Вакцина Оксфордского университета показала 70% эффективности против коронавируса

Вакцина от коронавируса, разработанная Оксфордским университетом, останавливает развитие симптомов COVID-19 у 70% людей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Издание отмечает, что "это и триумф, и разочарование после того, как вакцины Pfizer и Moderna показали 95% защиту". Однако оксфордский препарат намного дешевле, его проще хранить и доставить в любой уголок мира.

Кроме того, исследователи из Оксфорда выполнили процесс разработки вакцины, который обычно длился десять лет, примерно за 10 месяцев.

"Сегодняшнее объявление приближает нас еще на один шаг к тому времени, когда мы сможем использовать вакцины, чтобы положить конец разрушению, вызванному вирусом", - заявила создатель вакцины профессор Сара Гилберт.

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