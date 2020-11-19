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Новини Політика України
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НАБУ (3425) хабар (3990) земля (801) Чернігівщина (1310) Бутусов Юрій (3125) Дмитренко Олег (2) Тимошенко_Кирило (494) Офіс Президента (1746) Мотовиловець (42) Баум (5) Халімон Павло (18)

Стався витік, хтось на самісінькому верху врятував главу "слуг" Чернігівщини Халімона від ганебного арешту за вимагання хабаря, - Бутусов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Стався витік, хтось на самісінькому верху врятував главу

Зверніть увагу, який напружений липень 2020-го був у Офісу Президента - провалили операції ГУР МО в Донецьку, провалили операцію із затримання "вагнерівців", провалили операцію НАБУ із затримання народного депутата.

Про це в своїй статті пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Народний депутат, "слуга народу" Павло Халімон, є довіреною особою президента Зеленського і главою партійної організації в Чернігівській області "Слуги народу". У Чернігівській області є велике держпідприємство "Івківці", 5 тисяч гектарів землі якого взяли в оренду структури колишнього народного депутата Блоку Порошенка Олега Дмитренка, який зараз став кандидатом у депутати партії "За майбутнє", близької до Ігоря Коломойського. Халімон - теж аграрний бізнесмен, і в липні 2020-го він вирішив взяти "Івківці" під свій контроль - саме напередодні збору врожаю. Для цього на пост заступника директора "Івківці" він поставив директора своєї компанії "Прометей-Газ" Інну Лещенко. За оцінками Дмитренка, чистий прибуток після збору врожаю цього року, який він вирощував у "Івківцях", становить близько 80 мільйонів гривень - величезний куш, який досить просто зібрати", - розповів журналіст.

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"На контролі держпідприємств як і раніше заснована політична корупція влади, бізнесмени рвуться до влади, просто щоб віджати у держави дешеву оренду землі, і без всяких інвестицій в екологію, без великих витрат, збирати врожаї і отримувати надприбутки без особливого ризику", - зазначає він.

"Халімон вимагає від Дмитренка своєї частки - за словами Дмитренка - 50%, тобто 40 мільйонів гривень, і запрошує на зустріч", - додав Бутусов.

"15 липня Халімон для демонстрації своєї влади запрошує Дмитренка на зустріч прямо в ... Офіс Президента! Зустріч відбувається в кабінеті 350 - це кабінет Бориса Баума, радника заступника голови ОП Кирила Тимошенка. Баум - темна особистість, він працював у структурах російського бізнесу, і раптово став куратором грального бізнесу в системі ОП, настільки близьким до самого Зеленського та його оточення, що йому дали кабінет поруч з главою держави! Уявляєте, які лобісти в "гральці"! І хто завів Баума і чим він насправді ще займається? На зустріч у кабінет цього тіньового лобіста, Халімон викликав і "слугу народу" Андрія Мотовилівця. Мотовиловець і Халімон факт зустрічі з Дмитренком підтвердили. Хоча з якого дива народний депутат взагалі сміє вести переговори щодо оренди землі держпідприємства в Офісі Президента? З якого дива - причому тут народний депутат до оренди землі? Якщо депутат бачить правопорушення, він не домовляється про співпрацю з бізнесменом, а подає звернення у правоохоронні органи! 19-22 липня Халімон, його довірена особа Сергій Селютин і Дмитренко кілька разів зустрічалися і зідзвонювалися, і з записаних розмов ясно, що говорять вони про отримання в Дмитренка певних паперів, і вимагають "хоча б 10% відразу". Але вимагали від Дмитренка дуже багато - за його словами, половину врожаю. Послухайте записи розмов за посиланням зверху", - розповів Бутусов.

