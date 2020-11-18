Большинство граждан стран Евросоюза поддерживают вступление Украины в ЕС, - опрос

Вступление Украины в Европейский Союз поддерживают 55% граждан стран ЕС. Вместе с тем, присоединение Украины к НАТО поддерживают 38%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса "Как воспринимают Украину в странах ЕС", проведенного во Франции, Германии, Италии и Польше социологическим агентством "Kantar Profiles Division" по заказу Центра "Новая Европа", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Большинство респондентов (55%) поддерживают членство Украины в ЕС. Поддержка членства Украины в НАТО также значительная (38%), но этот ответ не получил поддержки большинства", - указывается в отчете по итогам опроса, представленном в среду.

Отмечается, что 21,5% респондентов поддерживают присоединение Украины и к ЕС, и к НАТО.

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При этом главным препятствием для вступления в Украины в ЕС респонденты считают коррупцию – 43,1% опрошенных заявили, что борьба с коррупцией является главным приоритетом для Украины. Для сравнения, в 2015 году этот показатель составлял 37,5%.

Самым популярным ответом на вопрос о том, какую поддержку следует оказать Украине в борьбе против российской агрессии (21,5%) является продление санкций ЕС в отношении России. Наименее популярным - предоставление вооружений.

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Исследование проводилось в период с 22 по 29 сентября 2020 года методом онлайн-опроса. Всего было опрошено 4 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 65+ лет, отобранных таким образом, чтобы пропорционально представлять различные группы по полу, возрасту и регионами проживания.