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Більшість громадян країн Євросоюзу підтримують вступ України до ЄС, - опитування

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Більшість громадян країн Євросоюзу підтримують вступ України до ЄС, - опитування

Вступ України до Європейського Союзу підтримують 55% громадян країн ЄС. Водночас приєднання України до НАТО підтримують 38%.

Про це свідчать результати опитування "Як сприймають Україну в країнах ЄС", проведеного у Франції, Німеччині, Італії та Польщі соціологічним агентством "Kantar Profiles Division" на замовлення Центру "Нова Європа", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Більшість респондентів (55%) підтримують членство України в ЄС. Підтримка членства України в НАТО також значна (38%), але ця відповідь не отримала підтримки більшості", - зазначено у звіті за підсумками опитування, презентованому в середу.

Зазначається, що 21,5% респондентів підтримують приєднання України і до ЄС, і до НАТО.

При цьому головною перешкодою для вступу України до ЄС респонденти вважають корупцію - 43,1% опитаних заявили, що боротьба з корупцією є головним пріоритетом для України. Для порівняння, у 2015 році цей показник становив 37,5%.

Найпопулярнішою відповіддю на запитання про те, яку підтримку варто надати Україні в боротьбі проти російської агресії (21,5%) є продовження санкцій ЄС щодо Росії. Найменш популярною - надання озброєнь.

Дослідження проводилося в період із 22 до 29 вересня 2020 року методом онлайн-опитування. Загалом було опитано 4 тис. респондентів віком від 18 до 65+ років, відібраних у такий спосіб, щоб пропорційно представляти різні групи за статтю, віком і регіонами проживання.

Читайте також: Україна у європейців асоціюється з війною та Росією значно менше, ніж 5 років тому, - опитування
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Топ коментарі
+14
Ну так Порох 5 років намагався показати нас цивілізованою країною.
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18.11.2020 18:29
+11
все кто за пу -
идут на ху !
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18.11.2020 18:23
+7
В статье речь о гражданах, а не о населении.
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18.11.2020 18:26
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все кто за пу -
идут на ху !
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18.11.2020 18:23 Відповісти
..очень мелким лесом из карликовых берез !!!!! Большинство граждан стран Евросоюза поддерживают вступление Украины в ЕС, - опрос - Цензор.НЕТ 3390
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18.11.2020 18:44 Відповісти
вступление Украины в ЕС/ Горит свеча печальным светом,Урканы спят тревожным сном, Майдан несется полным ходом,Стучит машина под полОм. Коломойский: Украинское еврейство станет тем локомотивом, который приведет Украину в ЕС 02.12.10.
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18.11.2020 18:24 Відповісти
в ЕС то поддерживают -но судя по результатам недавних выборов где повыбирали ублюдочных опжопников - скоро большинство в стране будет против вхождения в ЕС и НАТО-
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18.11.2020 18:25 Відповісти
В статье речь о гражданах, а не о населении.
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18.11.2020 18:26 Відповісти
Всех пид.растов из ******** скоро лишат гражданства !
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18.11.2020 18:33 Відповісти
.....с депортацией на благословенную историческую родину - солнечный Нарьян-Мар Большинство граждан стран Евросоюза поддерживают вступление Украины в ЕС, - опрос - Цензор.НЕТ 2926
включительно с Рабиновичем!
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18.11.2020 18:46 Відповісти
Теж вже непогано.
Раніше в нас не було такої підтримки.
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18.11.2020 18:26 Відповісти
Ну так Порох 5 років намагався показати нас цивілізованою країною.
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18.11.2020 18:29 Відповісти
Правда, исключительно, на каналах "5й" и "Прямой". Дальше этой аудитории дело не пошло...
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18.11.2020 18:46 Відповісти
Хотелось, что бы сделали цивилизованную страну и государство, а не рассказывали кому-то о намерениях.
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18.11.2020 18:49 Відповісти
Не смішить мої капці. Це завдяки РОтердам+
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18.11.2020 20:26 Відповісти
Главное препятствие на пути к членству по их мнению -коррупция ! Заявили 43,1 % опрошенных Більшість громадян країн Євросоюзу підтримують вступ України до ЄС, - опитування - Цензор.НЕТ 1142 И они таки правы , похоже
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18.11.2020 21:18 Відповісти
Нотрдам де Парі я
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18.11.2020 22:18 Відповісти
Судя по результатам крайних през выборов, 73% населения нашей страны хотят приколов. Не до Евросоюза им
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18.11.2020 18:26 Відповісти
Так за них (население) и не пишут. Пишут за граждан.
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18.11.2020 18:27 Відповісти
Що за прикол писати "крайні", а не останні?
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18.11.2020 18:27 Відповісти
Так они и будут вечно крайние - терпилы, другими словами. Но далеко не последние (плодятся, с-ки...).
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18.11.2020 18:29 Відповісти
Питання вступу в ЄС при президенті-малоросі не стоїть.
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18.11.2020 18:26 Відповісти
Та и сам малосос не сильно стоит, пианину забросил...
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18.11.2020 18:28 Відповісти
В Италии, в Польше точно поддержат. В Германии и во Франции- есть серьезные колебании в обществе. Допустим, в Германии "послевоенная пропаганда" набрала такие обороты к 21веку, что огромная масса немцев примет в ЕС хоть Афганистан- "Все люди братья и сёстры. Мы все одинаковы...бда бла бла...". Тот кто против подобного "толеранства"- тот, конечно, по умолчанию будет против и членства Украины в ЕС (не потому что расисты, а потому что 50%(+/-) живущих в Германии, это мигранты из разных стран) .
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18.11.2020 18:34 Відповісти
А, что Вы имеете против Афганистана?
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19.11.2020 06:24 Відповісти
типа ура. пока у нас такая ядренная коррупция нам не видать ЕС как денег из фонда Ковид-19 на аппараты ИВЛ, кислород, костюмы, расходники для врачей......
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18.11.2020 18:40 Відповісти
Пока мы туда вступим, ЕС станет каким-то халифатом...
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18.11.2020 18:45 Відповісти
Думаю, что 36% - это Польша, там наших много, а остальные - немцы, хранцузы....
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18.11.2020 18:47 Відповісти
"...Об этом свидетельствуют результаты опроса "Как воспринимают Украину в странах ЕС", проведенного во Франции, Германии, Италии и Польше..."

