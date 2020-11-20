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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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Чинного мера Сум Лисенка переобрано у другому турі

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Чинного мера Сум Лисенка переобрано у другому турі

Чинного мера Сум Олександра Лисенка переобрано на посаді. Він переміг у другому турі виборів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила Сумська міськрада.

Згідно із затвердженим протоколом міськвиборчкому, за Олександра Лисенка проголосували 26 446 виборців, а за кандидата від "Євросолідарності" Вадима Акперова - 16 567 виборців.

Лисенко був обраний мером Сум на позачергових виборах у травні 2014 року, а на чергових місцевих виборах у жовтні 2015 року був обраний знову.

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Топ коментарі
+3
Очередное уже много раз проанансированое другими партиями и их интересанами "поражение" "Батьківщини" Чинного мера Сум Лисенка переобрано у другому турі - Цензор.НЕТ 1474 ...

Вообще-то у "Батькивщині" 2-й результат по количеству депутатов 4225 . У ЖОПы на 200 мандатов меньше , а у ПЕС - на более , чем 500 , и на 350 больше , чем у "Майбаха" .

Но и по количеству голов пока 3-й результат , после Слуг , Майбаха .
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20.11.2020 21:17
+3
Вам разве гетьман не сказал, что ПЕС победила всех на выборах?
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20.11.2020 22:05
+2
кароче патриото натуральнэ...
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20.11.2020 20:46
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Александр Лысенко родился в Москве, детство и юность провел на Донбассе...
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20.11.2020 20:44 Відповісти
кароче патриото натуральнэ...
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20.11.2020 20:46 Відповісти
Бютівець.
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20.11.2020 21:05 Відповісти
да хоть с ксивой оуновца...мне его заточки достаточно.
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20.11.2020 21:08 Відповісти
Его конкурент с ПЕСа родился в Донецке , ну и шо ?

Токо Лысенко уж точно не кацапская фамилё , а вот Акперов Вадим Вагифович с ПЕСа это интересный кандидат . Может родич Ахметова ?!
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20.11.2020 23:42 Відповісти
Численность населения в г. Сумы - Индексы
1 янв. 2020 г. - 262 119 чел. Численность населения в городе Сумы с 2011 по 2020 гг. Дата, Численность. на 1.01.2011, 271016.
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20.11.2020 20:50 Відповісти
Не понял, какой Лысенко? Почечун же стал мэром, вот и видео есть об этом событии: https://www.youtube.com/watch?v=kDMOQvrr-Nk
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20.11.2020 20:59 Відповісти
Очередное уже много раз проанансированое другими партиями и их интересанами "поражение" "Батьківщини" Чинного мера Сум Лисенка переобрано у другому турі - Цензор.НЕТ 1474 ...

Вообще-то у "Батькивщині" 2-й результат по количеству депутатов 4225 . У ЖОПы на 200 мандатов меньше , а у ПЕС - на более , чем 500 , и на 350 больше , чем у "Майбаха" .

Но и по количеству голов пока 3-й результат , после Слуг , Майбаха .
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20.11.2020 21:17 Відповісти
Вам разве гетьман не сказал, что ПЕС победила всех на выборах?
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20.11.2020 22:05 Відповісти
Чинного мера Сум Лисенка переобрано у другому турі - Цензор.НЕТ 4155
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21.11.2020 00:57 Відповісти
 
 