"21 липня Дмитренко із записами цих розмов звернувся в Національне антикорупційне бюро. Детективи не вагалися - "Вивчення зазначених аудіозаписів підтвердило вказані у заяві про вчинення кримінального правопорушення обставини вимагання неправомірної вигоди у сумі 40 000 000 гривень народним депутатом України", офіційно заявило НАБУ. І НАБУ почало готувати операцію із затримання Халімона при одержанні хабаря. 22 липня Дмитренко мав під контролем передати гроші, і Халімона і всіх вимагачів повинні були затримати на місці злочину. Здавалося б, "слуги народу" проголосували скасування депутатської недоторканності, президент Зеленський постійно про це говорить, вперед! Але ... насправді це обман – недоторканність же не скасували, "слуги народу" вписали в закон норму, що НАБУ може затримати депутата тільки з санкції генерального прокурора, якого призначає президент Зеленський", - пояснив журналіст.

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"Вранці 22 липня Дмитренко подзвонив Халімону, і пообіцяв принести все, про що домовлялися. А НАБУ 22 липня зранку звернулося по санкцію на арешт Халімона в Генпрокуратуру. Але після обіду Халімон перестав брати слухавку. А наступного дня в компаніях Дмитренка відбулися обшуки поліції. Операція з арешту хабарника, який вирішує свої справи в кабінеті Баума в самому Офісі Президента, виявилася проваленою. Співробітники НАБУ, з якими я спілкувався, впевнені - стався витік інформації, і хтось дуже впливовий на самому верху врятував главу "слуг" Чернігівської області Халімона від ганебного арешту напередодні місцевих виборів. Зверніть увагу, який напружений липень 2020 го був у Офісу Президента - провалили операції ГУР МО в Донецьку, провалили операцію із затримання "вагнерівців", провалили операцію НАБУ із затримання народного депутата", - констатував Бутусов.

"Халімон, звичайно, помстився Дмитренку, і весь урожай, вирощений орендарем, зібрали вже нові керівники держпідприємства. Куди пішли кошти від збору врожаю? Про це ні Халімон, ні Баум, ні Тимошенко чомусь не повідомляють - але ж могли б сказати, що перерахували на боротьбу з коронавірусом або на будівництво доріг. Але ні", - додав він.

"Найцинічніше в цій історії, що ні фракція "Слуг народу", ні президент Зеленський, які так багато і так красномовно розповідають про свою готовність боротися з корупцією, готовність карати корупціонерів, і навіть запитують громадян, чи треба корупціонерів засуджувати на довічні терміни, просто мовчать. Халімон вийшов на пресконференцію, все, звичайно, спростував, але автентичність записів визнав, а там все зрозуміло. Тобто докази і факти зустрічі визнають, ніхто нічого не приховує. І з якого дива він обговорює оренду, і з якою дива його помічник вимагає їм щось передати від орендаря? Невже антикорупційний комітет ВР, фракція "слуг", правоохоронні органи так просто дозволять народному депутату відверто використовувати своє службове становище для вирішення комерційних питань? Невже це не є очевидною корупцією, яка не гідна ні статусу депутата, ні статусу глави партійної організації? В чию кишеню пішли 80 мільйонів чистого прибутку від зібраного врожаю?" - резюмував Бутусов.

Детальніше читайте в статті Юрія Бутусова "Операція НАБУ щодо арешту на хабарі "слуги народу" Павла Халімона провалена після звернення детективів за санкцією на арешт" тут.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+30
Произошла утечка, кто-то на самом верху спас главу "слуг" Черниговщины Халимона от позорного ареста за вымогательство взятки, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4373
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19.11.2020 10:28
+19
мафия сн - неприкасаемые, чтобы не навредить главарю
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19.11.2020 10:24
+18
я знаю хто.....

