У США існує двопартійна домовленість про необхідність стримування розвитку Росії, - Путін

Президенту США Дональду Трампу не вдалося багато чого зробити для розвитку двосторонніх відносин між Москвою і Вашингтоном через протидію його адміністрації.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс", про це заявив президент РФ Володимир Путін.

"Думаю, що це значною мірою пов'язано з певним двопартійним консенсусом з приводу необхідності заборони Росії, стримування розвитку нашої країни. Причому ця позиція має, що називається, комплексний характер - стримування за всіма векторами розвитку", - зазначив Путін.

За його словами, "це, звичайно, є обмежувачем для чинної адміністрації".

Також читайте: Трамп розпорядився розсекретити документи про зв'язки з РФ і листи Клінтон

Путін додав, що також не вдалося реалізувати низку спільних проєктів. Разом з тим, адміністрація Трампа вводила більше, ніж попередні, санкції щодо Росії.

"Крім того, все-таки за президентства Трампа найбільше було введено різного роду рестрикцій і обмежень. 46 разів були прийняті рішення щодо нових санкцій, або з розширення чинних", - сказав Путін.

путін володимир (24825) санкції (12746) США (24349) Трамп Дональд (7176)
Зачем вас идиотов сдерживать, вы и сами себе яму выкопаете
07.10.2020 13:48 Відповісти
В США существует двухпартийная договоренность о необходимости сдерживания развития России, - Путин - Цензор.НЕТ 3186
07.10.2020 13:53 Відповісти
вы сами себя загоняте руслики в стойло
07.10.2020 13:48 Відповісти
07.10.2020 13:48 Відповісти
07.10.2020 13:48 Відповісти
от хады! снова струт по подъездам в расеи, разбивают ночами дороги и воруют из бюджета рашки)
07.10.2020 13:49 Відповісти
проклятый Госдеп США с их демократами и консерваторами.. назначили всю властную верхушку в рашке и "не дают ей развиваться"..

кстати.. а вы уверены что х*уйло жалуется? может от просто ХВАЛИТСЯ, заодно обильно поливая кацапов "божьей россой")))
07.10.2020 13:52 Відповісти
Вашему Сортиру для развития не хватает пачки дрожжей.
07.10.2020 13:49 Відповісти
Сейчас леваки-"демократы" начнут истерить - Трамп агент ***** и прочие бла-бла-бла.
07.10.2020 13:51 Відповісти
США всё правильно делают.
В США существует двухпартийная договоренность о необходимости сдерживания развития России, - Путин - Цензор.НЕТ 6350
07.10.2020 13:51 Відповісти
эх -нет на вас Рейгана....
07.10.2020 13:51 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Sz2dYdvwlXE&ab_channel=TheRealisticworld Рейган рассказал анекдот про СССР
07.10.2020 14:01 Відповісти
да помним- ...ну СССР нет...
08.10.2020 19:49 Відповісти
Да какое сдерживание развития? Прекрати лечить,*****.Это сдерживание распространения фекальных масс.
07.10.2020 13:51 Відповісти
"Поэтому проклятые пиндосы подбросили мне двоюродного брата для отмывания $230 млрд. (!!!)", - добавило ВВХ убийственное доказательство того, что именно так дела и обстоят!
В США существует двухпартийная договоренность о необходимости сдерживания развития России, - Путин - Цензор.НЕТ 102
07.10.2020 13:52 Відповісти
Сльози заважають мені говорити.
07.10.2020 13:53 Відповісти
В США существует двухпартийная договоренность о необходимости сдерживания развития России, - Путин - Цензор.НЕТ 3186
07.10.2020 13:53 Відповісти
Зеля твій не знає.
07.10.2020 13:59 Відповісти
А твій святий Петро то знає?
І він не "мій зеля" - я троллю вас не за нього, а за всю ту дурість, що ви тут зазвичай пишете ("Зрада! Фсьо прапала!").

