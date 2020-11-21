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Тіхановська запропонувала визнати білоруських силовиків терористами

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Тіхановська запропонувала визнати білоруських силовиків терористами

Лідерка опозиції Білорусі Світлана Тіхановська запропонувала визнати місцевий ОМОН і Головне управління з боротьби з організованою злочинністю і корупцією терористичними організаціями. Вона також закликала запровадити щодо силовиків санкції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила під час зустрічі з міністром закордонних справ Нідерландів Стефаном Блоком, повідомляється у телеграм-каналі Тіхановської.

У повідомленні зазначається: "У межах робочого візиту до Нідерландів Світлана Тіхановська зустрілася з міністром закордонних справ Стефаном Блоком. Вони обговорили міжнародні розслідування проти злочинів режиму в Білорусі і запуск процесу визнання силових структур ОМОН і ГУБОЗіК терористичними організаціями. Блок висловив готовність допомогти в цьому напрямку.

Світлана Тіхановська зазначила: "Раз ГУБОЗіК і ОМОН перетворилися на злочинні банди, ми починаємо процедуру визнання цих організацій екстремістськими або терористичними. Всі співробітники, які не звільняться до закінчення розслідування, будуть визнані співучасниками і отримають санкції та арешт майна. На амністію зможуть розраховувати тільки ті силовики, які перейдуть на бік народу".

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Топ коментарі
+18
Шо за маячня? У терористів є чітке визначення. Ваші силовики під них не підпадають. Вони у вас - садисти, які заробляють гроші та отримують від цього задоволення.
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21.11.2020 01:41
+10
Блаблабла!!!
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21.11.2020 01:41
+10
Та хоч марсіанами признавай,від того тим силовикам не холодно і не жарко.А про санкції-насмішила.Свєта думає,що санкції по її хотілках вводять.Кожного дня у тьоті нові ідеї.Лідєр у білорусів якась притрушена
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21.11.2020 01:49
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Блаблабла!!!
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21.11.2020 01:41 Відповісти
Шо за маячня? У терористів є чітке визначення. Ваші силовики під них не підпадають. Вони у вас - садисти, які заробляють гроші та отримують від цього задоволення.
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21.11.2020 01:41 Відповісти
Террористы, это мелкие группки бандитов, которые используют против больших групп террор для достижения политических целей. 100% попадание.
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21.11.2020 03:36 Відповісти
эта лидерша оппозиции доносит свои посылы, как и президент украины, - через видосики...
зачем предлагать признавать, начни с себя - сама признай...
зачем объявлять партизанскую борьбу, и при этом не записать видосик, как сама в писецкой шапке с бело-красной лентой по первому снегу уходишь на лыжах в лес, заметая следы
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21.11.2020 07:48 Відповісти
Ты маргинал. Речь про международный трибунал.
На ОМОН есть доказательная база. Свидетельствовать будут ученые, призеры олимпиад, врачи, лауреат Нобеля по литературе. Около тысячи заявлений от простых граждан. Слава богу глава МИД королевства на тебя не похож согласился со Светланой и анонсировал всестороннюю помощь.
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21.11.2020 08:02 Відповісти
попрошу не выражаться...мид королевства и на нее не похож, если согласился со светой, которая только предложила, но сама не признала...
а с партизанщиной что, почему в лес не ушла, в землянки, как отряд бельского?
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21.11.2020 08:08 Відповісти
Ти чого тут так підскакуєш наче тебе український півень у дупу клюнув? Робіть що хочете,ніхто вам не заважає у вашому совхозі міняти зав фермою. Оголошуйте тих мусорів хоч бісами хоч бабаями,тільки тому хто бігає з квітами владу ще ніхто не віддавав.Поки не буде з боку народу дій супротиву,кер вони на вас поклали.
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21.11.2020 09:21 Відповісти
«Борітеся - поборите..» Головне на зупиняйтесь ,навіть якщо і не вдається або хтось збоку гавкає ! А Україна і Білорусь завжди будуть братніми народами...незважаючи на велику кількість мерзоти з обох сторін .
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21.11.2020 12:08 Відповісти
А при чем здесь "международный трибунал"?
Ваши внутренние разборки международный трибунал не интересуют.
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21.11.2020 14:35 Відповісти
Не беріть до серця. Вона сама говорила на мітингу, що нічого "не понимает ни в политике, ни в економике". Дура видає такі шедеври на весь світ, що жах. Її муж на нарах може пишатися. Ні стида, ні совісті, лізти в президенти. Такій куриці віддати Білорусь на розтерзання? Добре, що у бацьки є яйця, як у Ердогана.
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21.11.2020 23:45 Відповісти
Особливо лауреат Нобеля по літературі відзначилася, Алєксієвич.
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22.11.2020 12:45 Відповісти
Партизанская война-это не в лес на лыжах.Сейчас не 40е годы.Партизанская война-это тайная война.И вести борьбу против режима можно находясь в квартире -например информационная составляющая.
Почитайте в Википедии, что такое партизанская война.
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21.11.2020 14:04 Відповісти
лыжи - это спортивная составляющая, в противовес призыву бороться, не отрывая зад от дивана...о диване почитайте инете...
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21.11.2020 14:48 Відповісти
Тіхановська запропонувала визнати білоруських силовиків терористами - Цензор.НЕТ 430
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21.11.2020 09:05 Відповісти
Та хоч марсіанами признавай,від того тим силовикам не холодно і не жарко.А про санкції-насмішила.Свєта думає,що санкції по її хотілках вводять.Кожного дня у тьоті нові ідеї.Лідєр у білорусів якась притрушена
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21.11.2020 01:49 Відповісти
ну ДА, сначала призывала ментам - букетики, затем, нефиг выходить на работу, а ща , вот право же, тормоз коммунизма, вдуплила , шо ментам не нужно тратиться на цветочки... Такое себе, ни то , ни се... Одним словом, оторви и выбрось.
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21.11.2020 01:58 Відповісти
притрушена нафталином, та й годi.
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21.11.2020 02:00 Відповісти
Гугли кто такой Стефан Блок, чтоб больше так не позориться)
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21.11.2020 03:45 Відповісти
Не пойму, кого хочет подсидеть Светик главмента, чи главбацьку... Тихановская предложила признать белорусских силовиков террористами - Цензор.НЕТ 4467
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21.11.2020 01:53 Відповісти
Но она бы просто вырвала оскар снимись в фильме " Бацька Махно".
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21.11.2020 01:54 Відповісти
Вообще плевать, после выкидывания таракана на мороз будут перевыборы.
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21.11.2020 03:46 Відповісти
Тихановская ещё пока пребывает в эйфории евросоплей . Очень скоро она поймёт , шо главная ценность для ЕС это "норд-стрим" ... а права человека эт так -- фасад и по осточному признаку .
Если с кем и стоит на предмет серьёзных санций что-то обсуждать , так это с США , Австралией и Канадой . Ну и Японией . Ну и Британия включаетя после брексита .
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21.11.2020 02:06 Відповісти
Австралия и Япония по политической мощи на побегушках у "евросоплей") А нордстрима больше нету, забудьте этот недостроенный рашкофейк.
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21.11.2020 03:39 Відповісти
А какой "политической мощи" может идти речь , если в Германии и Нидерландах оформляют геев как брачующих , а в Польше запрещают аборты даже изнасилованным женщинам .
Если старая Европа охотно исламизируется (а кто против этого записывают в маргиналы) , а восточная такой кукиш показывает . Нет единой политики в 9 из 10 важнейших вопросов среди членов ЕС . ЕС пока что лишь софковобразная бюрократическая надстройка в политическом смысле . Другое дело правовое и юридическое .

Насчёт норд-стрима . Реально появился весомый шанс , что прикроют усилиями США .
Но то была личная войнушка Дональда Трампа извечным европейским двуручничеством . Типа их охраняй , бабки башляй на НАТО , а мы тут с ****** будем трубы класть ...

А Байден против любой конфронтации с ЕС , против вмешательства в их бизнеса . Байден глобалист , он и да дрочбу США с Китаем, с Ираном и шо бы гешефты отдельно , а права человека отдельно . Типа Трамп мало осуждамсов гревных слал ***** . А Байден будет каждый месяц ... но гешефты не трогать !
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21.11.2020 04:42 Відповісти
Крим чий? Хай відповість, чи рускаязычная челюсть не може вимовити
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21.11.2020 02:35 Відповісти
Она уже отвечала, не тупи) Противозаконно занят российскими войсками, а так украинский.
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21.11.2020 03:41 Відповісти
Тихановская предложила признать белорусских силовиков террористами - Цензор.НЕТ 785 Тихановская предложила признать белорусских силовиков террористами - Цензор.НЕТ 3333
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21.11.2020 07:28 Відповісти
Тихановская предложила признать белорусских силовиков террористами - Цензор.НЕТ 5323
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21.11.2020 08:17 Відповісти
От нее нет однозначного ответа, шо Крым - украинский, без каких-нить там оговорок. А поначалу она ваапше трындела , шо отказывается отвечать на провокационные вопросы. Так шо, пане, сами снимитесь с тормозов.
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21.11.2020 14:18 Відповісти
Ты сам Крым аддаў,а вінаватая чаму то Ціханоўская.
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21.11.2020 14:58 Відповісти
Кажуть, що терорист в не закону та за його смерть не карають. Тихановская предложила признать белорусских силовиков террористами - Цензор.НЕТ 9557
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21.11.2020 03:27 Відповісти
Пусть назовет их тонтон - макуты. Может тогда поймет,что с ними надо бороться не так как Махатма Ганди, а как белорусские партизаны
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21.11.2020 03:33 Відповісти
Тут речь не про называния, а про то, что путешествия и отпуски на цивилизованных курортах у тараканьей титушни скоро закончатся.
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21.11.2020 03:44 Відповісти
Білоруських партизан не було, були російські, керовані з Москви у білоруських лісах. А білоруси дружно жили з німцями. Тому терористи робили теракти, щоб порушити цю дружбу.
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22.11.2020 00:00 Відповісти
Силовики - это часть народа с правом на насилие. Их задача - охранять власть и обеспечивать безопасность жизни в стране.

Они именно прямой предохранитель смены власти.

Беларусы пролюбили шанс провести смену власти выборами. И не стали вышибать "предохранитель" силой.
Проще говоря - смена власти в беларусии (на Беларусь они никак не тянут) нужна 2-м с половиной мартышкам.

Все разговоры про "мирный протест" свой путь и прочее - балабольный гон анусных ветров.

Кто хотел - все сделал, а кому нравятся стойло и жвачка только пукает, пока хозяева не отшмыгают.

Мнение проигравших, ака никчемные неудачники, вообще никого не парит.

И да, "силовики беларуссии", имхо, все сплошняком с паспортами чернобыльской курицы. Класть они хотели всеми приборами на санкции.
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21.11.2020 04:03 Відповісти
Стовiдсотково .
Ці марші мазохістів під девізом - Нас iпуть а ми міцнішаємо - вже навіть не дивують і не смішать
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21.11.2020 06:39 Відповісти
поступило альтернативное предложение от хоккейной команды беларуси - признать их миротворцами....
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21.11.2020 05:57 Відповісти
Ну вот это неплохо. Очень неплохо.....и..и....создать международную базу данных по ним. И подключить потом туда же интерпол, для их же розыска.
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21.11.2020 06:29 Відповісти
//Так а чому террористами !?.. Тихановская предложила признать белорусских силовиков террористами - Цензор.НЕТ 218
..
//Тихановская предложила признать белорусских силовиков террористами - Цензор.НЕТ 6691 Тихановская предложила признать белорусских силовиков террористами - Цензор.НЕТ 6119
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21.11.2020 07:35 Відповісти
титушню нужно выявлять поименно и делать ее не то что невыездной, а арестовывать на территории порядочных государств Тихановская предложила признать белорусских силовиков террористами - Цензор.НЕТ 8425
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21.11.2020 08:11 Відповісти
Менты выполняют незаконные распоряжение банды, захватившей власть в Белоруссии, которая терроризирует население при помощи этих же ментов. Вывод простой - структура под названием мвд - банда террористов.
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21.11.2020 08:35 Відповісти
Вот такими глупыми заявлениями она себя и похоронит. Тогда значит полицейские в сша, Польше, Франции, Германии, тоже террористы?
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21.11.2020 09:02 Відповісти
Ну а как ты охарактеризуешь организацию которая находится на службе и выполняет команды террористов? В США, Польше Франции Германии распоряжение полиции выдают законно избранные органы.
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21.11.2020 09:35 Відповісти
А що не так? ЦВК, Уряд Білорусі і Парламент визнали президентом Лукашенка. Якщо за Тіхановську голосували навіть 100 000, то населення 9 млн. Більшість пенсіонерів, студентів, армія, поліція, бюджетники -- голосували за Лукашенка. "Тиран", всім би таких "тиранів".
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22.11.2020 13:00 Відповісти
Майже весь український беркут втік до Росії, там їх влаштували в російську ментуру, цікаво чи знайдеться для білоруського ОМОНу місце на Росії? Щось мені здається що не всім... До речі, пропоную всім українцям не купувати білоруські товари, поки Білорусів союзник росіян. Особливо це стосується несвідомих голів ОТГ, які навіщось купують білоруські МАЗ в якості сміттєвозів. Хоча можна б було купити Український КРАЗ чи на худий кінець назбирати на Нідерландський MAN чи Чеську TATRA
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21.11.2020 09:17 Відповісти
Да ладно тебе весь не преувеличивай и не говори ,что все ,всего то около трёх десятков из полуторатысячного штата сотрудников ,включая обменянных зе снайперов .Некоторые уже даже вернулись назад в Украину
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21.11.2020 17:07 Відповісти
Хочеш обвалити економіку в Білорусі, бо в Україні вона вже рухнула? А куди будеш по папір їздити?
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22.11.2020 00:06 Відповісти
когда ж у нее то мозг проснется??
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21.11.2020 10:21 Відповісти
Она озвучивает то, что хотят от нее кураторы. Какие у нее могут быть свои идеи?
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21.11.2020 11:09 Відповісти
По-моему она с головой не дружит.
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21.11.2020 11:14 Відповісти
Учитывая, что участвующие в подавлении протестов т.н. "беларусские силовики" - никакие не беларусские, а кацапские, их даже признавать не нужно, "кацап - террорист" - это непреложная истина.
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21.11.2020 11:17 Відповісти
Це вже дещо. Розумно.
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21.11.2020 13:01 Відповісти
Хотілось би вірити в чисті-світлі наміри "тихановських революціонерів", але побачивши, хто після Майдану прийшов до влади в Україну і згвалтував її...
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21.11.2020 13:12 Відповісти
А что там с обьявленною ею забастовкою предприятий? Ничо не слышно? Все я так понял работают
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21.11.2020 13:32 Відповісти
Тихановская обьявила,что мы не за ЕС,ни за Россию,так,сами по себе
Но видно не получаеться-сами по себе,нужны союзники в борьбе.
Когда братская Россия их гнобит через Луку и своих "ихтамнетов",которые лупят их по выходным,то за санкциями обращаемся в ЕС.Просим их поддержки,давления,и т.д.
Нет,не получиться без ЕС. И Мордор,сколько не закрывай глаза,все равно придется признать врагом.От действительности не спрячешься.Она сама придет к тебе.Только время зря теряют в иллюзиях.
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21.11.2020 14:11 Відповісти
не ,у нее 7 пятниц на неделю. Ранее(во времена цветочко-букетиков) она ратовала за браТСкую дружбу с нарапсеей. Нет к ней доверия.
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21.11.2020 14:21 Відповісти
Не все так просто.Там Мордор имеет большую силу.Белорусы бояться омону сдачи дать-тут же набегут путиновские шакалы и их просто сметут.Тихановская тоже осторожно подбирает фразы-слабы они,чтоб открыто пойти против Кремля.Постепенно,десятилетие за десятилетием,Москва там все так оккупировала,взяла под контроль,Лука давно на подтанцовке у Путина,хоть и взбрыкивал иногда.
А теперь ох как непросто выпутаться из сетей,скинуть удавку.
Это цена дружбы с Россией.
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21.11.2020 15:05 Відповісти
С такими темпами понадобится лет тридцатть времени, чтобы найти ответ на вопрос Чернышевского, мол, что начать делать.
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21.11.2020 17:30 Відповісти
Річ у тім, що їх ніхто не гнобить. Протестувальників підбурили проросійські провокатори за гроші Газпрому, щоб розхитати Білорусь, скинути Луку і поділити її між олігархами.
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22.11.2020 13:09 Відповісти
Это правильное решение. Думаю весь мир её поддержит.
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21.11.2020 15:48 Відповісти
Пусть не тешит себя самообманом. Посмотри на нашу беркутню и поймёшь почему. Власти нужны псы, желательно вкусившие крови чтобы сворой терзать на кого хозяин скажет "Фас".
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21.11.2020 16:00 Відповісти
Тихановская должна признать свою долю ответственности за судьбы протестующих.
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21.11.2020 18:04 Відповісти
Таке може зварганити лише дута дурепа, щоб вчергове ненадовго привернути до себе (суттєво потухлу) увагу.
Силовиків треба залучати на бік протестуючих.
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21.11.2020 19:34 Відповісти
Все обстоит намного хуже. Даже если удастся сбросить режим лукашенка, то сразу с востока хлынет орда спасать распятых мальчиков от снегирей диспетчера Карлоса ..... где мои лекарства
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21.11.2020 23:00 Відповісти
А Лукашенко тоді хто?
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21.11.2020 23:14 Відповісти
Справжній державник, він не віддасть країну ніяким клоунам і олігархам, які тільки вижидають свого часу. Він добре знає ( на прикладі України), що наслідки демократії непередбачувані.
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22.11.2020 13:23 Відповісти
Робити "саюзнає гасударство" з кацапами на основі рубля, "русскага язика", московських військових баз іт.п. - то ознака "справжнього державника"?
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22.11.2020 14:11 Відповісти
 
 