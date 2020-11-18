Двое полицейских, избивших во Львове ветеранов АТО, уволены, - Нацполиция

После служебного расследования из Национальной полиции уволены двое полицейских, избивших во Львове ветеранов АТО.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Происшествие случилось в ночь с 15 на 16 ноября этого года. В центре Львова между прохожими произошла драка. Когда фигурантов доставили в полицию, выяснилось, что трое из участников конфликта - полицейские из разных региональных подразделений. Во Львове они находились вне службы.

Полицейские сразу передали информацию о задержании правоохранителей коллегам из ГБР, а сотрудники подразделения внутренней безопасности Нацполиции начали служебное расследование", - говорится в сообщении.

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В результате проверки была подтверждена непосредственная причастность к драке двух полицейских из Тернопольской и Волынской областей. Они уже уволены из рядов полиции. По третьему фигуранту из Черновцов служебное расследование продолжается.

напоминаем, ранее сообщалось, что во Львове трое полицейских избили двух ветеранов АТО.