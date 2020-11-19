11 міст обиратимуть мера найближчої неділі, - ЦВК
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Повторне голосування на виборах міського голови відбудеться в неділю, 22 листопада, в 11 містах. З собою на дільницю потрібно взяти, крім документів, маску і ручку.
Про це повідомляє пресслужба Центральної виборчої комісії, інформує Цензор.НЕТ.
У ЦВК нагадали, що для безпечної участі в голосуванні потрібно надіти маску і взяти особисту ручку, а також дотримуватися соціальної дистанції.
Виборці, які мають ознаки захворювання, голосуватимуть в окремих кабінках.
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Народний депутат з фракції «Європейська Солідарність», кандидат на посаду голови Львівської ОТГ Олег Синютка на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив, що на нього здійснена інформаційна атака в соціальних мережах. «Інформаційна атака на мої сторінки в соцмережах. Заблоковано мій акаунт в Іnstagram. Від сьогодні у мене немає доступу до власної сторінки. З'явився ще й клон моєї сторінки, створений невідомими адміністраторами»(*** САДОБОТИ ПРАЦЮЮТЬ )
«Хочу попередити користувачів соцмереж, що я не маю жодного відношення до контенту та будь-яких повідомлень, опублікованих на фейкових акаунтах. Таке враження, що саме перед місцевими виборами хтось хоче втягнути мене в брудну інформаційну війну», - підкреслив він. Олег Синютка закликав опонентів до чесної боротьби. «Опонентам можу сказати, що брудні технології і «гра без правил» не додадуть їм голосів на виборах. Люди все бачать і здатні оцінити ваші вчинки. Злочини будуть викриті, і той, хто їх чинить, не сховається у віртуальному просторі. Не порушуйте інформаційну безпеку і не маніпулюйте. Мене ви цим не залякаєте», - наголосив представник «Європейської Солідарності». «В нашому суспільстві вже й так достатньо обману і загроз від ворогів, від тих, хто засмічує інформаційний простір, намагаючись дезінформувати людей. Українці мають об'єднуватися, співпрацювати, а не влазити в міжусобиці і шкодити один одному», - закликав він.
9 год ·
Це була важка ніч для ботоферм Садового. Думаю, ті хто зараз масово клепають хвалебні коментарі для Садового будуть голосувати за Синютку. Настільки їх за цю ніч задовбав Андрій Іванович...
"Українці мають об'єднуватися, співпрацювати, а не влазити в міжусобиці і шкодити один одному", -ніби і правильна цитата від кандидата на посаду львівського голови пана Синютки О., але якась не щира, украдається кругом фальш. Поясню свою думку пересічним галичанам з філософської точки зору . По-перше об'єднуватись можна навколо національної ідеї, на якійсь корисній для народу платформі:
- Хотів би об'єднатись з Порошенком, Синюткою і їх командою задля світлого майбутнього України і побудови у Львові міста Сонця (за теорією Томаса Мора і Томазо Кампанелли)
- Хотів би об'єднатись, щоб ми з Синюткою О., Порошенком П. стали у ті окопи і погнали москалів з нашої землі,
- Хотів би об'єднатись з Порошенком, Синюткою і їх командою фінансово, щоб дали золотий ключик галичанам до своїх накрадених статків ( бо з тих бордів по місту дуже яскраво видно, що ті гроші не зароблені тяжкою працею та потом і слізьми,
- Хотів би об'єднатись навколо віри у Господа нашого, а не церковний розбрат.
Хотів би об'єднатись, але не можу і не маю права. Бо прожив чимало літ, та й світу достатньо побачив та й як може об'єднатись представник народу з олігархом і його черговим партійним проектом (після спільного з Медведчуком проекту соціалістичної партії об'єднаної, після створення партії регіонів, після створення партпроекту «Солідарність» на кшталт польського національного руху (але там рух солідарності створили робітники судоверфі, а не олігарх), з останніх проектів блоку БПП та відокремлення партії "Удар" виник новий проект з красивою назвою "Європейська солідарність", на відміну від справжньої Європейської партії (голова Микола Катеринчук).
Як можна об'єднатись представник народу з вчорашніми найвищими чиновниками, які кинули країну в економічну безодню, зруйнували грошову систему, зробили кожного українця в 3-5 разів біднішими,
- як можна об'єднуватись з політичною силою, яка створила НКРЕКП, і тим встановила непомірні тарифи (на газ, електроенергію, теплопостачання), які 5 років грабували мій народ,
- як можна об'єднуватись з політиками, які разом з новою Зе-командою олігархів проголосували за продаж української землі. Як можна об'єднуватись з тими, за правління яких було вкрадено батьківські земельні наділи задля при Київських аграрних баронів,
- як можна об'єднуватись з політиками, які стали творцями Ротердамів, Дюсельдорфів, ілюзорних реверсів, постійної брехні своєму народу, а потім прийшли до того знедоленого обідраного народу і просять: "Поможіть, бо бачите, прийшли ще більші лиходії, ніж ми, треба спиняти руський мір, а ми не такі, ми хоч за віру, армію і мову".
- як можна об'єднуватись з політиками, які живуть двійною мораллю і згадують свій народ лише за кілька днів до виборів.
Щодо віри, то не вірю, бо спочатку молились на печерських пагорбах у Лаврі (церква МП ), потім УПЦ, пізніше українська автокефальна, ще далі доборолись про дочірної УПЦ від візантійського єпископату. А що львів'янам, мають давні і древні святині -церкви: УГКЦ вже понад 150 років, а хто молиться в католицьких костелах, хто у православній церкві, хто в синагозі. А ще у Львові є вірменська християнська церква. Є і протестанські храми і молитвенні будинки. І якось львів'яни різної віри мирно живуть (не як у Белфасті та окраїнах Північної Ірландії).
Навіть мовне питання звучить якось не щиро, а може також фальшиво, так показово, про людське око, щоб сподобатись на мітингах та зустрічах у Галичині, а вже дома згадують про кацапське наречіє, яке їм душу і тіло зігріває.
Більше не буде віри олігархічним структурам, їхнім партійним проектам задля пограбунку України, а ще їм потрібна Галичина, як стартовий майданчик до наступних президентських виборів.
Але є львів'яни, які живуть, виховують дітей, працюють, будують, прикрашають своє місто, пишаються своїм краєм, нікому не дають його руйнувати, відстоюють свою правду, бо за їхніми плечами понад 10 літ є команда Андрія Садового, створена ним "Самопоміч", а ще партнери команда "Батьківщини", а ще й конкуренти "Свободівці", а решта … від лукавого.