РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
17122 посетителя онлайн
Новости Общество
1 075 29
Минюст (1700) тюрьма (817)

Минюст вводит систему оценивания тюрем, - Малюська

Новости Цензор.НЕТ Общество

Минюст вводит систему оценивания тюрем, - Малюська

Министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что министерство вводит систему оценивания эффективности украинских тюрем.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Малюська написал в Фейсбуке.

"Мы вводим систему рейтингования (оценки эффективности) тюрем. Система была разработана нашими канадскими партнерами по проекту "SURGe" в сотрудничестве с Министерством юстиции Украины. Новая система состоит из инструментов оценки и цифровой аналитической карты исправительных колоний и СИЗО", - написал Малюська.

По его словам, этот инструментарий поможет Министерству юстиции регулярно отслеживать прогресс учреждений исполнения наказаний в таких сферах деятельности: финансы, кадровое обеспечение, безопасность/режим, социально-воспитательная работа, материальные условия содержания, права человека, здравоохранение, государственное предприятие учреждения исполнения наказаний.

Министр отметил, что система рассчитывает более 350 ключевых показателей, характеризующих учреждения исполнения наказаний.

Читайте также: 27 законсервированных тюрем будут выставлены на продажу через Prozorro, - замминистра юстиции Высоцкая

"Действующий подход к управлению учреждениями исполнения наказаний не является системным, а преимущественно ориентирован на реагирование, когда "что-то случается" в отдельных учреждениях. Это приводит к принятию "эпизодических" управленческих решений, вместо регулярных системных решений, которые основаны на четких показателях", - написал Малюська.

Он отметил, что новая система полезна по следующим причинам:

- понимание "где мы находимся": получить всестороннее представление о состоянии деятельности учреждений исполнения наказаний;

- определение "куда мы идем": устанавливаются четкие приоритеты для работников уголовно-исполнительной системы;

- установление "как добраться туда, куда мы идем": устанавливаются объективные критерии для оценки работы учреждений исполнения наказаний;

- измерение того, "как далеко мы дошли": устанавливается регулярный и унифицированный подход к сбору статистики и измерения результатов работы пенитенциарных учреждений;

- решение вопроса о необходимости изменений: начинается рейтингование тюрем на основе четких критериев оценки, чтобы понять какие учреждения работают лучше или хуже, чем другие, и почему так случается;

- принятие решений об изменениях (кадровые и финансовые ресурсы, оказание поддержки или усиления контроля, совершенствование законодательной базы и т.д.).

"Конечная цель: добиться, чтобы учреждения исполнения наказаний лучше достигали их главной цели - делать общество более безопасным. Движущей силой рыночной экономики в частном секторе является конкуренция. Конкуренция в публичном секторе такой силе не становится, пока не появляется рейтинг. И вот он появился", - подытожил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Большая распродажа тюрем" перерастет в "большое строительство тюрем", - Малюська