Произошла утечка, кто-то на самом верху спас главу "слуг" Черниговщины Халимона от позорного ареста за вымогательство взятки, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3915
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19.11.2020 10:25
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Правила форума Рада форумчан
мафия сн - неприкасаемые, чтобы не навредить главарю
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19.11.2020 10:24 Відповісти
Зеленые бандиты уже все провалили и страну провалили, сейчас активно готовятся к уничтожению населения ложнопандемией,( на самом деле эпидемией, дополненной преднамеренными химическими отравлениями солями тяжелых металлов) и вакцинацией отравой. Сейчас подали в Раду фашистский законопроект, чтобы людей без QR кода не пускать в госучреждения и магазины.То есть хотят убить, выморить голодом все население, которое не имеет мобилок с интернетом и кодом и не хочет иметь. А остальных с кодами сделать рабами на время, а потом заставят рабов привиться отравой-вакциной и они все идут на кладбища. Они думают,что их самих эта участь минует? Нет. И они пойдут под вакцинацию и смерть. Ублюдки.
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19.11.2020 10:34 Відповісти
я знаю хто.....

Произошла утечка, кто-то на самом верху спас главу "слуг" Черниговщины Халимона от позорного ареста за вымогательство взятки, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3915
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19.11.2020 10:25 Відповісти
Стався витік, хтось на самісінькому верху врятував главу "слуг" Чернігівщини Халімона від ганебного арешту за вимагання хабаря, - Бутусов - Цензор.НЕТ 725
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19.11.2020 11:23 Відповісти
А помните, как Майкл меченый, тоже сидел, у старого радиоприемника....
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19.11.2020 10:49 Відповісти
ні.
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19.11.2020 10:51 Відповісти
Так вот что такое борьба со взяточничеством. Браво, брависсимо.
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19.11.2020 10:26 Відповісти
какая утечка может быть у вещей которые не имеют дна?
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19.11.2020 10:27 Відповісти
Активное бурление ЗЕленого говна выплескивает его через края.
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19.11.2020 10:43 Відповісти
Произошла утечка, кто-то на самом верху спас главу "слуг" Черниговщины Халимона от позорного ареста за вымогательство взятки, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4373
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19.11.2020 10:28 Відповісти

@freeukrman

- Володимире Олександровичу, у нас діра в бюджеті 300млрд, у нас люди ПОМИРАЮТЬ бо кисню в лікарнях не вистачає, кількість хворих вже більше 12 тисяч за добу, лікарні переповнені! Що будемо робити?

- Так, давай, записуємо черговий ролик про Порошенка.

Який п...
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19.11.2020 10:45 Відповісти
Произошла утечка, кто-то на самом верху спас главу "слуг" Черниговщины Халимона от позорного ареста за вымогательство взятки, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8268
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19.11.2020 10:47 Відповісти
Двойника ему уже подыскали, а Вольдемар? Произошла утечка, кто-то на самом верху спас главу "слуг" Черниговщины Халимона от позорного ареста за вымогательство взятки, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7477
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19.11.2020 10:52 Відповісти
Какая же гнусавая рожа у этого зебиленского
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19.11.2020 10:28 Відповісти
Па ч"їму Ви так очінь русккєхь ні любіті??
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19.11.2020 11:18 Відповісти
Відчуваю, що скоро нам доведеться у поляків взяти в оренду "Освенцім" років на двадцять.
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19.11.2020 10:28 Відповісти
Произошла утечка, кто-то на самом верху спас главу "слуг" Черниговщины Халимона от позорного ареста за вымогательство взятки, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5
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19.11.2020 10:32 Відповісти
Произошла утечка, кто-то на самом верху спас главу "слуг" Черниговщины Халимона от позорного ареста за вымогательство взятки, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1742
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19.11.2020 10:46 Відповісти
какие-то 80 млн.грн. - тьфу, неприлично даже писать о такой мелочи.
По сравнению с 30 млрд. которые слямзили и продолжают лямзить на дорогах.
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19.11.2020 10:30 Відповісти
У чому проблема? За це проголосували 73% виборців. Значить мають право грабувати.
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19.11.2020 10:32 Відповісти
Зеленський обіцяв повісити в коридорах ВР фото загиблих хлопців Небесної сотні, щоб депутати бачили ці очі, ці обличчя і не сміли красти. Але як бачимо президент і його найближче оточення і далі крадуть мільйони і мільярди гривень з казни держави. Тому я хочу спитати клептоманів Зеленського і його депутатів. "За що загинула небесна сотня?"
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19.11.2020 10:34 Відповісти
А в себе повісив картинки із шаурмою та пінгвінами...

