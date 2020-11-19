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Новини ПодіїКиївські новини
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Київ (13828) мінування (1158) патрульна поліція (1399)

Подумали, що вибухівка: дівчина повернула подарований колишнім хлопцем телефон, примотавши його скотчем до автомобіля в центрі Києва. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події Київські новини

У Києві виявили автомобіль з телефоном, примотаним до нього скотчем.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби патрульної поліції в Facebook.

"Вчора на лінію "102" надійшов виклик з приводу підозрілого предмета. Перехожий зауважив, що до автомобіля Porsche примотано скотчем сторонній предмет. Надзвичайна подія сталася на вулиці Станіславського", - сказано в повідомленні.

На місце прибули патрульні, рятувальники і вибухотехніки.

Подумали, що вибухівка: дівчина повернула подарований колишнім хлопцем телефон, примотавши його скотчем до автомобіля в центрі Києва 01

Патрульні обмежили доступ пішоходів і рух автомобілів до місця події для безпеки громадян.

"Пізніше на місце прийшов власник автомобіля і пояснив, що таким чином колишня дівчина, ймовірно, повернула його подарунок - мобільний телефон.

Добре те, що добре закінчується. Якщо ви виявили підозрілий предмет - звертайтеся на лінію "102"", - додали в поліції.

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Подумали, що вибухівка: дівчина повернула подарований колишнім хлопцем телефон, примотавши його скотчем до автомобіля в центрі Києва 02
Фото: патрульна поліція

Подумали, що вибухівка: дівчина повернула подарований колишнім хлопцем телефон, примотавши його скотчем до автомобіля в центрі Києва 03

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+28
Наша Галя балувана Приняли за взрывчатку: девушка вернула подаренный бывшим парнем телефон, примотав его скотчем к автомобилю в центре Киева - Цензор.НЕТ 8197
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19.11.2020 12:50
+24
она его за порше полюбила, а он её телефоном кинул )
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19.11.2020 12:47
+11
рогуль, з Кривого Рога навірно. Там за теліфон всьо рішается.А тут -Київ!
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19.11.2020 12:51
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она его за порше полюбила, а он её телефоном кинул )
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19.11.2020 12:47 Відповісти
Нада было обезвредить методом подрыва!
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19.11.2020 17:17 Відповісти
Наша Галя балувана Приняли за взрывчатку: девушка вернула подаренный бывшим парнем телефон, примотав его скотчем к автомобилю в центре Киева - Цензор.НЕТ 8197
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19.11.2020 12:50 Відповісти
Так он ей наверно без коробки и зарядки подарил, ворованный, как и Порш.
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19.11.2020 17:18 Відповісти
рогуль, з Кривого Рога навірно. Там за теліфон всьо рішается.А тут -Київ!
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19.11.2020 12:51 Відповісти
ага, и голосовал за зелинского Подумали, що вибухівка: дівчина повернула подарований колишнім хлопцем телефон, примотавши його скотчем до автомобіля в центрі Києва - Цензор.НЕТ 8696
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19.11.2020 13:00 Відповісти
ага рогуль с Кривога Рога ёпта гыгыгы какое назваение горада стремнае это в рассеи где-то?)))
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19.11.2020 14:41 Відповісти
Способа вернуть попроще конечно не придумала, еще удивляюсь как его не сперли.
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19.11.2020 12:53 Відповісти
возможно это была взятка полицейским за неправильную парковку, но они его не так поняли)
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19.11.2020 12:54 Відповісти
почему без упаковки? секондовский?
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19.11.2020 13:14 Відповісти
китайская подделка.
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19.11.2020 13:44 Відповісти
а слабО было гвоздём к крыше прибить? Подумали, що вибухівка: дівчина повернула подарований колишнім хлопцем телефон, примотавши його скотчем до автомобіля в центрі Києва - Цензор.НЕТ 6148
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19.11.2020 13:19 Відповісти
...она давала по любви , а он ей телефон... Подумали, що вибухівка: дівчина повернула подарований колишнім хлопцем телефон, примотавши його скотчем до автомобіля в центрі Києва - Цензор.НЕТ 4323
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19.11.2020 13:27 Відповісти
Шо опять жинка-*********?
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19.11.2020 13:43 Відповісти
Порш что праворульный, как она расчитывала что он его обнаружит садясь в салон с левой стороны, блондинка?
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19.11.2020 13:46 Відповісти
видно богачка... под такого не леч..((
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19.11.2020 14:10 Відповісти
а ты бы лег под такого?
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19.11.2020 15:28 Відповісти
Э, коробку верни! Подумали, що вибухівка: дівчина повернула подарований колишнім хлопцем телефон, примотавши його скотчем до автомобіля в центрі Києва - Цензор.НЕТ 4143
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19.11.2020 14:13 Відповісти
Посмотри в глаза, я хочу сказать:
"Я забуду тебя, я не буду рыдать"
Я хочу узнать, на кого ты меня променял
Но больше не звони и меня не зови
Я забуду про всё, что ты говорил
Я верну тебе всё, что ты подарил. Когда то пела Наталья Ветлицкая.
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19.11.2020 14:24 Відповісти
Дура! Нужно было примотать презерватитом к тому (его) месту за удовлетврение потребности которого и был подарен телефон! Она хотела "большой и чистой любви" (с брюликамм, шубками и модными сапожками), а он какиобычно оказался "козлом и жлобом" (не дарил того, что предполагалось) или удовлетворял саою похоть с другими (штрейбрейхершами, за меньшую мзду, а то и вообще за даром)!
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19.11.2020 16:19 Відповісти
С каких пор телефон является подозрительным предметом?
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19.11.2020 16:40 Відповісти
Надо было Porsche с непонятным предметом,похожем на телефон отвезти на пустырь и подорвать к Е.М.,еще до прихода хозяина!Вот радости то было бы!
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19.11.2020 17:09 Відповісти
тупая звизда.
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19.11.2020 20:22 Відповісти
 
 