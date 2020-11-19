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обыск (1844) СБУ (18666) Вятрович (274) Пошивайло (34) Музей Майдана (61)

В Музее Революции Достоинства проводят обыски. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В Музее Революции Достоинства проводят обыски. ФОТО

Сотрудники отделения расследования преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности проводят обыски в Музее Революции Достоинства.

Об этом говорится на странице Музея в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"В эти минуты как раз открыли и проводим международный научный форум, готовим мероприятия к годовщине Революции Достоинства, поэтому ... детали позже", - говорится в сообщении.

Согласно фото, обыск проводят сотрудники отделения расследования преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности.

Генеральный директор музея Игорь Пошивайло в Facebook сообщил, что обыски проводились также у него дома.

"В 7 утра ворвались в дом с обыском следователи полиции и СБУ. Так же утром эти же ребята заблокировали работу еще двух помещений Национального Музея Революции Достоинства. Изъяты носители информации (неправомерно) и документация по финансово-хозяйственной деятельности", - отметил Пошивайло.

Нардеп "Европейской Солидарности" Владимир Вятрович на странице в сети Facebook отметил: "Сейчас в Музее Революции Достоинства СБУ проводит обыски. Власть не просто хочет, чтобы мы забыли о событиях зимы 2013-2014, но и вернуть нас в прошлое времен Януковича".

Вятрович добавил, что проводят обыски умышленно перед годовщиной Майдана, "демонстрируя, что не Майдан победил, а они взяли реванш".

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В Музее Революции Достоинства проводят обыски 01
В Музее Революции Достоинства проводят обыски 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+54
Як же це по-пуйловські ...

Перед самою річницею початку Євромайдану прийти із обшуком в музей Революції Гідності.
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19.11.2020 11:33
+48
всьо как на подбор, ага

Herman Aksom@eternalrailway 21 ч

Зеленський і сам виставляє себе ідіотом і все його оточення кожного дня лупить по ньому рикошетом. Весь моносброд ганьбиться 24/7.

Але вся пропагандистська махіна заточена на одну ціль: не допускати і гасити репутаційні втрати Ермака. Він - святе, він головна цінність цього режиму.
З темника Банкової: "Не допустить втягивание в скандал вокруг В.Зеленского главы офиса президента А.Ермака." - плювати на зеленських, головний актив Росії тут - агент ГРУ Ермак.
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19.11.2020 11:30
+29
а чому немає обшуків у бойка, габіновіча та інших **********?!
Тварюки зовсім знахабніли
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19.11.2020 11:39
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Это так Портнов со своей кремлевской и медведчуковской компанией всеми силами хоть чем-то пытаются дискредитировать Майдан, недаром подготовлено к годовщине Майдана.
Если этих гнид так кочевряжит память о Майдане - значит все было правильно
У Музеї Революції Гідності проводять обшуки - Цензор.НЕТ 6966
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19.11.2020 18:22 Ответить
зрада? или, всё таки воруют везде, даже на святом.
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19.11.2020 20:30 Ответить
Плюнь тому в рило,хто таке ляпне. Щоб вкрасти хоча б копійку на таких справах,треба бути іменно тою копійкою. Дурь і маразм!
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19.11.2020 23:03 Ответить
у кого дурь и маразм?
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25.11.2020 18:58 Ответить
Здобули...
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19.11.2020 21:01 Ответить
Антидержавні спрограмовані дії диверсантів кремля в роботі. Країна на порозі або Розвалу,або повномасштабної Агресії,або Анархіі( бо Державницькими інтересами і чинниками вже не пахне з 21 квітня 2019 року), або ПІДЙОМУ НАРОДУ на боротьбу за свою країну і за своє цивілізоване існування. Обрання Байдена остудило трохи диверсантів в Україні і їх кураторів в Москві і МСР, тому Зеленський і заховався в Феофанії з температурою в 36,6 * по Цельсію з коронкою ( на зубах). Якщо не ми,то хто ?
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19.11.2020 22:59 Ответить
ПАРАДОКС: гроші вкрали ПІДРЯДНИКИ, але обшуки в МУЗЕЇ!!! Чому немає обшуків у підрядників?
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20.11.2020 01:11 Ответить
Учитывая сегодняшние события с обыском в музее Революции Достоинства и вызовом на допросы лидеров Майдана можно, конечно, считать Зеленского инкарнацией Януковича, человеком которого жмут проукраинские силы и память о Майдане.
Но, положа руку на сердце, кажется, что в этом процессе он уже не игрок, а статист. Человек с замашками опереточного автократа, но без способностей в сфере реальной власти.
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20.11.2020 01:59 Ответить
Чи ті хто не був на майдані можуть зрозуміти майдан?)) як можна було допустити їх до влади ..., позор
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20.11.2020 03:29 Ответить
Самі просрали все , як колись після Хмельницького так і при Петлюрі... так і тепер ....
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20.11.2020 03:32 Ответить
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