Чому не приводять дані по кожній країні окремо?
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18.11.2020 18:49 Відповісти
Вопрос - а что коренным образом изменится от вступления Украины в Евросоюз? НАТО это я еще понимаю... а вот по поводу ЕС... большие сомнения что наши правители будут отстаивать интересы именно своего народа и государства.....
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18.11.2020 18:49 Відповісти
Да, понимаю... ещё наверное беженцев придется принимать по квотам...
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18.11.2020 19:13 Відповісти
Не... К примеру, Польша послала Германию куда подальше в плане беженцев из мусульманских стран. В роли беженцев у них своя фишка- украинцы. Ими и прикрываются. Украина придумает своих- делов то....
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18.11.2020 19:21 Відповісти
Может быть... Украине не в первый раз на..ывать европейцев... только для этого должны быть мудрые и хитрые политики, Патриоты с большой буквы... а не показные демократы, готовые за кредит или за похвалу оттуда рідну неньку продати.
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18.11.2020 19:33 Відповісти
Почему бы не строить свой ЕС... а от вступления куда то...
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18.11.2020 18:51 Відповісти
Пока носимся с церквями попами трочим на совок и рюзге мир и не хотим образовываться в ес можно не стартовать
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18.11.2020 18:59 Відповісти
Тільки всі козломорді проти...
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18.11.2020 18:59 Відповісти
Тільки у кожного єврооптіміста є своє уявлення про європейське життя.
У німців щє таке можуть
В Берлине демонстрация против COVID-ограничений закончилась не по плану - полиция применила водомет, чтобы заставить протестующих разойтись. Многие участники были без масок и не соблюдали дистанцию
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18.11.2020 19:20 Відповісти
ЗАЖОПники кацапоглашатые визжали что Украину ЕС не ждут,набутылочники.
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18.11.2020 19:30 Відповісти
а что скрывать они уже сыты по горло муслимами и негретосами .хотя негрытосы на порядок лутше муслимов .
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18.11.2020 19:33 Відповісти
ruckij duracjok siti jestj te kto vmeste s rashkoi, smotri Ukraina, Armenija, Belarus / vse bili druziia s rashkoi, ne razlei voda. Vot i poluchili po druzjeski.
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18.11.2020 19:40 Відповісти
пиши нормальным алфавитом .надоели лабусовские смс на работе .читать небуду ))
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18.11.2020 23:13 Відповісти
terpi ruskijkak tvoj ded terpel i tvoji deti budet terpetj, vi vse rozjdeni terpilami i rabami, takova tvoja sudjba - terpi i molchi v trjapochku.
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18.11.2020 23:24 Відповісти
Тебе осталось изучить 30 букв, остальные ты знаешь. А потом уже приходи нам советы давать.
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19.11.2020 06:54 Відповісти
terpi i nemenai flazjki, stavj ruskij sebe poddelku akvafreshki i v trjapochku molchi.
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19.11.2020 07:52 Відповісти
Нихт ферштейн. Я не понимаю тех людей, которые не говорят по русски.
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19.11.2020 08:08 Відповісти
ti toljko chto priznalsia chto ti tipichnij idiot nu odnim slovom - ruckij okupant i ne vazhno v kakom pokolenije. Більшість громадян країн Євросоюзу підтримують вступ України до ЄС, - опитування - Цензор.НЕТ 2486
tak chto rab terpi kak tvoj ded terpel, toi zhe gordijj otprisk terpil.
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19.11.2020 17:42 Відповісти
Это ты пришел на наш русскоязычный форум с незнакомыми для нас буквами. А это неуважение к нам с твоей стороны. Что ты там пишешь, мне не понятно. Я не намерен учить Литовский язык из-за двух дураков на этом форуме. Поднапрягись и выучи оставшиеся тридцать букв, а потом приходи и комментируй.
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19.11.2020 18:58 Відповісти
Сначала опросили 20 тыс.чел. Из которых 8 вообще ничего не знают про Украину, 8 считаю, что Украина это Россия... ... из остатка, хто знает, меня не спросили. Не считается!*)
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18.11.2020 19:34 Відповісти
а ты собственно против ? не хочешь счастья и процветания для своих соотечественников ?

