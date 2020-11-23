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Чехия является лидером по смертности от COVID-19 в ЕС

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Чехия является лидером по смертности от COVID-19 в ЕС

Чехия занимает печальное первое место в ЕС по количеству жертв COVID-19 в расчете на 100 тыс. населения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на издание Lidovky.

В глобальном измерении Чехия находится на 22 месте по количеству смертей на 100 тыс. жителей.

За последние две недели в республике с населением 10,5 млн умирало более чем 23 человека на 100 тыс. жителей.

Максимальное количество летальных случаев было зафиксировано 3 ноября - 258 смертей.

Всего в стране умерли 7 095 человек из-за коронавируса. Большинство смертей приходится на последний месяц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Чехии число новых случаев COVID-19 за время локдауна уменьшилось в восемь раз - с 16 тысяч до 2 тысяч в сутки

На втором месте по показателю смертности в ЕС Бельгия - 22 человека на 100 тыс., на третьем Болгария - 17.

Что касается количества новых заражений на душу населения, то Чехия "уступила лидерство" Австрии, Словении и Польше. Данные основаны на данных Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний.

В субботу, по данным Минздрава ЧР, было зафиксировано 3 187 новых случаев заболевания, это на тысячу меньше, чем неделю назад.

По состоянию на утро воскресенья, в Чехии в целом было подтверждено 490 750 случаев коронавируса, 394 830 человек выздоровели. В больницах находится 6 101 человек, и из которых 860 в тяжелом состоянии; оба показателя являются самыми низкими с 25 октября.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 393 тыс. человек, число заболевших превысило 58,9 млн
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Топ комментарии
+2
Это арифметика ковидного времени - ей позволено все. Царица наук!
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23.11.2020 09:36
+1
А у тебя с чтением проблемы: за 2 недели.
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23.11.2020 09:33
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вирус против славян? Чехия является лидером по смертности от COVID-19 в ЕС - Цензор.НЕТ 7886
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23.11.2020 09:11 Ответить
Ну хоть немного проверяйте!!!! Источников - хоть отбавляй!
https://www.worldometers.info/coronavirus/
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23.11.2020 09:14 Ответить
Вони просто коряво подають, певне мається на увазі за два тижні.
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23.11.2020 09:21 Ответить
У автора или ошибка или плохо с арифметикой. 23 случая смерти на 100 тыс это значит 2300 на 10 млн. А у них максимально было 238...
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23.11.2020 09:23 Ответить
А у тебя с чтением проблемы: за 2 недели.
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23.11.2020 09:33 Ответить
Это арифметика ковидного времени - ей позволено все. Царица наук!
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23.11.2020 09:36 Ответить
Попробуйте носить маски или реформировать как мы медицину,или хотя бы берите пример с Шмыгаля
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23.11.2020 09:31 Ответить
Не тупи. Маска спасает от вируса здоровых, если носят больные.
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23.11.2020 09:47 Ответить
В Чехии уже несколько месяцев действует самая маразматичная форма карантина.
Месяц не работают школы, двухдневный пятичасовый рабочий день госучреждений, ограничения на выход из дому и повсеместное ношение масок вообще.
Результат на лицо - ни в какой бункер спрятаться невозможно или отсидеться в горах тоже, как пыталась Грузия.
Либо коллективный иммунитет, либо вакцина и нефиг выдумывать.
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23.11.2020 10:06 Ответить
 
 