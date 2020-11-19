УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9001 відвідувач онлайн
Новини Події Силовики
11 600 33
ветерани (843) бійка (713) побиття (844) Львів (2079) Нацполіція (13917) Правоохоронні органи (2660)

Двох поліцейських, які побили у Львові ветеранів АТО, звільнено, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Події

Двох поліцейських, які побили у Львові ветеранів АТО, звільнено, - Нацполіція

Після службового розслідування з Національної поліції звільнено двох поліцейських, які побили у Львові ветеранів АТО.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"Подія трапилася в ніч з 15 на 16 листопада цього року. У центрі Львова між перехожими сталася бійка. Коли фігурантів доставили в поліцію, з'ясувалося, що троє з учасників конфлікту - поліцейські з різних регіональних підрозділів. У Львові вони були поза службою.

Поліцейські відразу передали інформацію про затримання правоохоронців колегам з ДБР, а співробітники підрозділу внутрішньої безпеки Нацполіції почали службове розслідування", - сказано в повідомленні.

Читайте також: На двох ветеранів у Львові напали поліцейські з Чернівців, Ковеля і Бережан. ФОТО

У результаті перевірки було підтверджено безпосередню причетність до бійки двох поліцейських з Тернопільської та Волинської областей. Їх вже звільнено з лав поліції. Щодо третього фігуранта з Чернівців службове розслідування триває.

Нагадуємо, раніше повідомлялося, що у Львові троє поліцейських побили двох ветеранів АТО.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+25
Граждане!
если вы отпистите полицейского то вас ждет страшная кара
- УВОЛЬНЕНИЕ С РАБОТЫ !!! .
показати весь коментар
18.11.2020 23:59
+16
Уволены? А как же штраф, ребята?Не, ну и так понятно, что уголовки не будет, но надо же оштрафовать на 1350 гривен!
показати весь коментар
18.11.2020 23:59
+15
А че не посажены?
показати весь коментар
19.11.2020 00:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Уволены? А как же штраф, ребята?Не, ну и так понятно, что уголовки не будет, но надо же оштрафовать на 1350 гривен!
показати весь коментар
18.11.2020 23:59 Відповісти
не штраф , а дать хороших пи*дюлей
показати весь коментар
19.11.2020 00:06 Відповісти
Потому что увольнение - это дисциплинарная мера, а уголовная ответственность наступает только после следствия и решения суда, которое за 2 дня не делалось даже при Сталине.
показати весь коментар
19.11.2020 08:09 Відповісти
так про следствие что-то не говорят, его наверно даже не начинали
показати весь коментар
19.11.2020 11:02 Відповісти
Следствие ведет ГБР.
показати весь коментар
19.11.2020 21:16 Відповісти
А чего только двоих (из трех), и только уволили? Двое полицейских, избивших во Львове ветеранов АТО, уволены, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7459
Вангую - того что не уволили фамилия Цимерман Двое полицейских, избивших во Львове ветеранов АТО, уволены, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 255 (один из трех этих "полицейских" был с такой фамилией Двое полицейских, избивших во Львове ветеранов АТО, уволены, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9745)
показати весь коментар
18.11.2020 23:59 Відповісти
Граждане!
если вы отпистите полицейского то вас ждет страшная кара
- УВОЛЬНЕНИЕ С РАБОТЫ !!! .
показати весь коментар
18.11.2020 23:59 Відповісти
"Quod licet Iovi, non licet bovi" (С)
показати весь коментар
19.11.2020 00:12 Відповісти
Kazhdomu mentu szadi v zhopu po sami yaytsa bych'yemu *****... (с)
показати весь коментар
20.11.2020 00:00 Відповісти
А можно мне авансом внести штраф за штук 10 ментов? Ну и потом уже ********* этих пластмассовых...
показати весь коментар
19.11.2020 10:11 Відповісти
НЕТ !!!
- чего доброго штраф внесёшь а потом не отпистишь!
Ищи тебя потом как ветра в поле...
"Сперва стулья а деньги потом !
показати весь коментар
19.11.2020 23:47 Відповісти
А че не посажены?
показати весь коментар
19.11.2020 00:05 Відповісти
Это другое.
показати весь коментар
19.11.2020 00:11 Відповісти
...на палю.
показати весь коментар
19.11.2020 07:19 Відповісти
Шо даже не задним числом, прогресс в органах.
показати весь коментар
19.11.2020 00:06 Відповісти
Не факт, що не заднім. Може вони до Львова вже звільнені приїхали?
показати весь коментар
19.11.2020 00:12 Відповісти
Слабенькі АТОВЦІ, от якби ментиків віддубасили були б молодці!!!
показати весь коментар
19.11.2020 00:37 Відповісти
все одно кулі ефективніші від гумових кийків.

