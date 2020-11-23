Імунітет до коронавірусу зберігається до восьми місяців, - австралійські вчені

Нове австралійське дослідження Університету Монаша показало, що імунітет до коронавірусу може зберігатися до восьми місяців після зараження, що дає надію на довгостроковий захист за допомогою вакцин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Nine News.

У ході дослідження, проведеного відділом імунології та патології Університету Монаша і Альянсом досліджень Альфреда, була виявлена ​​В-клітина пам'яті, яка "запам'ятовує" вірус і запускає вироблення захисних антитіл у разі повторного впливу.

Дослідники виявили, що антитіла почали знижуватися через 20 днів після зараження, проте вірус-специфічні В-клітини пам'яті були присутні протягом восьми місяців після зараження.

"Ці результати важливі, тому що вони однозначно показують, що пацієнти, інфіковані вірусом COVID-19, справді зберігають імунітет проти вірусу і хвороби", - сказав доцент Університету Монаша Менно ван Зельм, який керував дослідженням.

За словами дослідників, це дослідження є найпереконливішим доказом того, що вакцина COVID-19 буде працювати протягом тривалого часу, оскільки попередні дослідження показали, що антитіла зменшуються в перші кілька місяців, а це означає, що люди можуть швидко втратити імунітет до вірусу.

"Це була чорна хмара, що нависла над потенційним захистом, який може забезпечити будь-яка вакцина проти COVID-19", - зазначив ван Зельм, додавши, що це дає реальну надію на те, що після розробки вакцини або вакцин вони забезпечать довгостроковий захист.

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