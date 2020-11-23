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Поліція не примушуватиме незаконними методами мерів дотримуватися карантину, - Геращенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Поліція не примушуватиме незаконними методами мерів дотримуватися карантину, - Геращенко

У Міністерстві внутрішніх справ прокоментували відмову міських голів посилювати карантин і зазначили, що примушувати до цього незаконними методами не будуть.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Заступник глави МВС зазначив, що поліція буде виконувати свої обов'язки в рамках закону.

"Незаконних дій з примусу мерів дотримуватися карантину - не планується", - заявив Геращенко.

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Автор: Анастасія Потіха
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ну спасибо благодетель
показати весь коментар
23.11.2020 09:18 Відповісти
Аваков быстро сообразил, что самое время ненавязчиво подавать обществу сигналы, что Бубочка это одно, а он это другое.
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23.11.2020 09:31 Відповісти
В Каліфорнії три окружних шерифа офіційно заявили що, не збираються пресувати народ особливо на свята. А один назвав указ губернатора ідіотським.
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23.11.2020 10:52 Відповісти
 
 