Чинного мера Сум Лисенка переобрано у другому турі
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Чинного мера Сум Олександра Лисенка переобрано на посаді. Він переміг у другому турі виборів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила Сумська міськрада.
Згідно із затвердженим протоколом міськвиборчкому, за Олександра Лисенка проголосували 26 446 виборців, а за кандидата від "Євросолідарності" Вадима Акперова - 16 567 виборців.
Лисенко був обраний мером Сум на позачергових виборах у травні 2014 року, а на чергових місцевих виборах у жовтні 2015 року був обраний знову.
Топ коментарі
+3 Elvic Vic
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показати весь коментар20.11.2020 20:46
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Токо Лысенко уж точно не кацапская фамилё , а вот Акперов Вадим Вагифович с ПЕСа это интересный кандидат . Может родич Ахметова ?!
1 янв. 2020 г. - 262 119 чел. Численность населения в городе Сумы с 2011 по 2020 гг. Дата, Численность. на 1.01.2011, 271016.
Вообще-то у "Батькивщині" 2-й результат по количеству депутатов 4225 . У ЖОПы на 200 мандатов меньше , а у ПЕС - на более , чем 500 , и на 350 больше , чем у "Майбаха" .
Но и по количеству голов пока 3-й результат , после Слуг , Майбаха .