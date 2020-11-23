Вакцина Оксфордського університету показала 70% ефективності проти коронавірусу

Вакцина проти коронавірусу, розроблена Оксфордським університетом, зупиняє розвиток симптомів COVID-19 у 70% людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Видання зазначає, що "це і тріумф, і розчарування після того, як вакцини Pfizer і Moderna показали 95% захист". Однак оксфордський препарат значно дешевший, його простіше зберігати і доставити в будь-який куточок світу.

Крім того, дослідники з Оксфорда виконали процес розробки вакцини, який зазвичай тривав десять років, приблизно за 10 місяців.

"Сьогоднішнє оголошення наближає нас ще на один крок до того часу, коли ми зможемо використовувати вакцини, щоб покласти край руйнації, викликаній вірусом", - заявила авторка вакцини професорка Сара Гілберт.

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