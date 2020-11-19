Європейські лідери обговорять заходи спільного реагування на COVID-19
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Відеоконференція глав держав і урядів країн Євросоюзу з проблематики боротьби проти пандемії коронавірусу відбудеться в четвер.
У Європейській раді пояснюють, що ця нарада є продовженням відеоконференції лідерів ЄС, що відбулася 29 жовтня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Тоді керівники країн Євросоюзу наголосили на необхідності примноження колективних зусиль у боротьбі з пандемією і зосередили увагу на політиці тестування і відстеження, а також на вакцинах.
Водночас, під час віртуальних дискусій європейські лідери торкнулися також теми економічного відновлення після коронавірусної кризи.
"Сподіваємося, що сигнал був дуже ясним і що дуже скоро стане можливим прийняти рішення про деталі реалізації прийнятого в липні пакету (економічних заходів). Оскільки всі ми усвідомлюємо, що, звичайно, потрібно просуватися шляхом перешкоджання поширенню вірусу, але також обмежити втрати в плані економічному", - сказав глава Євроради Шарль Мішель на пресконференції після неформального саміту ЄС 29 жовтня, що проходив по відеозв'язку.
Як припускають європейські ЗМІ, ймовірно, 19 листопада главам держав і урядів не вдасться уникнути дискусії про бюджет ЄС на 2021-2027 роки та фонд відновлення економіки після пандемії COVID-19.
У минулий вівторок міністри країн ЄС, що відповідають за європейську політику своїх держав, були змушені констатувати, що так і не вдалося прийти до консенсусу 27 членів Євросоюзу щодо попередньо узгодженого 5 листопада німецьким керівництвом Ради ЄС і Європарламентом семирічного фінансового плану і пакету відновлення економіки.
За повідомленнями ЗМІ країн Євросоюзу, Угорщина і Польща заблокували прийняття державами ЄС відповідного рішення, яке повинно бути одноголосним, через включення до бюджетного законодавства механізму, який зв'язує виділення коштів з союзного бюджету з дотриманням норм правової держави.
До кінця року залишається все менше часу, і питання затвердження бюджету стає дедалі нагальнішим.
Крім цього, голова Європейської ради, який відвідав 9 листопада Відень, повідомив, що в ході відеоконференції глав держав і урядів 19 листопада, яка планувалася як нарада на вищому рівні, присвячена боротьбі проти COVID-19, тепер, після терактів у Франції та Австрії, також обговорюватиметься ця загроза.
Він заявив, що йтиметься про захист від тероризму цінностей демократії і свободи, зокрема ключових свобод совісті, релігії та вираження поглядів, на основі яких функціонує Європейський союз.
"Це ті принципи, які дозволяють нам жити разом при взаємній повазі", - сказав Мішель на пресконференції у Відні.
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Усе давно знають, хто величыйшЫй лидер саврименнасти!!!
(с)
Что бы не дай Бог не забыли про необходимость увеличения финансирования
столь полезной структуры!
Они там с этой родиной Пушкина совсем рамсы попутали
Одного эфиопа главврачем засунули.
Второму дали нобелевскую премию мира - а он гражданскую войну начал