020 17:59 Ответить
фотку видел - славная - здоровья всем...
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24.10.2020 18:08 Ответить
Дякуем Пану. Навзаем!
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24.10.2020 18:09 Ответить
не буду я тебя пинать, решил так решил - такое...
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24.10.2020 18:01 Ответить
Ватета вот Госдєповскіє бандеровці русафобію затєвают. Доіграюцца. США ввели санкції проти російського науково-дослідного інституту - Цензор.НЕТ 7991
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24.10.2020 00:06 Ответить
В англійській мові слово Muscovy є відповідником до країни з назвою Московія, а московська мова - це Muscovite language. Так само все московське - це Muscovite. Москаль, чи московит також виглядає так само: Muscovite.
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24.10.2020 00:18 Ответить
слушне зауваження.
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24.10.2020 04:01 Ответить
Цікаво як в цьому інституті хімія поєднана з механікою, чи це філіал нашого інституту - Зварювання? Так би ординці і назвали інститут ракетних і артилерійських ***********, а то хімії, механіки...
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24.10.2020 07:05 Ответить
що тільки не вигадають, щоб SWIFT не відмикати !
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24.10.2020 16:12 Ответить
 
 