Найди хоч один мій коментар в його підтримку.
07.10.2020 14:12 Відповісти
А хіба нічого не пропало ?
Озирнись по сторонах. Вже немає для нас європейських перспектив, натівських стандартів, реформ, грошей в бюджеті, антикорупційних органів, тощо.
07.10.2020 14:15 Відповісти
А вони були ті "перспективи", натівські стандарти" та "реформи" та "антикорупційні органи"? В телевізорі чи на папері?
07.10.2020 14:20 Відповісти
Були. Початок заклали. Лишилось їх розвивати.
Зараз же нас повертають в стан домайданівський. Коли нічого не вартувала ані держава, ані мова, ані армія.
07.10.2020 14:22 Відповісти
"Віру в державу" , патріотизм в людських головах, було розтоптано ще в середині-наприкінці 2014 го року саме Порошенком з компанією. Саме це причина його разючої поразки на виборах і перемогу кандидатури "проти всіх" - Зеленського. Давай дивитись на речі не через рожеві окуляри, а так як воно є насправді.
07.10.2020 14:30 Відповісти
Як могли патріоти проголосувати за того, хто поносив державу ?
Отже, такі ви патрійоти.
07.10.2020 14:48 Відповісти
Повторюю в сотий раз: я не голосував ні за Порошенко. ні за Зеленського - я голосував в першому турі за Кошулінського. А з гівна вибирати краще гівно я не збирався і тому не ходив на другий тур.
07.10.2020 15:19 Відповісти
І хто скаже, що ти розумний..
07.10.2020 15:35 Відповісти
І хто скаже, що Зеленський хуже чи краще Порошенко? Однакове лайно.
07.10.2020 15:39 Відповісти
Порох решал вопросы, создал концепцию государства Украина и тут же повилось 40 кандидатов, желающих порулить готовеньким. А Зеленский - пустое место.успел бы решить текущие дела. плывет по течению, а куда выплывет, думаю лучше не знать.
07.10.2020 16:09 Відповісти
да ври больше голосун за кошулинского
07.10.2020 15:41 Відповісти
Только при Порохе возродилась вера в то,что Украина может быть государством, а не колонией орды. Последние выборы уничтожили и веру и Украину.
07.10.2020 16:02 Відповісти
Ти сам то собі віриш?
Поясни тоді причини його поразки на виборах, якщо він "возроділ вєру"?
Саме він і вбив віру людей в краще майбутнє і саме це причина того, что голосували за чорт зна кого, а не за тогочасних "політиків".
07.10.2020 16:39 Відповісти
Деякі патріоти виконують роль корисних ідіотів для ворогів України.
07.10.2020 17:34 Відповісти
І Петро про це за п'ять років війни не чув. Як дзвонив до *****, то завжди розшаркувався: "обнімаю, тисну руку та з нетерпінням очікую на наступну розмову".
07.10.2020 14:27 Відповісти
Всі заяви цього персонажа можна позначити однаковим заголовком: "***** знов щось збрехало"
07.10.2020 13:53 Відповісти
это типа,поддержка трампа? доник "ниучёмнеуиноват".
вот я даже на него бочку качу
07.10.2020 13:57 Відповісти
***** поздравляют с днюхой ))))

"В день рождения Путина Pussy Riot вывесили радужные флаги на самых главных символах российской государственности: на ФСБ на Лубянке, Администрации Президента, Верховном суде, Министерстве культуры и ОВД по району Басманный. А также предъявили список требований, включающих легализацию однополых партнерств и расследование убийств и похищений геев, лесбиянок, трансгендерных и квир-людей в Чечне....."

В США существует двухпартийная договоренность о необходимости сдерживания развития России, - Путин - Цензор.НЕТ 1822 В США существует двухпартийная договоренность о необходимости сдерживания развития России, - Путин - Цензор.НЕТ 2120В США существует двухпартийная договоренность о необходимости сдерживания развития России, - Путин - Цензор.НЕТ 6853



07.10.2020 14:08 Відповісти
піарів з хепібзбездніком їхнього фюрерка.
07.10.2020 14:11 Відповісти
в путі сьогодні хепібзбезднік
07.10.2020 13:59 Відповісти
(см. коммент вище)))) його дуже вітають ))) з хепібзбездніком ))))
07.10.2020 14:09 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=986_O22xj44 "Я хочу рости, розвиватись, розпочати нові ускладнення..."
07.10.2020 14:01 Відповісти
ТАК ВАМ И НАДО ТУПЫЕ И ГАВНОРУКИЕ - ВО ГЛАВЕ С УЙЛОМ !
07.10.2020 14:01 Відповісти
***
уже давно Новодворская прямо
сказала исчерпывающе о россии:
"кому нужна выгребная яма,
претендующая на роль мессии?"
07.10.2020 14:02 Відповісти
В США существует двухпартийная договоренность о необходимости сдерживания развития России, - Путин - Цензор.НЕТ 1951
07.10.2020 14:06 Відповісти
ты спросишь меня, иногда почему я молчу?
почему не смеюсь и не улыбаюсь?
или наоборот: я мрачно шучу,
и так же мрачно и страшно кривляюсь.
просто я живу на улице Ленина,
и меня зарубает время от времени...
07.10.2020 14:15 Відповісти
Россиянам давно внушили, что везде улыбаются исключительно фальшиво поэтому нечего утруждать себя этой гимнастикой лицевых мышц. А еще только недавно с удивлением узнали что душ надо ежедневно принимать, а не тазиком окатываться раз в неделю. Поэтому теперь в аэропортах не так воняет как раньше шибало в нос по прилету.
07.10.2020 14:15 Відповісти
Не посміхались, бо всі совки зубів не мали.
Так воно і лишилось в пам'ять.
07.10.2020 14:23 Відповісти
Сдерживания развития России недостаточно для мировой безопасности. Нужно разрабатывать план по расчленению этого государства на куски. А потом уже воспитывать аборигенов в духе мирного сосуществования на планете. Иначе это коллективное ***** разнесет шарик на атомы улетая в свой рай.
07.10.2020 14:10 Відповісти
Думаешь там будут читать твои мантры?
07.10.2020 14:15 Відповісти
Возможно. Зато твои,Толык, читать не будут точно. Ввиду отсутствия у тебя мозга.
07.10.2020 14:19 Відповісти
ты такой умный, ну прям пндц, и почему ты до сих пор не президент Украины или хотя бы не министр зарубежных дел? Тебе не мешало бы для начала хотя бы РАЗ прочитать Булгакова. Он там красиво написал о таких как ты.
"- Вы стоите на самой низшей ступени развития! - прокричал Филипп Филиппович, - вы еще только формирующееся, слабое в умственном отношении существо, все ваши поступки чисто звериные, и вы, в присутствии двух людей с университетским образованием, позволяете себе с развязностью совершенно невыносимой, подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости о том, как все поделить, и вы в то же время наглотались зубного порошку!.. "
07.10.2020 14:41 Відповісти
Булгакова я читал еще тогда, когда тебя носили в яйцах.
07.10.2020 14:53 Відповісти
плохо читал значит, если ничего не понял
07.10.2020 15:19 Відповісти
Разве это не про Ху..ла который из кожи вон лезет так хочет поделить с США сферы влияния имея при этом 40 млн. очковых сортиров у себя в стране?
07.10.2020 16:28 Відповісти
ось і відмазка для ватників, чому тупорила ********** політики призвела до краху
пгєступлєніє гаскгито, паздгавляю!
07.10.2020 14:12 Відповісти
https://shapito.d3.ru/vospitanie-ne-spriachesh-2049654/ Воспитание не спрячешь

