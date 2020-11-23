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Новини Суспільство
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Мін'юст (922) в'язниця (389)

Мін'юст вводить систему оцінювання в'язниць, - Малюська

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Мін'юст вводить систему оцінювання в'язниць, - Малюська

Міністр юстиції України Денис Малюська повідомив, що міністерство вводить систему оцінювання ефективності українських в'язниць.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Малюська написав у Фейсбуці.

"Ми запроваджуємо систему рейтингування (оцінки ефективності) в’язниць. Система була розроблена нашими канадськими партнерами з проекту "SURGe" у співпраці з Міністерством юстиції України. Нова система складається з інструментів оцінки та цифрової аналітичної карти виправних колоній та СІЗО", - написав Малюська.

За його словами, цей інструментарій допоможе Міністерству юстиції регулярно відстежувати прогрес установ виконання покарань у таких сферах діяльності: фінанси, кадрове забезпечення, безпека/режим, соціально-виховна робота, матеріальні умови утримання, права людини, охорона здоров'я, державне підприємство установи виконання покарань.

Міністр зазначив, що система обраховує понад 350 ключових показників, які характеризують установи виконання покарань.

"Чинний підхід до управління установами виконання покарань не є системним, а переважно орієнтований на реагування, коли "щось трапляється" в окремих установах. Це призводить до прийняття "епізодичних" управлінських рішень, замість регулярних системних рішень, які засновані на чітких показниках", - написав Малюська.

Він зазначив, що нова система корисна з таких причин:

• розуміння "де ми знаходимось": отримати всебічне уявлення про стан діяльності установ виконання покарань

• визначення "куди ми йдемо": встановлюються чіткі пріоритети для працівників кримінально-виконавчої системи

• встановлення "як дістатись туди, куди ми йдемо": встановлюються об’єктивні критерії для оцінки роботи установ виконання покарань

• вимірювання того, "як далеко ми дійшли": встановлюється регулярний та уніфікований підхід до збору статистики й вимірювання результатів роботи пенітенціарних установ

• вирішення питання про необхідність змін: розпочинається рейтингування в’язниць на основі чітких критеріїв оцінки, щоб зрозуміти які установи працюють краще чи гірше, ніж інші, й чому так трапляється

• прийняття рішень про зміни (кадрові та фінансові ресурси, надання підтримки або посилення контролю, удосконалення законодавчої бази тощо).

