На Донбасі найманці РФ і далі блокують 5 КПВВ, - Держприкордонслужба
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Держприкордонслужба України в понеділок відкрила всі 7 КПВВ на Донбасі, проте найманці РФ продовжують блокувати 5 із них.
Про це повідомили "Укрінформу" в пресслужбі ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні все без змін, працюють тільки два КПВВ - "Станиця Луганська" і "Новотроїцьке". КПВВ "Щастя", "Золоте", "Майорське", "Гнутове" і "Мар'їнка" залишаються заблокованими бойовиками", - повідомили прикордонники.
Зазначається, що в Донецькій області через "Новотроїцьке - Оленівка" російські найманці пропускають тільки в понеділок і п'ятницю.
Топ коментарі
+6 Владислав Обужеванний
показати весь коментар23.11.2020 16:33
+3 Alexey Chernyavsky
показати весь коментар23.11.2020 16:32
+3 Reagan Bush
показати весь коментар23.11.2020 17:15
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Джерело: https://censor.net/ua/n3232708