Минюст вводит систему оценивания тюрем, - Малюська
Новости Цензор.НЕТ Общество
Министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что министерство вводит систему оценивания эффективности украинских тюрем.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Малюська написал в Фейсбуке.
"Мы вводим систему рейтингования (оценки эффективности) тюрем. Система была разработана нашими канадскими партнерами по проекту "SURGe" в сотрудничестве с Министерством юстиции Украины. Новая система состоит из инструментов оценки и цифровой аналитической карты исправительных колоний и СИЗО", - написал Малюська.
По его словам, этот инструментарий поможет Министерству юстиции регулярно отслеживать прогресс учреждений исполнения наказаний в таких сферах деятельности: финансы, кадровое обеспечение, безопасность/режим, социально-воспитательная работа, материальные условия содержания, права человека, здравоохранение, государственное предприятие учреждения исполнения наказаний.
Министр отметил, что система рассчитывает более 350 ключевых показателей, характеризующих учреждения исполнения наказаний.
Читайте также: 27 законсервированных тюрем будут выставлены на продажу через Prozorro, - замминистра юстиции Высоцкая
"Действующий подход к управлению учреждениями исполнения наказаний не является системным, а преимущественно ориентирован на реагирование, когда "что-то случается" в отдельных учреждениях. Это приводит к принятию "эпизодических" управленческих решений, вместо регулярных системных решений, которые основаны на четких показателях", - написал Малюська.
Он отметил, что новая система полезна по следующим причинам:
- понимание "где мы находимся": получить всестороннее представление о состоянии деятельности учреждений исполнения наказаний;
- определение "куда мы идем": устанавливаются четкие приоритеты для работников уголовно-исполнительной системы;
- установление "как добраться туда, куда мы идем": устанавливаются объективные критерии для оценки работы учреждений исполнения наказаний;
- измерение того, "как далеко мы дошли": устанавливается регулярный и унифицированный подход к сбору статистики и измерения результатов работы пенитенциарных учреждений;
- решение вопроса о необходимости изменений: начинается рейтингование тюрем на основе четких критериев оценки, чтобы понять какие учреждения работают лучше или хуже, чем другие, и почему так случается;
- принятие решений об изменениях (кадровые и финансовые ресурсы, оказание поддержки или усиления контроля, совершенствование законодательной базы и т.д.).
"Конечная цель: добиться, чтобы учреждения исполнения наказаний лучше достигали их главной цели - делать общество более безопасным. Движущей силой рыночной экономики в частном секторе является конкуренция. Конкуренция в публичном секторе такой силе не становится, пока не появляется рейтинг. И вот он появился", - подытожил министр.
Пожалуйста, подождите...
зонукурорт... Украл выпил на зонукурорт... Романтика !!!
и любой каприз за ваши деньги?
От * зависит стоимость "номеров".
5*, 4*, 3*
Может, для начала, заставить ВСЕХ зеков работать, чтобы, хотя бы, харч отрабатывали, а то сидят в телефонах и планшетах сутками, лохов и стариков разводят на сотни тысяч, и никто ничего не видит, даже министр.