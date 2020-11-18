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Двое полицейских, избивших во Львове ветеранов АТО, уволены, - Нацполиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Двое полицейских, избивших во Львове ветеранов АТО, уволены, - Нацполиция

После служебного расследования из Национальной полиции уволены двое полицейских, избивших во Львове ветеранов АТО.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Происшествие случилось в ночь с 15 на 16 ноября этого года. В центре Львова между прохожими произошла драка. Когда фигурантов доставили в полицию, выяснилось, что трое из участников конфликта - полицейские из разных региональных подразделений. Во Львове они находились вне службы.

Полицейские сразу передали информацию о задержании правоохранителей коллегам из ГБР, а сотрудники подразделения внутренней безопасности Нацполиции начали служебное расследование", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На двух ветеранов во Львове напали полицейские из Черновцов, Ковеля и Бережан. ФОТО

В результате проверки была подтверждена непосредственная причастность к драке двух полицейских из Тернопольской и Волынской областей. Они уже уволены из рядов полиции. По третьему фигуранту из Черновцов служебное расследование продолжается.

напоминаем, ранее сообщалось, что во Львове трое полицейских избили двух ветеранов АТО.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+25
Граждане!
если вы отпистите полицейского то вас ждет страшная кара
- УВОЛЬНЕНИЕ С РАБОТЫ !!! .
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18.11.2020 23:59
+16
Уволены? А как же штраф, ребята?Не, ну и так понятно, что уголовки не будет, но надо же оштрафовать на 1350 гривен!
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18.11.2020 23:59
+15
А че не посажены?
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19.11.2020 00:05
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Уволены? А как же штраф, ребята?Не, ну и так понятно, что уголовки не будет, но надо же оштрафовать на 1350 гривен!
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18.11.2020 23:59 Ответить
не штраф , а дать хороших пи*дюлей
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19.11.2020 00:06 Ответить
Потому что увольнение - это дисциплинарная мера, а уголовная ответственность наступает только после следствия и решения суда, которое за 2 дня не делалось даже при Сталине.
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19.11.2020 08:09 Ответить
так про следствие что-то не говорят, его наверно даже не начинали
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19.11.2020 11:02 Ответить
Следствие ведет ГБР.
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19.11.2020 21:16 Ответить
А чего только двоих (из трех), и только уволили? Двое полицейских, избивших во Львове ветеранов АТО, уволены, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7459
Вангую - того что не уволили фамилия Цимерман Двое полицейских, избивших во Львове ветеранов АТО, уволены, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 255 (один из трех этих "полицейских" был с такой фамилией Двое полицейских, избивших во Львове ветеранов АТО, уволены, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9745)
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18.11.2020 23:59 Ответить
Граждане!
если вы отпистите полицейского то вас ждет страшная кара
- УВОЛЬНЕНИЕ С РАБОТЫ !!! .
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18.11.2020 23:59 Ответить
"Quod licet Iovi, non licet bovi" (С)
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19.11.2020 00:12 Ответить
Kazhdomu mentu szadi v zhopu po sami yaytsa bych'yemu *****... (с)
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20.11.2020 00:00 Ответить
А можно мне авансом внести штраф за штук 10 ментов? Ну и потом уже ********* этих пластмассовых...
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19.11.2020 10:11 Ответить
НЕТ !!!
- чего доброго штраф внесёшь а потом не отпистишь!
Ищи тебя потом как ветра в поле...
"Сперва стулья а деньги потом !
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19.11.2020 23:47 Ответить
А че не посажены?
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19.11.2020 00:05 Ответить
Это другое.
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19.11.2020 00:11 Ответить
...на палю.
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19.11.2020 07:19 Ответить
Шо даже не задним числом, прогресс в органах.
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19.11.2020 00:06 Ответить
Не факт, що не заднім. Може вони до Львова вже звільнені приїхали?
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19.11.2020 00:12 Ответить
Слабенькі АТОВЦІ, от якби ментиків віддубасили були б молодці!!!
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19.11.2020 00:37 Ответить
все одно кулі ефективніші від гумових кийків.