В США существует двухпартийная договоренность о необходимости сдерживания развития России, - Путин - Цензор.НЕТ 740

Российский нацлидер во время интервью разозлился на журналиста из-за неудобного вопроса об утаиваемых дочерях и заявил, что зря его интервьюер хрюкает. https://m.youtube.com/watch?v=3-HPEa3Cmy0#menu Видео .
После ответа Ванденко, что он не хрюкает, а покашливает, Путин разразился тирадой, о том, что и покашливания здесь неуместны ибо журналист не живет жизнью президента и ничего не понимает в вопросах безопасности.

Осталось понять разницу между жизнью рос.президента и жизнью остальных мировых лидеров, у которых члены семей не засекречены.
07.10.2020 14:13 Відповісти
Я вообще не понимаю откуда у него дети. Неужели кто то из его десятилетних мальчиков забеременел?
07.10.2020 14:24 Відповісти
начальство заставило - иначе лишался заграничных командировок
07.10.2020 15:56 Відповісти
Да и женился может по нужде -- без семьи тогда в загранку не пускали
07.10.2020 17:21 Відповісти
а ведь кругом враги хотят лишить скрепы
07.10.2020 14:28 Відповісти
А что на "ножки Буша" расчитывал? Иди в садочек, поешь червячков, не то ещё китайцы отберут.
07.10.2020 14:40 Відповісти
Мыль попку куйло...Байден будет без смазки драть)
07.10.2020 14:43 Відповісти
Полезные санкции не дают рюсиюшке развиваться?Что-то здесь не так
07.10.2020 14:46 Відповісти
не дают рюсиюшке грызть соседей
07.10.2020 15:55 Відповісти
а в кацапії -- однопартійна
07.10.2020 14:52 Відповісти
Единственный в мире, кто сдерживает Россию, это зеленое говно, которое пробралось на место президента. Всем остальным она просто безразлична.
07.10.2020 15:11 Відповісти
Наоборот США подымает санкциями экономику рашки, сам окурок- мозахист говорил - чем больше санкций ,тем лучше
07.10.2020 15:28 Відповісти
***** за Байдена топить? Надіється на черговий приїзд Клінтонши з червоною кнопкою?
07.10.2020 15:47 Відповісти
бешенных собак всегда сдерживают, они всегда обиженно лают
07.10.2020 15:54 Відповісти
Песня для ватанов стара как мир: "Мы вас обдираем, а вы в дерьме и голодные потому, что нам пендосы мешают. Вот если бы не мешали, вот тогда бы мы ого-го, а так, проклятый мировой заговор..."
07.10.2020 16:34 Відповісти
Вова, не уловил - так ты за кого?
07.10.2020 16:35 Відповісти
Умом росию не понять
Аршином общим не измерить
Спокойным словом не унять
Но можно искренне похерить
07.10.2020 16:39 Відповісти
Давить и задавить, вас гадов российских надо!! И чем быстрее это сделают США и ЕС, тем луше для всего мира!
07.10.2020 18:50 Відповісти
"при президентстве Трампа больше всего было введено различного рода рестрикций и ограничений"

Байден и демократы - цуцыки путина.
08.10.2020 03:06 Відповісти
 
 