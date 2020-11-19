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обшук (1341) СБУ (10010) В'ятрович (236) Пошивайло (33) Музей Майдану (61)

У Музеї Революції Гідності проводять обшуки. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події

У Музеї Революції Гідності проводять обшуки. ФОТО

Співробітники відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності проводять обшуки в Музеї Революції Гідності.

Про це йдеться на сторінці Музею в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"У ці хвилини саме відкрили і проводимо міжнародний науковий форум, готуємо заходи до річниці Революції Гідності, тому... деталі згодом", - йдеться в повідомленні.

Згідно з фото, обшук проводять співробітники відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності.

Генеральний директор музею Ігор Пошивайло у Facebook повідомив, що обшуки проводилися також у нього вдома.

"О 7 ранку увірвалися до хати з обшуком слідчі поліції та СБУ. Так само зранку ці ж хлопці заблокували роботу двох приміщень Національного музею Революції Гідності. Вилучено носії інформації (неправомірно) і документацію з фінансово-господарської діяльності", - зазначив Пошивайло.

Нардеп "Європейської Солідарності" Володимир В'ятрович на сторінці в мережі Facebook зазначив: "Зараз у Музеї революції гідності СБУ здійснює обшуки. Влада не просто хоче, щоб ми забули про події зими 2013-2014, але й повернути нас у минуле часів Януковича".

В'ятрович додав, що проводять обшуки навмисне перед річницею Майдану, "демонструючи, що не Майдан переміг, а вони взяли реванш".

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У Музеї Революції Гідності проводять обшуки 01
У Музеї Революції Гідності проводять обшуки 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+54
Як же це по-пуйловські ...

Перед самою річницею початку Євромайдану прийти із обшуком в музей Революції Гідності.
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19.11.2020 11:33
+48
всьо как на подбор, ага

Herman Aksom@eternalrailway 21 ч

Зеленський і сам виставляє себе ідіотом і все його оточення кожного дня лупить по ньому рикошетом. Весь моносброд ганьбиться 24/7.

Але вся пропагандистська махіна заточена на одну ціль: не допускати і гасити репутаційні втрати Ермака. Він - святе, він головна цінність цього режиму.
З темника Банкової: "Не допустить втягивание в скандал вокруг В.Зеленского главы офиса президента А.Ермака." - плювати на зеленських, головний актив Росії тут - агент ГРУ Ермак.
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19.11.2020 11:30
+29
а чому немає обшуків у бойка, габіновіча та інших **********?!
Тварюки зовсім знахабніли
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19.11.2020 11:39
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Это так Портнов со своей кремлевской и медведчуковской компанией всеми силами хоть чем-то пытаются дискредитировать Майдан, недаром подготовлено к годовщине Майдана.
Если этих гнид так кочевряжит память о Майдане - значит все было правильно
У Музеї Революції Гідності проводять обшуки - Цензор.НЕТ 6966
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19.11.2020 18:22 Відповісти
зрада? или, всё таки воруют везде, даже на святом.
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19.11.2020 20:30 Відповісти
Плюнь тому в рило,хто таке ляпне. Щоб вкрасти хоча б копійку на таких справах,треба бути іменно тою копійкою. Дурь і маразм!
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19.11.2020 23:03 Відповісти
у кого дурь и маразм?
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25.11.2020 18:58 Відповісти
Здобули...
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19.11.2020 21:01 Відповісти
Антидержавні спрограмовані дії диверсантів кремля в роботі. Країна на порозі або Розвалу,або повномасштабної Агресії,або Анархіі( бо Державницькими інтересами і чинниками вже не пахне з 21 квітня 2019 року), або ПІДЙОМУ НАРОДУ на боротьбу за свою країну і за своє цивілізоване існування. Обрання Байдена остудило трохи диверсантів в Україні і їх кураторів в Москві і МСР, тому Зеленський і заховався в Феофанії з температурою в 36,6 * по Цельсію з коронкою ( на зубах). Якщо не ми,то хто ?
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19.11.2020 22:59 Відповісти
ПАРАДОКС: гроші вкрали ПІДРЯДНИКИ, але обшуки в МУЗЕЇ!!! Чому немає обшуків у підрядників?
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20.11.2020 01:11 Відповісти
Учитывая сегодняшние события с обыском в музее Революции Достоинства и вызовом на допросы лидеров Майдана можно, конечно, считать Зеленского инкарнацией Януковича, человеком которого жмут проукраинские силы и память о Майдане.
Но, положа руку на сердце, кажется, что в этом процессе он уже не игрок, а статист. Человек с замашками опереточного автократа, но без способностей в сфере реальной власти.
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20.11.2020 01:59 Відповісти
Чи ті хто не був на майдані можуть зрозуміти майдан?)) як можна було допустити їх до влади ..., позор
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20.11.2020 03:29 Відповісти
Самі просрали все , як колись після Хмельницького так і при Петлюрі... так і тепер ....
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20.11.2020 03:32 Відповісти
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