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Чехія є лідером зі смертності від COVID-19 у ЄС

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Чехія є лідером зі смертності від COVID-19 у ЄС

Чехія посідає сумне перше місце в ЄС за кількістю жертв COVID-19 в розрахунку на 100 тис. населення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ з посиланням на видання Lidovky.

У глобальному вимірі Чехія на 22 місці за кількістю смертей на 100 тисяч жителів.

За останні два тижні у республіці з населенням 10,5 млн помирало більш ніж 23 людини на 100 тисяч жителів.

Максимальна кількість летальних випадків була зафіксована 3 листопада - 258 смертей.

Загалом у країні померло 7 095 людей через коронавірус. Більшість смертей припадає на останній місяць.

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На другому місці за показником смертності в ЄС Бельгія – 22 людини на 100 тисяч, на третьому Болгарія – 17.

Що стосується кількості нових інфікувань на душу населення, то Чехія "поступилася лідерством" Австрії, Словенії та Польщі. Дані базуються на даних Європейського центру з профілактики та контролю захворювань.

У суботу, за даними МОЗ ЧР, було зафіксовано 3 187 нових випадків захворювання, це на тисячу менше, ніж тиждень тому.

Станом на ранок неділі в Чехії загалом було підтверджено 490 750 випадків коронавірусу, 394 830 людей одужали. У лікарнях перебуває 6 101 людина, і з яких 860 - у важкому стані; обидва показники є найнижчими з 25 жовтня.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
Это арифметика ковидного времени - ей позволено все. Царица наук!
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23.11.2020 09:36
+1
А у тебя с чтением проблемы: за 2 недели.
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23.11.2020 09:33
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вирус против славян? Чехия является лидером по смертности от COVID-19 в ЕС - Цензор.НЕТ 7886
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23.11.2020 09:11 Відповісти
Ну хоть немного проверяйте!!!! Источников - хоть отбавляй!
https://www.worldometers.info/coronavirus/
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23.11.2020 09:14 Відповісти
Вони просто коряво подають, певне мається на увазі за два тижні.
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23.11.2020 09:21 Відповісти
У автора или ошибка или плохо с арифметикой. 23 случая смерти на 100 тыс это значит 2300 на 10 млн. А у них максимально было 238...
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23.11.2020 09:23 Відповісти
А у тебя с чтением проблемы: за 2 недели.
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23.11.2020 09:33 Відповісти
Это арифметика ковидного времени - ей позволено все. Царица наук!
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23.11.2020 09:36 Відповісти
Попробуйте носить маски или реформировать как мы медицину,или хотя бы берите пример с Шмыгаля
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23.11.2020 09:31 Відповісти
Не тупи. Маска спасает от вируса здоровых, если носят больные.
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23.11.2020 09:47 Відповісти
В Чехии уже несколько месяцев действует самая маразматичная форма карантина.
Месяц не работают школы, двухдневный пятичасовый рабочий день госучреждений, ограничения на выход из дому и повсеместное ношение масок вообще.
Результат на лицо - ни в какой бункер спрятаться невозможно или отсидеться в горах тоже, как пыталась Грузия.
Либо коллективный иммунитет, либо вакцина и нефиг выдумывать.
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23.11.2020 10:06 Відповісти
 
 