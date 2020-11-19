МОЗ просить уряд виділити додаткові кошти для оплати НСЗУ лікування COVID-19

Міністерство охорони здоров'я України подало на розгляд Кабінету Міністрів проєкт постанови про виділення Національній службі здоров'я України додаткових коштів для оплати стаціонарної медичної допомоги за лікування COVID-19.

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова під час пресбрифінгу в Києві в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У квітні, коли формувалися зміни до держбюджету 2020 року, НСЗУ на COVID-19 було передбачено 15,8 млрд грн. Ця сума ґрунтувалася на прогнозах Всесвітньої організації охорони здоров'я, а також на експертизі фахівців. Прогнози у квітні й дані після завершення жовтня суттєво відрізняються, зокрема у квітні виплатили 953 млн грн, у жовтні - 3,3 млрд грн. Тому прогнози уточнили, і 6 листопада НСЗУ повідомила про потребу в додаткових коштах, щоб закрити фінансування грудня. Цей запит повністю верифікований МОЗ й уряду подано проєкт про виділення відповідних коштів", - сказала заступниця міністра.

Раніше в НСЗУ заявляли, що до кінця року для фінансування медзакладів, які надають допомогу з COVID-19, бракує 5,6 млрд грн.

Шаталова також наголосила: якщо до кінця року не буде ухвалено держбюджету 2021 року, програму медичних гарантій фінансуватимуть у розмірі 1/12 попереднього року.

"Програма медгарантій розпочалася з квітня і була передбачена на дев'ять місяців - розподілиться на 12 місяців. За орієнтовної потреби на грудень майже 13 млрд грн, на січень в бюджеті буде закладено 7,6 млрд грн", - сказала вона.

Також читайте: У дев'яти областях України завантаженість ліжок у лікарнях не перевищує 50%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА