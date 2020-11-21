Тіхановська запропонувала визнати білоруських силовиків терористами
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Лідерка опозиції Білорусі Світлана Тіхановська запропонувала визнати місцевий ОМОН і Головне управління з боротьби з організованою злочинністю і корупцією терористичними організаціями. Вона також закликала запровадити щодо силовиків санкції.
Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила під час зустрічі з міністром закордонних справ Нідерландів Стефаном Блоком, повідомляється у телеграм-каналі Тіхановської.
У повідомленні зазначається: "У межах робочого візиту до Нідерландів Світлана Тіхановська зустрілася з міністром закордонних справ Стефаном Блоком. Вони обговорили міжнародні розслідування проти злочинів режиму в Білорусі і запуск процесу визнання силових структур ОМОН і ГУБОЗіК терористичними організаціями. Блок висловив готовність допомогти в цьому напрямку.
Світлана Тіхановська зазначила: "Раз ГУБОЗіК і ОМОН перетворилися на злочинні банди, ми починаємо процедуру визнання цих організацій екстремістськими або терористичними. Всі співробітники, які не звільняться до закінчення розслідування, будуть визнані співучасниками і отримають санкції та арешт майна. На амністію зможуть розраховувати тільки ті силовики, які перейдуть на бік народу".
Будь ласка, зачекайте...
зачем предлагать признавать, начни с себя - сама признай...
зачем объявлять партизанскую борьбу, и при этом не записать видосик, как сама в писецкой шапке с бело-красной лентой по первому снегу уходишь на лыжах в лес, заметая следы
На ОМОН есть доказательная база. Свидетельствовать будут ученые, призеры олимпиад, врачи, лауреат Нобеля по литературе. Около тысячи заявлений от простых граждан. Слава богу глава МИД королевства на тебя не похож согласился со Светланой и анонсировал всестороннюю помощь.
а с партизанщиной что, почему в лес не ушла, в землянки, как отряд бельского?
Ваши внутренние разборки международный трибунал не интересуют.
Почитайте в Википедии, что такое партизанская война.
Если с кем и стоит на предмет серьёзных санций что-то обсуждать , так это с США , Австралией и Канадой . Ну и Японией . Ну и Британия включаетя после брексита .
Если старая Европа охотно исламизируется (а кто против этого записывают в маргиналы) , а восточная такой кукиш показывает . Нет единой политики в 9 из 10 важнейших вопросов среди членов ЕС . ЕС пока что лишь софковобразная бюрократическая надстройка в политическом смысле . Другое дело правовое и юридическое .
Насчёт норд-стрима . Реально появился весомый шанс , что прикроют усилиями США .
Но то была личная войнушка Дональда Трампа извечным европейским двуручничеством . Типа их охраняй , бабки башляй на НАТО , а мы тут с ****** будем трубы класть ...
А Байден против любой конфронтации с ЕС , против вмешательства в их бизнеса . Байден глобалист , он и да дрочбу США с Китаем, с Ираном и шо бы гешефты отдельно , а права человека отдельно . Типа Трамп мало осуждамсов гревных слал ***** . А Байден будет каждый месяц ... но гешефты не трогать !
Они именно прямой предохранитель смены власти.
Беларусы пролюбили шанс провести смену власти выборами. И не стали вышибать "предохранитель" силой.
Проще говоря - смена власти в беларусии (на Беларусь они никак не тянут) нужна 2-м с половиной мартышкам.
Все разговоры про "мирный протест" свой путь и прочее - балабольный гон анусных ветров.
Кто хотел - все сделал, а кому нравятся стойло и жвачка только пукает, пока хозяева не отшмыгают.
Мнение проигравших, ака никчемные неудачники, вообще никого не парит.
И да, "силовики беларуссии", имхо, все сплошняком с паспортами чернобыльской курицы. Класть они хотели всеми приборами на санкции.
Ці марші мазохістів під девізом - Нас iпуть а ми міцнішаємо - вже навіть не дивують і не смішать
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Но видно не получаеться-сами по себе,нужны союзники в борьбе.
Когда братская Россия их гнобит через Луку и своих "ихтамнетов",которые лупят их по выходным,то за санкциями обращаемся в ЕС.Просим их поддержки,давления,и т.д.
Нет,не получиться без ЕС. И Мордор,сколько не закрывай глаза,все равно придется признать врагом.От действительности не спрячешься.Она сама придет к тебе.Только время зря теряют в иллюзиях.
А теперь ох как непросто выпутаться из сетей,скинуть удавку.
Это цена дружбы с Россией.
Силовиків треба залучати на бік протестуючих.