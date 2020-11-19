Європейські лідери обговорять заходи спільного реагування на COVID-19

Відеоконференція глав держав і урядів країн Євросоюзу з проблематики боротьби проти пандемії коронавірусу відбудеться в четвер.

У Європейській раді пояснюють, що ця нарада є продовженням відеоконференції лідерів ЄС, що відбулася 29 жовтня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Тоді керівники країн Євросоюзу наголосили на необхідності примноження колективних зусиль у боротьбі з пандемією і зосередили увагу на політиці тестування і відстеження, а також на вакцинах.

Водночас, під час віртуальних дискусій європейські лідери торкнулися також теми економічного відновлення після коронавірусної кризи.

"Сподіваємося, що сигнал був дуже ясним і що дуже скоро стане можливим прийняти рішення про деталі реалізації прийнятого в липні пакету (економічних заходів). Оскільки всі ми усвідомлюємо, що, звичайно, потрібно просуватися шляхом перешкоджання поширенню вірусу, але також обмежити втрати в плані економічному", - сказав глава Євроради Шарль Мішель на пресконференції після неформального саміту ЄС 29 жовтня, що проходив по відеозв'язку.

Читайте також: Більшість громадян країн Євросоюзу підтримують вступ України до ЄС, - опитування

Як припускають європейські ЗМІ, ймовірно, 19 листопада главам держав і урядів не вдасться уникнути дискусії про бюджет ЄС на 2021-2027 роки та фонд відновлення економіки після пандемії COVID-19.

У минулий вівторок міністри країн ЄС, що відповідають за європейську політику своїх держав, були змушені констатувати, що так і не вдалося прийти до консенсусу 27 членів Євросоюзу щодо попередньо узгодженого 5 листопада німецьким керівництвом Ради ЄС і Європарламентом семирічного фінансового плану і пакету відновлення економіки.

За повідомленнями ЗМІ країн Євросоюзу, Угорщина і Польща заблокували прийняття державами ЄС відповідного рішення, яке повинно бути одноголосним, через включення до бюджетного законодавства механізму, який зв'язує виділення коштів з союзного бюджету з дотриманням норм правової держави.

До кінця року залишається все менше часу, і питання затвердження бюджету стає дедалі нагальнішим.

Крім цього, голова Європейської ради, який відвідав 9 листопада Відень, повідомив, що в ході відеоконференції глав держав і урядів 19 листопада, яка планувалася як нарада на вищому рівні, присвячена боротьбі проти COVID-19, тепер, після терактів у Франції та Австрії, також обговорюватиметься ця загроза.

Він заявив, що йтиметься про захист від тероризму цінностей демократії і свободи, зокрема ключових свобод совісті, релігії та вираження поглядів, на основі яких функціонує Європейський союз.

"Це ті принципи, які дозволяють нам жити разом при взаємній повазі", - сказав Мішель на пресконференції у Відні.