США ввели санкции против российского научно-исследовательского института
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Министерство финансов США внесло в санкционного списка Центральный научно-исследовательский институт химии и механики (ЦНИИХМ) России.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЛБ, информация об этом опубликована на сайте Минфина США.
Причиной введения санкций стало использование в августе 2017 вредоносной компьютерной программы Triton во время хакерской атаки на нефтехимический объект на Ближнем Востоке. У американских властей есть основания полагать, что к атаке причастен ЦНИИХМ. Институт предоставил "специально подготовленные инструменты, которые сделали эту атаку возможной", говорится в сообщении.
Внесение в санкционного списка означает, что с этим институтом гражданам и компаниям США запрещено вести бизнес.
"Российское правительство продолжает свои опасные действия в киберпространстве, направленные против США и их союзников. Наша администрация продолжит активно защищать жизненно важную инфраструктуру США от любого, кто попытается нанести ей вред", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин.
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как символ вечного добра,
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тигра теперь за тебя воюет?
так тока и должны поступать наши жены, когда мужики в отказе.