"Кінцева мета: домогтися, щоб установи виконання покарань краще досягали їхньої головної мети – робити суспільство безпечнішим. Рушійною силою ринкової економіки у приватному секторі є конкуренція. Конкуренція у публічному секторі такою силою не стає, допоки не з‘являється рейтинг. І ось він з‘явився", - підсумував міністр.
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Топ коментарі
+4
Все чем-то больны . Это уже напрягает . Минюст вводит систему оценивания тюрем, - Малюська - Цензор.НЕТ 823
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23.11.2020 19:02
+3
Загалом новина непогана , але коли Антоненка випустите з в'язниці і хто буде відповідати за незаконне позбавлення волі ?
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23.11.2020 19:04
+2
Давай Малюська,оценивай....зебилам скоро тюрьмы пригодятся👍
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23.11.2020 19:10
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Все чем-то больны . Это уже напрягает . Минюст вводит систему оценивания тюрем, - Малюська - Цензор.НЕТ 823
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23.11.2020 19:02 Відповісти
когда этот так называемый "министр" займется судебной реформой ((
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23.11.2020 19:59 Відповісти
Он Малюська - малюскее юрист во власти только президент , поэтому и осталя от Гончарука...
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23.11.2020 20:04 Відповісти
как можно оценить дно???? и кто его будет оценивать???
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23.11.2020 19:04 Відповісти
Загалом новина непогана , але коли Антоненка випустите з в'язниці і хто буде відповідати за незаконне позбавлення волі ?
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23.11.2020 19:04 Відповісти
Минюст вводит систему оценивания тюрем, - Малюська - Цензор.НЕТ 6659
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23.11.2020 19:06 Відповісти
Украл, выпил на зону курорт... Украл выпил на зону курорт... Романтика !!!
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23.11.2020 19:06 Відповісти
вищий статус - алюр три хрести...
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23.11.2020 19:09 Відповісти
Сідай - два 😂
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23.11.2020 19:10 Відповісти
Давай Малюська,оценивай....зебилам скоро тюрьмы пригодятся👍
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23.11.2020 19:10 Відповісти
тю...та обратились бы к оценщику,если уж на продажу...дешевле будет
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23.11.2020 19:13 Відповісти
Ну, не профессионалы, рано оценивать. Вот посадите, Петю,Вову, Ну каждого из партий, найти можно. Цена возрастет в разы. Бизнес так бизнес.
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23.11.2020 19:13 Відповісти
Карочи, я так понял будет дета така. 1 сетка 3 звезды ол инклюдид: баланда, нары, чифирь. 4 звезды: хавка и условия поцывилизованней, но надо доплачивать. 5 звездов: для авторитетных и тех шо при бабле
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23.11.2020 19:19 Відповісти
Тюрьмы можно приватизировать,чтоб владельцы закупали заключенных у государства,это дополнительные поступления в бюджет(зебилам к размышлениям)
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23.11.2020 19:20 Відповісти
и будут присваивать "звезды" как отелям и мотелям?
и любой каприз за ваши деньги?
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23.11.2020 19:22 Відповісти
Послухайте,а про який рейтинг тюрми може йти мова,якщо засудженні не мають права вибирати де їм відбувати покарання?
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23.11.2020 19:23 Відповісти
ЗНО? Мін'юст вводить систему оцінювання в'язниць, - Малюська - Цензор.НЕТ 8960
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23.11.2020 19:26 Відповісти
В пятизвёздочных рулетка будет? Мін'юст вводить систему оцінювання в'язниць, - Малюська - Цензор.НЕТ 2174
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23.11.2020 19:28 Відповісти
Дурень дукою баатіє. Цікаво,що там він,власне,збирається оцінювати?
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23.11.2020 19:34 Відповісти
багатіє.
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23.11.2020 19:35 Відповісти
Мне одному кажется, что у нас не министерство юстиции, а министерство тюрем? Наверное ими надо заниматься, но кроме тюрем у Малюськи других проблем нет?
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23.11.2020 19:37 Відповісти
З язка зняли ))!!! Він один лишився після уряду Гончарука , а йому треба показати, що він теж намагається вилікувати ЧОРНУ ДІРУ у бюджеті влади . Тому й то на каналах Пінчука лиже все владі ,щона що юридично здатен ( благо Сцарь юрист ніякий) то про тюрми...
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23.11.2020 20:02 Відповісти
Конечно же.....
От * зависит стоимость "номеров".
5*, 4*, 3*
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23.11.2020 20:04 Відповісти
Тюрьмы будут как отели, со звёздами? Ну вы блин даёте. Больше заняться нечем? За чей счёт будет "банкет"? Какова цена сией высокоинтеллектуальной инициативы?
Может, для начала, заставить ВСЕХ зеков работать, чтобы, хотя бы, харч отрабатывали, а то сидят в телефонах и планшетах сутками, лохов и стариков разводят на сотни тысяч, и никто ничего не видит, даже министр.
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23.11.2020 20:28 Відповісти
тюрьма малюська Мін'юст вводить систему оцінювання в'язниць, - Малюська - Цензор.НЕТ 9667 Мін'юст вводить систему оцінювання в'язниць, - Малюська - Цензор.НЕТ 9667Мін'юст вводить систему оцінювання в'язниць, - Малюська - Цензор.НЕТ 1251Мін'юст вводить систему оцінювання в'язниць, - Малюська - Цензор.НЕТ 1251Мін'юст вводить систему оцінювання в'язниць, - Малюська - Цензор.НЕТ 1251
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23.11.2020 21:50 Відповісти
оценивания тюрем, - Малюська/ В кодлане Коломойского кто что охраняет тот то и имеет.
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23.11.2020 22:25 Відповісти
Мін'юст вводить систему оцінювання в'язниць, - Малюська - Цензор.НЕТ 2245
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24.11.2020 11:06 Відповісти
 
 