Офіс президента причепурили новими картинами: з шаурмою та пінгвінами-депутатами.

Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/news/ofis-prezidenta-prichepurili-novimi-kartinami-z-shaurmoyu-ta-pingvinami-deputatami-618369.html
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19.11.2020 10:50 Відповісти
ЗєлохДаун чекає прямої вказівки ЄС щодо подружжя вєнєдіктових?
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19.11.2020 10:34 Відповісти
Вадим Фолькер

1 ч. ·

Зеленский пригрозил Порошенко: "Будем возвращать в бюджет то, что вы украли".

Владимир Александрович, у вас было достаточно времени, а у назначенных вами генпрокуроров достаточно инструментов и полномочий, что бы и украденное вернуть и виновного посадить (ещё весной).

Если до сих пор не вернули и не посадили, то не вернёте и не посадите. И никаких "будем". Единственное, что будете - публично извиняться, так же как и угрожали. Кстати, сможете сказать, что это была шутка, типа юмористическая миниатюра " очень грозный президент".

Перед Пашинским тоже нужно будет извинится и тоже публично. Согласен, это унизительно извиняться перед Пашинским, но надо. Ведь или бандит сидит в тюрьме или извиняться.
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19.11.2020 10:37 Відповісти
Зебобыс, а ну клиенты в студию поржать уже охота.
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19.11.2020 10:41 Відповісти
Чи й не новость.Типа без этой "утечки" сложно было догадаться
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19.11.2020 10:42 Відповісти
Ой, і хто ж це міг бути? Хто зливає наші спецопереції проти кацапів, спецоперації по боротьбі з корупцією? Думаєте Бубочка та його мАладая команда? Це ж виходить, що він кришує злочинність. Та "не може" такого бути.
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19.11.2020 10:42 Відповісти
Когда уже эти мерзкие рожи уйдут в небытие?
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19.11.2020 10:45 Відповісти
Самостійно не підуть.
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19.11.2020 11:11 Відповісти
Па ч"їму Ви так очінь русккєхь ні любіті??
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19.11.2020 11:19 Відповісти
ЗЕворы и ЗЕбандиты всегда прикроют своего ЗЕжопого.
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19.11.2020 10:50 Відповісти
Обещал Клован одно, делает другое. Вот поетому его и ненавидит 80 % населения. Таколй же лузер ка Ющ. Гореть ему в аду.
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19.11.2020 11:20 Відповісти
Дурак ты, Ваня. И Ющенко Виктора не тебе оценивать.
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19.11.2020 12:00 Відповісти
Ющенко був добрим президентом! Українці дика нація.
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19.11.2020 12:38 Відповісти
Так это что, опять Венедиктова слила информацию?
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19.11.2020 11:29 Відповісти
Коли кажу європейцям, що я оригінально з України на мене дивно дивляться і говорять про корупцію.
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19.11.2020 12:39 Відповісти
Ну- все, як завжди. Назвіть мені хоч одного прібліжонного к тєлу, якого посадили в історично досяжному для обзіру минулому.
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19.11.2020 12:52 Відповісти
Зеля на снимке такой молодой, радостный....
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19.11.2020 13:34 Відповісти
Фейкомет.
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19.11.2020 16:07 Відповісти
Стався витік, хтось на самісінькому верху врятував главу "слуг" Чернігівщини Халімона від ганебного арешту за вимагання хабаря, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8340
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20.11.2020 00:33 Відповісти
 
 