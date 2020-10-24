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США ввели санкції проти російського науково-дослідного інституту

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

США ввели санкції проти російського науково-дослідного інституту

Міністерство фінансів США внесло до списку санкцій Центральний науково-дослідний інститут хімії та механіки Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛБ, інформацію про це опубліковано на сайті Мінфіну США.

Причиною введення санкцій стало використання в серпні 2017 шкідливої ​​комп'ютерної програми Triton під час хакерської атаки на нафтохімічний об'єкт на Близькому Сході. В американської влади є підстави вважати, що до атаки причетний ЦНДІХМ. Інститут надав "спеціально підготовлені інструменти, які зробили цю атаку можливою", сказано в повідомленні.

Внесення до списку санкцій означає, що з цим інститутом громадянам і компаніям США заборонено вести бізнес.

"Російський уряд продовжує свої небезпечні дії в кіберпросторі, спрямовані проти США і їх союзників. Наша адміністрація продовжить активно захищати життєво важливу інфраструктуру США від будь-кого, хто спробує завдати їй шкоди", - заявив міністр фінансів США Стівен Мнучін.

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Топ коментарі
+14
Вот тут и кроется проблема цивилизованных людей. С дикарями надо действовать их же методами. Положить к херам всю их систему, и делать невинное лицо "этонемы", "авыдокажите". И нехай вонючая русня верещит в ООН. Настамнет и все.
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24.10.2020 00:00
+12
Российский НИИ - это оксюморон!
Как кенийская пилотируемая программа на Марс
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23.10.2020 23:45
+11
США ввели санкции против российского научно-исследовательского института - Цензор.НЕТ 3051
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23.10.2020 23:45
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Российский НИИ - это оксюморон!
Как кенийская пилотируемая программа на Марс
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23.10.2020 23:45 Відповісти
Российский НИИ чародейства и волшебства - НИИЧАВО.
Братья Стругацкие тему давным давно прохавали...
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24.10.2020 00:10 Відповісти
США ввели санкции против российского научно-исследовательского института - Цензор.НЕТ 3051
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23.10.2020 23:45 Відповісти
Да, видать, какого-то гусеничного ядовитого шпиона опять изобретали!
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23.10.2020 23:57 Відповісти
песта, прощаи microsoft и другие программы. США ввели санкції проти російського науково-дослідного інституту - Цензор.НЕТ 5172
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23.10.2020 23:54 Відповісти
как пользовались ворованой виндой, так и будут
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24.10.2020 02:55 Відповісти
Вот тут и кроется проблема цивилизованных людей. С дикарями надо действовать их же методами. Положить к херам всю их систему, и делать невинное лицо "этонемы", "авыдокажите". И нехай вонючая русня верещит в ООН. Настамнет и все.
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24.10.2020 00:00 Відповісти
Точно. "Против лома нет приема ... если нет другого лома".
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24.10.2020 00:37 Відповісти
Иду я грудью на топор
в руке сжимая лом,
как символ вечного добра,
что победит над злом.
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24.10.2020 08:55 Відповісти
пойдешь голосовать 3го или mail-in ballot?
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24.10.2020 03:51 Відповісти
Не буду голосовать. Как хочешь меня пинай - я уперся. Единственное "шо", которое меня сдвинет - это если Тигра решит, шо ей до сраци, на якому боци в мене моя тюбетейка.
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24.10.2020 17:00 Відповісти
твое мнение - твое мнение на то и голосовашка....
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24.10.2020 17:05 Відповісти
я уже и отвез и вбросил...
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24.10.2020 17:34 Відповісти
Мои все хором голосовать пойдут 3-го. Надеюсь отмазаться тем, шо буду сидеть с внуком. Но чует моя печень, шо у Тигры есть другая идея.....
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24.10.2020 17:37 Відповісти
ты и правда дедом стал - скажи сладко?
тигра теперь за тебя воюет?
так тока и должны поступать наши жены, когда мужики в отказе.
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24.10.2020 17:51 Відповісти
Ну так, я жеж и фотку тут постил. 10,5 месяцев уже козаку, лазит везде, где нельзя, котов приводит в тихий ужас. Вчера у жены кусок ковбасы отобрал и грыз аж с рычанием. Я для него воздушку Crossman 2240 начал собирать, на баллончиках, кал. , 22.Начнет стрелять раньше, чем ходить и говорить. А шодо "воюет"...даже не пытайся, я свои резоны пояснил. Но если она меня пнет, то таки придется лететь.
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24.10.2020 17:59 Відповісти
фотку видел - славная - здоровья всем...
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24.10.2020 18:08 Відповісти
Дякуем Пану. Навзаем!
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24.10.2020 18:09 Відповісти
не буду я тебя пинать, решил так решил - такое...
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24.10.2020 18:01 Відповісти
Ватета вот Госдєповскіє бандеровці русафобію затєвают. Доіграюцца. США ввели санкції проти російського науково-дослідного інституту - Цензор.НЕТ 7991
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24.10.2020 00:06 Відповісти
В англійській мові слово Muscovy є відповідником до країни з назвою Московія, а московська мова - це Muscovite language. Так само все московське - це Muscovite. Москаль, чи московит також виглядає так само: Muscovite.
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24.10.2020 00:18 Відповісти
слушне зауваження.
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24.10.2020 04:01 Відповісти
Цікаво як в цьому інституті хімія поєднана з механікою, чи це філіал нашого інституту - Зварювання? Так би ординці і назвали інститут ракетних і артилерійських ***********, а то хімії, механіки...
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24.10.2020 07:05 Відповісти
що тільки не вигадають, щоб SWIFT не відмикати !
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24.10.2020 16:12 Відповісти
 
 