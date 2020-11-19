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МОЗ просить уряд виділити додаткові кошти для оплати НСЗУ лікування COVID-19

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

МОЗ просить уряд виділити додаткові кошти для оплати НСЗУ лікування COVID-19

Міністерство охорони здоров'я України подало на розгляд Кабінету Міністрів проєкт постанови про виділення Національній службі здоров'я України додаткових коштів для оплати стаціонарної медичної допомоги за лікування COVID-19.

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова під час пресбрифінгу в Києві в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У квітні, коли формувалися зміни до держбюджету 2020 року, НСЗУ на COVID-19 було передбачено 15,8 млрд грн. Ця сума ґрунтувалася на прогнозах Всесвітньої організації охорони здоров'я, а також на експертизі фахівців. Прогнози у квітні й дані після завершення жовтня суттєво відрізняються, зокрема у квітні виплатили 953 млн грн, у жовтні - 3,3 млрд грн. Тому прогнози уточнили, і 6 листопада НСЗУ повідомила про потребу в додаткових коштах, щоб закрити фінансування грудня. Цей запит повністю верифікований МОЗ й уряду подано проєкт про виділення відповідних коштів", - сказала заступниця міністра.

Раніше в НСЗУ заявляли, що до кінця року для фінансування медзакладів, які надають допомогу з COVID-19, бракує 5,6 млрд грн.

Шаталова також наголосила: якщо до кінця року не буде ухвалено держбюджету 2021 року, програму медичних гарантій фінансуватимуть у розмірі 1/12 попереднього року.

"Програма медгарантій розпочалася з квітня і була передбачена на дев'ять місяців - розподілиться на 12 місяців. За орієнтовної потреби на грудень майже 13 млрд грн, на січень в бюджеті буде закладено 7,6 млрд грн", - сказала вона.

Також читайте: У дев'яти областях України завантаженість ліжок у лікарнях не перевищує 50%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Автор: Наталя Джума
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А потом эти деньги закатают в асфальт?
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19.11.2020 11:13 Відповісти
Не не, не, не, не, только на асфальт.
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19.11.2020 11:14 Відповісти
Минздрав просит правительство выделить дополнительные средства для оплаты НСЗУ лечения COVID-19 - Цензор.НЕТ 3977
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19.11.2020 11:14 Відповісти
Беріть натурою.

Минздрав просит правительство выделить дополнительные средства для оплаты НСЗУ лечения COVID-19 - Цензор.НЕТ 9840
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19.11.2020 11:15 Відповісти
Минздрав просит правительство выделить дополнительные средства для оплаты НСЗУ лечения COVID-19 - Цензор.НЕТ 4353
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19.11.2020 11:17 Відповісти
Кабмин только асфальтом выдаёт..
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19.11.2020 11:20 Відповісти
Є два варіанти - або відколупувати асфальт, або повернути зроші в ковідний фонд. Враховуючи нинюшніх асфальтоукладчиків - то думаю, весно асфальт можна буде збирати спокійно без напряга...
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19.11.2020 11:53 Відповісти
О как !!!! А как дорого-фсфальт?
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19.11.2020 11:55 Відповісти
Не сметь! Все бабло в ЗЕасфальт и офшоры!
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19.11.2020 12:31 Відповісти
 
 