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Вакцина Оксфордского университета показала 70% эффективности против коронавируса

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

Вакцина Оксфордского университета показала 70% эффективности против коронавируса

Вакцина от коронавируса, разработанная Оксфордским университетом, останавливает развитие симптомов COVID-19 у 70% людей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Издание отмечает, что "это и триумф, и разочарование после того, как вакцины Pfizer и Moderna показали 95% защиту". Однако оксфордский препарат намного дешевле, его проще хранить и доставить в любой уголок мира.

Кроме того, исследователи из Оксфорда выполнили процесс разработки вакцины, который обычно длился десять лет, примерно за 10 месяцев.

"Сегодняшнее объявление приближает нас еще на один шаг к тому времени, когда мы сможем использовать вакцины, чтобы положить конец разрушению, вызванному вирусом", - заявила создатель вакцины профессор Сара Гилберт.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+4
мало!!??вакцина на которую требуется десяток лет разработки!!и сделана за десять месяцев!!помимо этого не мешало бы знать что вакцина с эффективностью в 50% уже считается хорошей!! Вакцина Оксфордского университета показала 70% эффективности против коронавируса - Цензор.НЕТ 178 Вакцина Оксфордского университета показала 70% эффективности против коронавируса - Цензор.НЕТ 998
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23.11.2020 10:16
+3
это все равно лучше "спутника" из паРашы. там процент вообще неизвестен
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23.11.2020 10:11
+3
Там примерно от 0 до 100%, от человека зависит Вакцина Оксфордского университета показала 70% эффективности против коронавируса - Цензор.НЕТ 3167
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23.11.2020 10:16
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Ну може разом щось і придумають, хоча 70 відсотків це мало.
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23.11.2020 10:10 Ответить
мало!!??вакцина на которую требуется десяток лет разработки!!и сделана за десять месяцев!!помимо этого не мешало бы знать что вакцина с эффективностью в 50% уже считается хорошей!! Вакцина Оксфордского университета показала 70% эффективности против коронавируса - Цензор.НЕТ 178 Вакцина Оксфордского университета показала 70% эффективности против коронавируса - Цензор.НЕТ 998
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23.11.2020 10:16 Ответить
З цих 10 років, 9 йде на вичення наслідків, якщо не звертати увагу на наслідку вбивцю вірусів можна за день зробити.
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23.11.2020 10:21 Ответить
Цианиды тут рулят...
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23.11.2020 10:48 Ответить
это все равно лучше "спутника" из паРашы. там процент вообще неизвестен
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23.11.2020 10:11 Ответить
Та нехай москалі собі коляться, вам що, шкода?
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23.11.2020 10:12 Ответить
Там примерно от 0 до 100%, от человека зависит Вакцина Оксфордского университета показала 70% эффективности против коронавируса - Цензор.НЕТ 3167
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23.11.2020 10:16 Ответить
не, там от 101 до 146. да и откуда люди в паРаше?
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23.11.2020 10:35 Ответить
У ордынской эффективность 146%
Но ***** не вылезает из бункера.
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23.11.2020 10:16 Ответить
Стоило одному заявить о наличии вакцины и понеслось - и мы и у нас. Каждый хочет кусок пирога испеченного ВОЗом. Держите новогоднюю подливу под ёлку.
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23.11.2020 10:18 Ответить
Просто они честные, в отличие от фармацевтических корпораций которых волнует только прибыль.
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23.11.2020 10:26 Ответить
ну во-первых патогенность самого вируса далеко не 100% - многие(если сейчас уже не все...) являются его носителями, но заболевает лишь один из 10-15...
а во-вторых, такой низкий процент эффективности говорит о изначально неверной ставке на механизмы процессов, создающих иммунитет...
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23.11.2020 10:38 Ответить
а що Україна - велика космічна держава з величезним науковим потенціалом? чи як не було, так и немає ні потенціала, ні потенції?
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23.11.2020 10:43 Ответить
Последствия голосования за коммуняк с кучмами. И поделом.
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23.11.2020 10:50 Ответить
А что эти "изобретатели" вакцины имеют ввиду под эффективностью? А известно, кто попадет в эти 70 или 30%? Эффективность - это в первую очередь обеспечение безопасности препарата!!! В Инструкциях на лекарства это пишется отдельным разделом "Побочные реакции", но для выявления этих реакций на создание самого простого лекарства в мировой практике затрачивается 1,5-2 года. А вакцина против Covid вдруг почему-то стала исключением в этой практике - хотя сама вакцина по сути является сложнейшим химическим соединением, а вот фармацевты в мире оказывается вдруг успели ее создать всего за 4-5 месяцев (?). Как это может быть? Сегодня в эфире появилась побаска - фармацевты должны успеть создать вакцину до окончания эпидемии! Все решили быстро заработать на вакцине! Похоже на какой-то сговор! И сегодня в рекламных призывах этих фарм.компании нигде не упоминают вопрос гарантии безопасности их изобретения и самое главное - нет ответственности за возможные побочные явления - а кто гарантирует, что после вакцинации человек не окочурится через неделю-две, не останется психом на всю оставшуюся жизнь или не заполучит какие-то генные изменения в организм ? Почему никто не предлагает бесплатные страховые мероприятия от этого? Поэтому как бы ради заботы о больных и пожилых людях врачи вместе с властями планируют применять вакцину на них? Да потому, что, если после этой вакцинации с таким человеком произойдет какая-то беда, то будет легко списать это на его ослабленный организм. Ну что вот мол сделаешь - не вынесла душа поэта! Сегодня основным инициатором этой вакцинации стал известный в мире программист Билл Гейтс, но своих детей он почему-то запретил вакцинировать? Посмотрите и послушайте до конца - https://www.youtube.com/watch?v=X9QvHc3ryLE
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23.11.2020 12:26 Ответить
70% это хороший результат.
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23.11.2020 12:56 Ответить
 
 