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Вакцина Оксфордського університету показала 70% ефективності проти коронавірусу

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

Вакцина Оксфордського університету показала 70% ефективності проти коронавірусу

Вакцина проти коронавірусу, розроблена Оксфордським університетом, зупиняє розвиток симптомів COVID-19 у 70% людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Видання зазначає, що "це і тріумф, і розчарування після того, як вакцини Pfizer і Moderna показали 95% захист". Однак оксфордський препарат значно дешевший, його простіше зберігати і доставити в будь-який куточок світу.

Крім того, дослідники з Оксфорда виконали процес розробки вакцини, який зазвичай тривав десять років, приблизно за 10 місяців.

"Сьогоднішнє оголошення наближає нас ще на один крок до того часу, коли ми зможемо використовувати вакцини, щоб покласти край руйнації, викликаній вірусом", - заявила авторка вакцини професорка Сара Гілберт.

Також читайте: Експерт МОЗ Дубров про російську "вакцину" проти коронавірусу: "Дуже небезпечно для людей, які будуть її отримувати"

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
мало!!??вакцина на которую требуется десяток лет разработки!!и сделана за десять месяцев!!помимо этого не мешало бы знать что вакцина с эффективностью в 50% уже считается хорошей!! Вакцина Оксфордского университета показала 70% эффективности против коронавируса - Цензор.НЕТ 178 Вакцина Оксфордского университета показала 70% эффективности против коронавируса - Цензор.НЕТ 998
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23.11.2020 10:16
+3
это все равно лучше "спутника" из паРашы. там процент вообще неизвестен
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23.11.2020 10:11
+3
Там примерно от 0 до 100%, от человека зависит Вакцина Оксфордского университета показала 70% эффективности против коронавируса - Цензор.НЕТ 3167
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23.11.2020 10:16
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Ну може разом щось і придумають, хоча 70 відсотків це мало.
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23.11.2020 10:10 Відповісти
мало!!??вакцина на которую требуется десяток лет разработки!!и сделана за десять месяцев!!помимо этого не мешало бы знать что вакцина с эффективностью в 50% уже считается хорошей!! Вакцина Оксфордского университета показала 70% эффективности против коронавируса - Цензор.НЕТ 178 Вакцина Оксфордского университета показала 70% эффективности против коронавируса - Цензор.НЕТ 998
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23.11.2020 10:16 Відповісти
З цих 10 років, 9 йде на вичення наслідків, якщо не звертати увагу на наслідку вбивцю вірусів можна за день зробити.
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23.11.2020 10:21 Відповісти
Цианиды тут рулят...
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23.11.2020 10:48 Відповісти
это все равно лучше "спутника" из паРашы. там процент вообще неизвестен
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23.11.2020 10:11 Відповісти
Та нехай москалі собі коляться, вам що, шкода?
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23.11.2020 10:12 Відповісти
Там примерно от 0 до 100%, от человека зависит Вакцина Оксфордского университета показала 70% эффективности против коронавируса - Цензор.НЕТ 3167
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23.11.2020 10:16 Відповісти
не, там от 101 до 146. да и откуда люди в паРаше?
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23.11.2020 10:35 Відповісти
У ордынской эффективность 146%
Но ***** не вылезает из бункера.
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23.11.2020 10:16 Відповісти
Стоило одному заявить о наличии вакцины и понеслось - и мы и у нас. Каждый хочет кусок пирога испеченного ВОЗом. Держите новогоднюю подливу под ёлку.
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23.11.2020 10:18 Відповісти
Просто они честные, в отличие от фармацевтических корпораций которых волнует только прибыль.
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23.11.2020 10:26 Відповісти
ну во-первых патогенность самого вируса далеко не 100% - многие(если сейчас уже не все...) являются его носителями, но заболевает лишь один из 10-15...
а во-вторых, такой низкий процент эффективности говорит о изначально неверной ставке на механизмы процессов, создающих иммунитет...
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23.11.2020 10:38 Відповісти
а що Україна - велика космічна держава з величезним науковим потенціалом? чи як не було, так и немає ні потенціала, ні потенції?
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23.11.2020 10:43 Відповісти
Последствия голосования за коммуняк с кучмами. И поделом.
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23.11.2020 10:50 Відповісти
А что эти "изобретатели" вакцины имеют ввиду под эффективностью? А известно, кто попадет в эти 70 или 30%? Эффективность - это в первую очередь обеспечение безопасности препарата!!! В Инструкциях на лекарства это пишется отдельным разделом "Побочные реакции", но для выявления этих реакций на создание самого простого лекарства в мировой практике затрачивается 1,5-2 года. А вакцина против Covid вдруг почему-то стала исключением в этой практике - хотя сама вакцина по сути является сложнейшим химическим соединением, а вот фармацевты в мире оказывается вдруг успели ее создать всего за 4-5 месяцев (?). Как это может быть? Сегодня в эфире появилась побаска - фармацевты должны успеть создать вакцину до окончания эпидемии! Все решили быстро заработать на вакцине! Похоже на какой-то сговор! И сегодня в рекламных призывах этих фарм.компании нигде не упоминают вопрос гарантии безопасности их изобретения и самое главное - нет ответственности за возможные побочные явления - а кто гарантирует, что после вакцинации человек не окочурится через неделю-две, не останется психом на всю оставшуюся жизнь или не заполучит какие-то генные изменения в организм ? Почему никто не предлагает бесплатные страховые мероприятия от этого? Поэтому как бы ради заботы о больных и пожилых людях врачи вместе с властями планируют применять вакцину на них? Да потому, что, если после этой вакцинации с таким человеком произойдет какая-то беда, то будет легко списать это на его ослабленный организм. Ну что вот мол сделаешь - не вынесла душа поэта! Сегодня основным инициатором этой вакцинации стал известный в мире программист Билл Гейтс, но своих детей он почему-то запретил вакцинировать? Посмотрите и послушайте до конца - https://www.youtube.com/watch?v=X9QvHc3ryLE
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23.11.2020 12:26 Відповісти
70% это хороший результат.
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23.11.2020 12:56 Відповісти
 
 