В Музее Революции Достоинства проводят обыски. ФОТО

Сотрудники отделения расследования преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности проводят обыски в Музее Революции Достоинства.

Об этом говорится на странице Музея в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"В эти минуты как раз открыли и проводим международный научный форум, готовим мероприятия к годовщине Революции Достоинства, поэтому ... детали позже", - говорится в сообщении.

Согласно фото, обыск проводят сотрудники отделения расследования преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности.

Генеральный директор музея Игорь Пошивайло в Facebook сообщил, что обыски проводились также у него дома.

"В 7 утра ворвались в дом с обыском следователи полиции и СБУ. Так же утром эти же ребята заблокировали работу еще двух помещений Национального Музея Революции Достоинства. Изъяты носители информации (неправомерно) и документация по финансово-хозяйственной деятельности", - отметил Пошивайло.

Нардеп "Европейской Солидарности" Владимир Вятрович на странице в сети Facebook отметил: "Сейчас в Музее Революции Достоинства СБУ проводит обыски. Власть не просто хочет, чтобы мы забыли о событиях зимы 2013-2014, но и вернуть нас в прошлое времен Януковича".

Вятрович добавил, что проводят обыски умышленно перед годовщиной Майдана, "демонстрируя, что не Майдан победил, а они взяли реванш".

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