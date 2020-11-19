Двох поліцейських, які побили у Львові ветеранів АТО, звільнено, - Нацполіція
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Після службового розслідування з Національної поліції звільнено двох поліцейських, які побили у Львові ветеранів АТО.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
"Подія трапилася в ніч з 15 на 16 листопада цього року. У центрі Львова між перехожими сталася бійка. Коли фігурантів доставили в поліцію, з'ясувалося, що троє з учасників конфлікту - поліцейські з різних регіональних підрозділів. У Львові вони були поза службою.
Поліцейські відразу передали інформацію про затримання правоохоронців колегам з ДБР, а співробітники підрозділу внутрішньої безпеки Нацполіції почали службове розслідування", - сказано в повідомленні.
У результаті перевірки було підтверджено безпосередню причетність до бійки двох поліцейських з Тернопільської та Волинської областей. Їх вже звільнено з лав поліції. Щодо третього фігуранта з Чернівців службове розслідування триває.
Нагадуємо, раніше повідомлялося, що у Львові троє поліцейських побили двох ветеранів АТО.
Будь ласка, зачекайте...
Вангую - того что не уволили фамилия Цимерман (один из трех этих "полицейских" был с такой фамилией )
если вы отпистите полицейского то вас ждет страшная кара
- УВОЛЬНЕНИЕ С РАБОТЫ !!! .
- чего доброго штраф внесёшь а потом не отпистишь!
Ищи тебя потом как ветра в поле...
"Сперва стулья а деньги потом !
фізично військові ,загалом, слабкіші від поліцейських,"накачаних для рукопашного бою"..
але ніхто не проводить сутичок у спорті борців проти боксерів..у цьому немає змісту...
А так маємо те що маємо, і нічого не змінюємо бо смиренно і покірливо видно нездійсненого покращення для простих громадян від бандитів вижидаємо.
За нарушение служебной дисциплины двое уже уволены из полиции, на основании проведенной полицией служебной проверки (опять же - никаких попыток прикрыть своих). Дальше - уже в качестве гражданских лиц нападавшие будут фигурантами уголовного расследования, которое проводит ГБР и по его результатам будет принято решение о привлечении к уголовной ответственности.
То есть, нормальный алгоритм реагирования, как во всех цивилизованных странах.
Что не так, зрадофилы? Или вы ждали суда-тройки?