На Донбасі найманці РФ і далі блокують 5 КПВВ, - Держприкордонслужба

Держприкордонслужба України в понеділок відкрила всі 7 КПВВ на Донбасі, проте найманці РФ продовжують блокувати 5 із них.

Про це повідомили "Укрінформу" в пресслужбі ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні все без змін, працюють тільки два КПВВ - "Станиця Луганська" і "Новотроїцьке". КПВВ "Щастя", "Золоте", "Майорське", "Гнутове" і "Мар'їнка" залишаються заблокованими бойовиками", - повідомили прикордонники.

Зазначається, що в Донецькій області через "Новотроїцьке - Оленівка" російські найманці пропускають тільки в понеділок і п'ятницю.

Читайте також: Окупанти блокують роботу п'яти КПВВ на Донбасі, - Держприкордонслужба