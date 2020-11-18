Двое полицейских, избивших во Львове ветеранов АТО, уволены, - Нацполиция
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
После служебного расследования из Национальной полиции уволены двое полицейских, избивших во Львове ветеранов АТО.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"Происшествие случилось в ночь с 15 на 16 ноября этого года. В центре Львова между прохожими произошла драка. Когда фигурантов доставили в полицию, выяснилось, что трое из участников конфликта - полицейские из разных региональных подразделений. Во Львове они находились вне службы.
Полицейские сразу передали информацию о задержании правоохранителей коллегам из ГБР, а сотрудники подразделения внутренней безопасности Нацполиции начали служебное расследование", - говорится в сообщении.
В результате проверки была подтверждена непосредственная причастность к драке двух полицейских из Тернопольской и Волынской областей. Они уже уволены из рядов полиции. По третьему фигуранту из Черновцов служебное расследование продолжается.
напоминаем, ранее сообщалось, что во Львове трое полицейских избили двух ветеранов АТО.
Пожалуйста, подождите...
Вангую - того что не уволили фамилия Цимерман (один из трех этих "полицейских" был с такой фамилией )
если вы отпистите полицейского то вас ждет страшная кара
- УВОЛЬНЕНИЕ С РАБОТЫ !!! .
- чего доброго штраф внесёшь а потом не отпистишь!
Ищи тебя потом как ветра в поле...
"Сперва стулья а деньги потом !
фізично військові ,загалом, слабкіші від поліцейських,"накачаних для рукопашного бою"..
але ніхто не проводить сутичок у спорті борців проти боксерів..у цьому немає змісту...
А так маємо те що маємо, і нічого не змінюємо бо смиренно і покірливо видно нездійсненого покращення для простих громадян від бандитів вижидаємо.
За нарушение служебной дисциплины двое уже уволены из полиции, на основании проведенной полицией служебной проверки (опять же - никаких попыток прикрыть своих). Дальше - уже в качестве гражданских лиц нападавшие будут фигурантами уголовного расследования, которое проводит ГБР и по его результатам будет принято решение о привлечении к уголовной ответственности.
То есть, нормальный алгоритм реагирования, как во всех цивилизованных странах.
Что не так, зрадофилы? Или вы ждали суда-тройки?