фізично військові ,загалом, слабкіші від поліцейських,"накачаних для рукопашного бою"..
але ніхто не проводить сутичок у спорті борців проти боксерів..у цьому немає змісту...
показати весь коментар
19.11.2020 12:26 Відповісти
Офігеть, - трьох імбецилів має бути за це криминально покрано!
показати весь коментар
19.11.2020 00:40 Відповісти
Кто подскажет статью УК где за избиение наказание - увольнение.
показати весь коментар
19.11.2020 00:56 Відповісти
Допускаю, что эти отстойные "полицейские" уже приняты на работу в других подразделениях полиции.... Вот если бы пресса проследила судьбу этих троих *********....
показати весь коментар
19.11.2020 06:06 Відповісти
Или уехали в Белоруссь. Там востребованы такие отморозки.
показати весь коментар
19.11.2020 09:18 Відповісти
І все буде точно так як з чоловіком Генпрокувора Бенядіктової Д. Колесником, якого 30 вересня 2020 офіційно звільнили і при цьому звільнення він отримав 750 тисяч гривень допомоги від держави. Плюс цей злодюга Колесник після відновлення через тиждень повернувся назад, і вже з категорію посади яка носила назву "середній склад поліції", а коли повернувся, то вже на посаду яка стала як вища категорії "державний службовець". А ці звільнені два бандита, копа - перевертня, які злочинно побили у Львові ветеранів АТО. вони також отримають добрячу грошову допомогу. А потім коли все вщухне відновляться назад в поліцію ще й з підвищенням на посаді. Так як ця анти-українська влада ЗЕбілів капітулянтів дуже таки любить: колаборантів, сепаратистів, бандитів, українофобів, корупціонерів.. напевно бо сама точно така ж .І сильно ця антинародна влада ненавидить українських: патріотів, ветеранів АТО, націоналістів і всіх проукраїнських громадян. Так таку антиукраїнську -антинародну владу її негайно треба звільнити в першу чергу і без відновлення...
А так маємо те що маємо, і нічого не змінюємо бо смиренно і покірливо видно нездійсненого покращення для простих громадян від бандитів вижидаємо.
показати весь коментар
19.11.2020 06:07 Відповісти
А не хочуть ті поліцаї поїхать туди, де були ті хлопці яких вони побили? Двох поліцейських, які побили у Львові ветеранів АТО, звільнено, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6869
показати весь коментар
19.11.2020 07:43 Відповісти
В каких случаях против полиции можно применять электрошокер?
показати весь коментар
19.11.2020 08:09 Відповісти
При нападении на граждан и обязательно в область гениталий.
показати весь коментар
19.11.2020 09:20 Відповісти
Вот не понимаю, в чем зрада у некоторых? Потерпевшие обратились в полицию и нападавших полицейские задержали, несмотря на то, что те - их коллеги. Материалы не пытались заволокитить, аи передали в независимый орган - ГБР.
За нарушение служебной дисциплины двое уже уволены из полиции, на основании проведенной полицией служебной проверки (опять же - никаких попыток прикрыть своих). Дальше - уже в качестве гражданских лиц нападавшие будут фигурантами уголовного расследования, которое проводит ГБР и по его результатам будет принято решение о привлечении к уголовной ответственности.
То есть, нормальный алгоритм реагирования, как во всех цивилизованных странах.
Что не так, зрадофилы? Или вы ждали суда-тройки?
показати весь коментар
19.11.2020 08:15 Відповісти
Ничё-ничё, не пропадут - кому то ж надо в больницах уток разводить - в смысле - лучше ж утка под кроватью, чем РРО на прилавке.
показати весь коментар
19.11.2020 08:18 Відповісти
И перед увольнением пренепременно строгий выговор обьявить, а если строгий уже был, то с замечанием.
показати весь коментар
19.11.2020 08:34 Відповісти
"Двое полицейских, избивших во Львове ветеранов АТО, уволены"....... а їх так само ********* ілі просто уволілі ?
показати весь коментар
19.11.2020 08:37 Відповісти
Тепер цих мусорів треба вичисляти і "відпускати" кудись в посадку.
показати весь коментар
19.11.2020 09:44 Відповісти
ФЛЕШ МОБ - ******* МЕНТА ЗА 1350, грн! Беспроцентная рассрочка на 5 лет гарантирована!
показати весь коментар
19.11.2020 10:12 Відповісти
 
 