фізично військові ,загалом, слабкіші від поліцейських,"накачаних для рукопашного бою"..
але ніхто не проводить сутичок у спорті борців проти боксерів..у цьому немає змісту...
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19.11.2020 12:26 Ответить
Офігеть, - трьох імбецилів має бути за це криминально покрано!
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19.11.2020 00:40 Ответить
Кто подскажет статью УК где за избиение наказание - увольнение.
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19.11.2020 00:56 Ответить
Допускаю, что эти отстойные "полицейские" уже приняты на работу в других подразделениях полиции.... Вот если бы пресса проследила судьбу этих троих *********....
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19.11.2020 06:06 Ответить
Или уехали в Белоруссь. Там востребованы такие отморозки.
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19.11.2020 09:18 Ответить
І все буде точно так як з чоловіком Генпрокувора Бенядіктової Д. Колесником, якого 30 вересня 2020 офіційно звільнили і при цьому звільнення він отримав 750 тисяч гривень допомоги від держави. Плюс цей злодюга Колесник після відновлення через тиждень повернувся назад, і вже з категорію посади яка носила назву "середній склад поліції", а коли повернувся, то вже на посаду яка стала як вища категорії "державний службовець". А ці звільнені два бандита, копа - перевертня, які злочинно побили у Львові ветеранів АТО. вони також отримають добрячу грошову допомогу. А потім коли все вщухне відновляться назад в поліцію ще й з підвищенням на посаді. Так як ця анти-українська влада ЗЕбілів капітулянтів дуже таки любить: колаборантів, сепаратистів, бандитів, українофобів, корупціонерів.. напевно бо сама точно така ж .І сильно ця антинародна влада ненавидить українських: патріотів, ветеранів АТО, націоналістів і всіх проукраїнських громадян. Так таку антиукраїнську -антинародну владу її негайно треба звільнити в першу чергу і без відновлення...
А так маємо те що маємо, і нічого не змінюємо бо смиренно і покірливо видно нездійсненого покращення для простих громадян від бандитів вижидаємо.
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19.11.2020 06:07 Ответить
А не хочуть ті поліцаї поїхать туди, де були ті хлопці яких вони побили? Двох поліцейських, які побили у Львові ветеранів АТО, звільнено, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6869
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19.11.2020 07:43 Ответить
В каких случаях против полиции можно применять электрошокер?
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19.11.2020 08:09 Ответить
При нападении на граждан и обязательно в область гениталий.
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19.11.2020 09:20 Ответить
Вот не понимаю, в чем зрада у некоторых? Потерпевшие обратились в полицию и нападавших полицейские задержали, несмотря на то, что те - их коллеги. Материалы не пытались заволокитить, аи передали в независимый орган - ГБР.
За нарушение служебной дисциплины двое уже уволены из полиции, на основании проведенной полицией служебной проверки (опять же - никаких попыток прикрыть своих). Дальше - уже в качестве гражданских лиц нападавшие будут фигурантами уголовного расследования, которое проводит ГБР и по его результатам будет принято решение о привлечении к уголовной ответственности.
То есть, нормальный алгоритм реагирования, как во всех цивилизованных странах.
Что не так, зрадофилы? Или вы ждали суда-тройки?
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19.11.2020 08:15 Ответить
Ничё-ничё, не пропадут - кому то ж надо в больницах уток разводить - в смысле - лучше ж утка под кроватью, чем РРО на прилавке.
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19.11.2020 08:18 Ответить
И перед увольнением пренепременно строгий выговор обьявить, а если строгий уже был, то с замечанием.
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19.11.2020 08:34 Ответить
"Двое полицейских, избивших во Львове ветеранов АТО, уволены"....... а їх так само ********* ілі просто уволілі ?
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19.11.2020 08:37 Ответить
Тепер цих мусорів треба вичисляти і "відпускати" кудись в посадку.
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19.11.2020 09:44 Ответить
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19.11.2020 10:12 Ответить
 
 