..
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18.11.2020 20:52 Відповісти
Ну так 6,5 лет НЕ хватило чтобы ввести визовый режим с рф . Отсюда такие вот познания об Украине у немцев .Плата за недальновидную и корыстолюбивую политику наших нынешних керманыча увидевшего мир в глазах международного бандита и папередника проводившего политику -торговать с этим бандитом и не провоцировать его , ато он может обидеться и ,,напасть" а до этого он только шутил, выходит ...
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18.11.2020 21:27 Відповісти
Вроде бы мужчин из РФ вообще не пускают? Чем тебе не визовый режим?
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19.11.2020 04:45 Відповісти
Не .Это не то .Цивилизованный визовый режим это несколько другое
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19.11.2020 21:14 Відповісти
ну это так себе, если после того как перживёте "жить будет прикольно, хоть и ослом у сруля", то да, но, за всё будети платить сами и всё. До последнего цента, так чтоб таки приколы были вычёркнуты уже на генном уровне
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18.11.2020 19:38 Відповісти
конечно они за . нужна дешевая рабочая сила и территория для размещения нелегалов из Африки и Ближнего Востока .А то Польша и Венгрия отчаянно сопротивляються не хотят принимать нелегалов у себя .
..
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18.11.2020 20:51 Відповісти
Серьезно?да они не видели,как у нас люди умеют плевать прямо на улице,а могут и сопли на асфальт...как мы после похода в лес,все после себя оставляем,а в селах на берегу рек,оставляем бутылки,а то ведь и разбить можем.
Какая мы нах еще европа?
Нам нужно учиться быть европейцами,культуре,уважению к другим людям.
Тогда будет не 55%,а все 90.
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18.11.2020 21:44 Відповісти
Більшість громадян країн Євросоюзу підтримують вступ України до ЄС, - опитування - Цензор.НЕТ 6431
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18.11.2020 22:48 Відповісти
 
 