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+4
Все чем-то больны . Это уже напрягает . Минюст вводит систему оценивания тюрем, - Малюська - Цензор.НЕТ 823
показать весь комментарий
23.11.2020 19:02
+3
Загалом новина непогана , але коли Антоненка випустите з в'язниці і хто буде відповідати за незаконне позбавлення волі ?
показать весь комментарий
23.11.2020 19:04
+2
Давай Малюська,оценивай....зебилам скоро тюрьмы пригодятся👍
показать весь комментарий
23.11.2020 19:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Все чем-то больны . Это уже напрягает . Минюст вводит систему оценивания тюрем, - Малюська - Цензор.НЕТ 823
показать весь комментарий
23.11.2020 19:02 Ответить
когда этот так называемый "министр" займется судебной реформой ((
показать весь комментарий
23.11.2020 19:59 Ответить
Он Малюська - малюскее юрист во власти только президент , поэтому и осталя от Гончарука...
показать весь комментарий
23.11.2020 20:04 Ответить
как можно оценить дно???? и кто его будет оценивать???
показать весь комментарий
23.11.2020 19:04 Ответить
Загалом новина непогана , але коли Антоненка випустите з в'язниці і хто буде відповідати за незаконне позбавлення волі ?
показать весь комментарий
23.11.2020 19:04 Ответить
Минюст вводит систему оценивания тюрем, - Малюська - Цензор.НЕТ 6659
показать весь комментарий
23.11.2020 19:06 Ответить
Украл, выпил на зону курорт... Украл выпил на зону курорт... Романтика !!!
показать весь комментарий
23.11.2020 19:06 Ответить
вищий статус - алюр три хрести...
показать весь комментарий
23.11.2020 19:09 Ответить
Сідай - два 😂
показать весь комментарий
23.11.2020 19:10 Ответить
Давай Малюська,оценивай....зебилам скоро тюрьмы пригодятся👍
показать весь комментарий
23.11.2020 19:10 Ответить
тю...та обратились бы к оценщику,если уж на продажу...дешевле будет
показать весь комментарий
23.11.2020 19:13 Ответить
Ну, не профессионалы, рано оценивать. Вот посадите, Петю,Вову, Ну каждого из партий, найти можно. Цена возрастет в разы. Бизнес так бизнес.
показать весь комментарий
23.11.2020 19:13 Ответить
Карочи, я так понял будет дета така. 1 сетка 3 звезды ол инклюдид: баланда, нары, чифирь. 4 звезды: хавка и условия поцывилизованней, но надо доплачивать. 5 звездов: для авторитетных и тех шо при бабле
показать весь комментарий
23.11.2020 19:19 Ответить
Тюрьмы можно приватизировать,чтоб владельцы закупали заключенных у государства,это дополнительные поступления в бюджет(зебилам к размышлениям)
показать весь комментарий
23.11.2020 19:20 Ответить
и будут присваивать "звезды" как отелям и мотелям?
и любой каприз за ваши деньги?
показать весь комментарий
23.11.2020 19:22 Ответить
Послухайте,а про який рейтинг тюрми може йти мова,якщо засудженні не мають права вибирати де їм відбувати покарання?
показать весь комментарий
23.11.2020 19:23 Ответить
ЗНО? Мін'юст вводить систему оцінювання в'язниць, - Малюська - Цензор.НЕТ 8960
показать весь комментарий
23.11.2020 19:26 Ответить
В пятизвёздочных рулетка будет? Мін'юст вводить систему оцінювання в'язниць, - Малюська - Цензор.НЕТ 2174
показать весь комментарий
23.11.2020 19:28 Ответить
Дурень дукою баатіє. Цікаво,що там він,власне,збирається оцінювати?
показать весь комментарий
23.11.2020 19:34 Ответить
багатіє.
показать весь комментарий
23.11.2020 19:35 Ответить
Мне одному кажется, что у нас не министерство юстиции, а министерство тюрем? Наверное ими надо заниматься, но кроме тюрем у Малюськи других проблем нет?
показать весь комментарий
23.11.2020 19:37 Ответить
З язка зняли ))!!! Він один лишився після уряду Гончарука , а йому треба показати, що він теж намагається вилікувати ЧОРНУ ДІРУ у бюджеті влади . Тому й то на каналах Пінчука лиже все владі ,щона що юридично здатен ( благо Сцарь юрист ніякий) то про тюрми...
показать весь комментарий
23.11.2020 20:02 Ответить
Конечно же.....
От * зависит стоимость "номеров".
5*, 4*, 3*
показать весь комментарий
23.11.2020 20:04 Ответить
Тюрьмы будут как отели, со звёздами? Ну вы блин даёте. Больше заняться нечем? За чей счёт будет "банкет"? Какова цена сией высокоинтеллектуальной инициативы?
Может, для начала, заставить ВСЕХ зеков работать, чтобы, хотя бы, харч отрабатывали, а то сидят в телефонах и планшетах сутками, лохов и стариков разводят на сотни тысяч, и никто ничего не видит, даже министр.
показать весь комментарий
23.11.2020 20:28 Ответить
тюрьма малюська Мін'юст вводить систему оцінювання в'язниць, - Малюська - Цензор.НЕТ 9667 Мін'юст вводить систему оцінювання в'язниць, - Малюська - Цензор.НЕТ 9667Мін'юст вводить систему оцінювання в'язниць, - Малюська - Цензор.НЕТ 1251Мін'юст вводить систему оцінювання в'язниць, - Малюська - Цензор.НЕТ 1251Мін'юст вводить систему оцінювання в'язниць, - Малюська - Цензор.НЕТ 1251
показать весь комментарий
23.11.2020 21:50 Ответить
оценивания тюрем, - Малюська/ В кодлане Коломойского кто что охраняет тот то и имеет.
показать весь комментарий
23.11.2020 22:25 Ответить
Мін'юст вводить систему оцінювання в'язниць, - Малюська - Цензор.НЕТ 2245
показать весь комментарий
24.11.2020 11:06 Ответить
 
 