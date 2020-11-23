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Держприкордонслужба (4342) КПВВ (320)

На Донбасі найманці РФ і далі блокують 5 КПВВ, - Держприкордонслужба

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

На Донбасі найманці РФ і далі блокують 5 КПВВ, - Держприкордонслужба

Держприкордонслужба України в понеділок відкрила всі 7 КПВВ на Донбасі, проте найманці РФ продовжують блокувати 5 із них.

Про це повідомили "Укрінформу" в пресслужбі ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні все без змін, працюють тільки два КПВВ - "Станиця Луганська" і "Новотроїцьке". КПВВ "Щастя", "Золоте", "Майорське", "Гнутове" і "Мар'їнка" залишаються заблокованими бойовиками", - повідомили прикордонники.

Зазначається, що в Донецькій області через "Новотроїцьке - Оленівка" російські найманці пропускають тільки в понеділок і п'ятницю.

Читайте також: Окупанти блокують роботу п'яти КПВВ на Донбасі, - Держприкордонслужба
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Топ коментарі
+6
И правильно делают. Нехер даунбасюкам тут шататься. Орали "путин введи войска", а теперь за пенсиями к нам ездят, скоты.
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23.11.2020 16:33
+3
А Кравчук и Ко все продолжают маструбировать, глядя на фото карты ОРДЛО.
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23.11.2020 16:32
+3
А вот здесь они молодцы,нах нам эти гости из путинского ада.
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23.11.2020 17:15
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А Кравчук и Ко все продолжают маструбировать, глядя на фото карты ОРДЛО.
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23.11.2020 16:32 Відповісти
Медведчук був ефективнішим і ближчим до Ваших переконань ?
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23.11.2020 16:49 Відповісти
Та, якби ж був!!! Воно, нажаль, э, й смердить! А про кравчукчу-то так, заробив старий маразматик! Чи вам його висери про амнiстiю довподоби?
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23.11.2020 17:16 Відповісти
И правильно делают. Нехер даунбасюкам тут шататься. Орали "путин введи войска", а теперь за пенсиями к нам ездят, скоты.
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23.11.2020 16:33 Відповісти
Дурень,да,пенсії то люди заробили,працюючи на благо держави,яку ти ж неначе ,як патріот ,перш за все ставиш,а сам то заробив пенсію
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23.11.2020 17:54 Відповісти
Сам ты дурень. Ничего они не заработали! У нас, если ты не знаешь, солидарная пенсионная система, т.е. я им сейчас оплачиваю пенсию. А вот работающие жители дырляндии пенсионный фонд не пополняют. Вот когда мы дорастем до накопительной пенсионной системы, тогда уже можно будет и утверждать, что человек заработал пенсию
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24.11.2020 08:36 Відповісти
Корисну справу роблять , хоч це жодним чином не виправдовує їх в моїх очах , лише показує , що другий президент поспіль є прихильником окупантів і тих , хто їм допомагає . Якби не свідомі українці , досі з окупантом торгували б і окуповані території забезпечували б ... Чи насправді і досі торгуємо ?!
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23.11.2020 16:48 Відповісти
Уточнення : третій презик прихильний до окупантів .
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23.11.2020 16:51 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=NwDk_MJbeiY
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23.11.2020 16:56 Відповісти
Они ждут,когда нормальные дороги дойдут до Киева.
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23.11.2020 17:04 Відповісти
А вот здесь они молодцы,нах нам эти гости из путинского ада.
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23.11.2020 17:15 Відповісти
5 блокируют? YES!!!
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23.11.2020 17:21 Відповісти
Что ж, мы теперь вынуждены высказать ну очень глубокую озабоченность!
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23.11.2020 18:36 Відповісти
КПВВ Золотое не откроют!! Я уже писал, там вплотную позиции с кадровыми бурято-ихтамнетами и это основной тормоз! Не понимаю, откуда такое стремление засрать нашу территорию лугандоновской шалупонью??? Своей говноваты по горло, к чему здесь, ненавидящая Украину. но прожорливая, до бИнлерАвскАй колбасы, референдюковая масса говна???
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23.11.2020 17:21 Відповісти
Открьітие пунктов пропуска согласовано в Париже на саммите Нормандского формата. Украина вьіполнила домашнее задание , а с Путина спросят за невьіполнение. К следующему саммиту в Берлине...
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23.11.2020 17:29 Відповісти
смешной ты сашко, кто ж смнего спросит он же царь? я думаю что путлер йух ложил на норманский формат. а ты сашко изголяешься в стиле зельца, кто то спросит, на вид поставит, пристыдит, вынесет на общее обозрение и т.д. на куйню надеетесь панове! воевать надо! или стена и ров с крокодилами.... все остальное онанизм!!!!
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23.11.2020 17:35 Відповісти
Недалекий , про санкции не сльішал? А Путен аж трусится , так хочет их снять. Ибут то Расею , а не Украину.
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23.11.2020 18:16 Відповісти
Далекий , а я тебя вроде не оскорблял, санкции принимаются на период (санкции ЕС по моему на полгода) и никто их отменять в этот период не собирается. наоборот их прибавится - Байден в предвыборной речи обещал усилить (особенно за северный поток). ты же позицию путлера видел ? ее грызлов высказал в двух словах - Украина не придерживается положений минских договоренностей поэтому рашка навстречу идти не будет.... да фигня это полная, ***** чтобы лицо сохранить никогда по лугандону ничего делать не будет . Такие примеры уже есть - приднестровье. тут нам надо самим - или воевать или стена и заморозка всех сношений.
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23.11.2020 20:31 Відповісти
это первый случай когда я полностью согласен с рашистами....нам бы тожетусе перекрыть на йух.... не фиг шастать! тем более что карантин....
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23.11.2020 17:30 Відповісти
Такие сообщения о блокировке КПВВ наемниками РФ необходимо публиковать каждые очередные сутки!Чтобы и до "упоротых" рашистов дошло,что РФ ограничивает контакты население ОРДЛО со свободной от оккупантов территорией Украины!Обратите внимание!
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23.11.2020 17:35 Відповісти
так они (рашисты) именно для этого кпвв и перекрывают чтобы сепары с Украинцами не общались..... я что то не понял суть твоего возмущения? может ты что то перепутал......?
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23.11.2020 20:34 Відповісти
ДУРЕНЬ,ДА,ДАА,ДУРЕНЬ....
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23.11.2020 17:50 Відповісти
Все КПВВ с Московией надо закрыть на 25 лет.
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23.11.2020 19:06 Відповісти
"КПВВ "Щастя", "Золоте", "Майорське", "Гнутове" і "Мар'їнка" залишаються заблокованими бойовиками", - це охрінене горе для нас? На чорта ви це нам повідомляєте, нехай хоч мохом там в себе покриються.

Джерело: https://censor.net/ua/n3232708
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24.11.2020 07:36 Відповісти
 
 