11 міст обиратимуть мера найближчої неділі, - ЦВК

Повторне голосування на виборах міського голови відбудеться в неділю, 22 листопада, в 11 містах. З собою на дільницю потрібно взяти, крім документів, маску і ручку.

Про це повідомляє пресслужба Центральної виборчої комісії, інформує Цензор.НЕТ.

У ЦВК нагадали, що для безпечної участі в голосуванні потрібно надіти маску і взяти особисту ручку, а також дотримуватися соціальної дистанції.

Виборці, які мають ознаки захворювання, голосуватимуть в окремих кабінках.

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