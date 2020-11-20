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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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Действующий мэр Сум Лысенко переизбран во втором туре

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Действующий мэр Сум Лысенко переизбран во втором туре

Действующий мэр Сум Александр Лысенко переизбран в должности. Он победил во втором туре выборов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Сумской горсовет.

Согласно утвержденному протоколу горизбиркома, за Александра Лысенко проголосовали 26 446 избирателей, а за кандидата от "Евросолидарности" Вадима Акперова - 16 567 избирателей.

Лысенко был избран мэром Сум на внеочередных выборах в мае 2014 года, а на очередных местных выборах в октябре 2015 года был избран вновь.

Также читайте: Второй тур выборов мэра 15 ноября пройдет в семи городах, 22 ноября - в 12

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+3
Очередное уже много раз проанансированое другими партиями и их интересанами "поражение" "Батьківщини" Чинного мера Сум Лисенка переобрано у другому турі - Цензор.НЕТ 1474 ...

Вообще-то у "Батькивщині" 2-й результат по количеству депутатов 4225 . У ЖОПы на 200 мандатов меньше , а у ПЕС - на более , чем 500 , и на 350 больше , чем у "Майбаха" .

Но и по количеству голов пока 3-й результат , после Слуг , Майбаха .
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20.11.2020 21:17
+3
Вам разве гетьман не сказал, что ПЕС победила всех на выборах?
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20.11.2020 22:05
+2
кароче патриото натуральнэ...
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20.11.2020 20:46
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Александр Лысенко родился в Москве, детство и юность провел на Донбассе...
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20.11.2020 20:44 Ответить
кароче патриото натуральнэ...
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20.11.2020 20:46 Ответить
Бютівець.
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20.11.2020 21:05 Ответить
да хоть с ксивой оуновца...мне его заточки достаточно.
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20.11.2020 21:08 Ответить
Его конкурент с ПЕСа родился в Донецке , ну и шо ?

Токо Лысенко уж точно не кацапская фамилё , а вот Акперов Вадим Вагифович с ПЕСа это интересный кандидат . Может родич Ахметова ?!
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20.11.2020 23:42 Ответить
Численность населения в г. Сумы - Индексы
1 янв. 2020 г. - 262 119 чел. Численность населения в городе Сумы с 2011 по 2020 гг. Дата, Численность. на 1.01.2011, 271016.
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20.11.2020 20:50 Ответить
Не понял, какой Лысенко? Почечун же стал мэром, вот и видео есть об этом событии: https://www.youtube.com/watch?v=kDMOQvrr-Nk
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20.11.2020 20:59 Ответить
Очередное уже много раз проанансированое другими партиями и их интересанами "поражение" "Батьківщини" Чинного мера Сум Лисенка переобрано у другому турі - Цензор.НЕТ 1474 ...

Вообще-то у "Батькивщині" 2-й результат по количеству депутатов 4225 . У ЖОПы на 200 мандатов меньше , а у ПЕС - на более , чем 500 , и на 350 больше , чем у "Майбаха" .

Но и по количеству голов пока 3-й результат , после Слуг , Майбаха .
показать весь комментарий
20.11.2020 21:17 Ответить
Вам разве гетьман не сказал, что ПЕС победила всех на выборах?
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20.11.2020 22:05 Ответить
Чинного мера Сум Лисенка переобрано у другому турі - Цензор.НЕТ 4155
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21.11.2020 00:57 Ответить
 
 