США ввели санкції проти російського науково-дослідного інституту
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Міністерство фінансів США внесло до списку санкцій Центральний науково-дослідний інститут хімії та механіки Росії.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛБ, інформацію про це опубліковано на сайті Мінфіну США.
Причиною введення санкцій стало використання в серпні 2017 шкідливої комп'ютерної програми Triton під час хакерської атаки на нафтохімічний об'єкт на Близькому Сході. В американської влади є підстави вважати, що до атаки причетний ЦНДІХМ. Інститут надав "спеціально підготовлені інструменти, які зробили цю атаку можливою", сказано в повідомленні.
Внесення до списку санкцій означає, що з цим інститутом громадянам і компаніям США заборонено вести бізнес.
"Російський уряд продовжує свої небезпечні дії в кіберпросторі, спрямовані проти США і їх союзників. Наша адміністрація продовжить активно захищати життєво важливу інфраструктуру США від будь-кого, хто спробує завдати їй шкоди", - заявив міністр фінансів США Стівен Мнучін.
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