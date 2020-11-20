Действующий мэр Сум Лысенко переизбран во втором туре
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Действующий мэр Сум Александр Лысенко переизбран в должности. Он победил во втором туре выборов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Сумской горсовет.
Согласно утвержденному протоколу горизбиркома, за Александра Лысенко проголосовали 26 446 избирателей, а за кандидата от "Евросолидарности" Вадима Акперова - 16 567 избирателей.
Лысенко был избран мэром Сум на внеочередных выборах в мае 2014 года, а на очередных местных выборах в октябре 2015 года был избран вновь.
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показать весь комментарий20.11.2020 21:17
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Токо Лысенко уж точно не кацапская фамилё , а вот Акперов Вадим Вагифович с ПЕСа это интересный кандидат . Может родич Ахметова ?!
1 янв. 2020 г. - 262 119 чел. Численность населения в городе Сумы с 2011 по 2020 гг. Дата, Численность. на 1.01.2011, 271016.
Вообще-то у "Батькивщині" 2-й результат по количеству депутатов 4225 . У ЖОПы на 200 мандатов меньше , а у ПЕС - на более , чем 500 , и на 350 больше , чем у "Майбаха" .
Но и по количеству голов пока 3-й результат , после Слуг , Майбаха .