Спалах інфекції в ліцеї на Харківщині: постраждали 37 учнів різних класів

18.11.2020 р. серед учнів комунального закладу "Дергачівський ліцей №3" Дергачівської районної ради зареєстровано спалах інфекційних захворювань.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Харківської обласної лабораторного центру.

За даними екстрених повідомлень направлених із закладів охорони здоров’я попередній діагноз – харчова токсикоінфекція?, гострий гастроентероколіт?

Станом на 19.11.2020 кількість захворілих становить 37 осіб. Всі захворілі перебувають на амбулаторному лікуванні. Надання медичної допомоги та медичне спостереження за контактними організовано та проводиться медичними працівниками КНП "ЦПМСД Дергачівського району" ДРР.

"З метою локалізації та ліквідації спалаху, встановлення причин виникнення, факторів та шляхів передачі інфекції, джерела можливого інфікування 18.11.2020 фахівцями Дергачівської міжрайонної філії нашої установи проведено епідеміологічне розслідування та санітарно-епідеміологічне обстеження вищезазначеного закладу. Організовано та проведено комплекс протиепідемічних заходів: заключна дезінфекція, відбір проб води та харчових продуктів, змивів з об’єктів зовнішнього середовища, опитування та обстеження хворих і контактних осіб та ін." - сказано в повідомленні.

Протиепідемічні заходи тривають.

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Як пише Депо.Харьков, за словами заступника голови Дергачівської райдержадміністрації Костянтина Лизлова, хворі - учні різних класів.